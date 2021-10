Ο 38χρονος Άντριου Γκάρφιλντ δίνει δυναμικό παρών με 3 νέες ταινίες

Το 2008 το Variety τον συμπεριέλαβε στους «10 Ηθοποιούς που πρέπει να προσέξουμε» ενώ την ίδια χρονιά είχε κερδίσει βραβείο Bafta για την ερμηνεία του στο δραματικό φιλμ «Boy A» του Τζον Κρόουλι ως ένας νεαρός που αποφυλακίζεται και παλεύει να ξεφύγει από τη βαριά σκιά του παρελθόντος.

Ο λόγος για τον 38χρονο, σήμερα Andrew Garfield που το 2017 ως λοχίας Desmond Doss που χωρίς όπλο, έσωσε 75 στρατιώτες από το μέτωπο των μαχών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο φιλμ «Hacksaw Ridge» του Μελ Γκίμπσον προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου. Ο ταλαντούχος Γκάρφιλντ που σε ηλικία μόλις 3 ετών μετακόμισε με την οικογένεια του από το Λος Άντζελες στη Μεγάλη Βρετανία (στο Λος Άντζελες επέστρεψε στα 24 του χρόνια) είχε την μεγάλη τύχη στα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο, να συμπρωταγωνιστήσει με τον σούπερ σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο κοινωνικοπολιτικό δράμα «Λέοντες αντί αμνών» το 2007 σε σκηνοθεσία επίσης του Ρέντφορντ. Στην ταινία αυτή που ουσιαστικά είναι και το ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη, ο Γκάρφιλντ υποδύθηκε έναν προικισμένο αλλά αδιάφορο για τα πολιτικοκοινωνικά τεκταινόμενα όπως ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, φοιτητή πολιτικών επιστημών σ’ ένα πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Στο «Λέοντες αντί αμνών» που είχε συζητηθεί πολύ στην εποχή του, το 2007, είχαν επίσης πρωταγωνιστήσει ο Τομ Κρουζ και η Μέριλ Στριπ.

Ο Άντριου Γκάρφιλντ που συνέντευξη του φιλοξενεί το περιοδικό Total Film (Οκτώβριος 2021) μπορεί να μην έχει γίνει αυτό που λέμε σούπερ σταρ επιπέδου Μπραντ Πιτ ή Ράιαν Γκόλσινγκ, ωστόσο πλησιάζοντας ηλικιακά τα 40, παραμένει ένας υπολογίσιμος, σημαντικός ηθοποιός της νεότερης γενιάς που απλά δηλώνει πως αγαπά τους movie stars όπως τον The Rock ή τον Τομ Κρουζ αλλά πως νιώθει πως αυτή η ταμπέλα δεν του ταιριάζει.

Εκτός του Ρέντφορντ, ο Andrew Garfield έχει δουλέψει και με άλλα σπουδαία ονόματα όπως ο David Fincher στη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία για τον δημιουργό του facebook, “The Social Network” το 2010 αλλά και τον Μάρτιν Σκορσέζε στην ταινία «Silence» όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Άνταμ Ντράιβερ και Λίαμ Νίσον το 2016 με θέμα τις ταλαιπωρίες των απεσταλμένων της Καθολικής εκκλησίας στην εχθρική Ιαπωνία του 17ου αιώνα.

Ο Γκάρφιλντ έκανε και τον Spiderman, σε 2 ταινίες μετά τον Τομπέι Μαγκουάιρ και πριν τον Τομ Χόλαντ, στο «The Amazing Spiderman» το 2012 σε σκηνοθεσία του Μαρκ Γουέμπ (έκανε εισπράξεις 758 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως) και στο σίκουελ που ακολούθησε το 2014.

Όπως είχε πει, ήταν από μικρό παιδί λάτρης του ανθρώπου – αράχνη.

Ο Γκάρφιλντ ακούστηκε θετικά και με την ταινία «Never let you go» το 2010 όπου έπαιξε με τις Κίρα Νάιτλι και Κάρει Μάλιγκαν αλλά και με το φιλμ μυστηρίου «Under the silver lake» με φόντο το Λος Άντζελες, το 2018 σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ που είχαμε δει και στην Πάτρα.

Φέτος μοιάζει να είναι η χρονιά του καθώς πρωταγωνιστεί σε 3 ταινίες, στο «The Eyes of Tammy Faye» μαζί με την Τζέσικα Τσαστέιν ως τηλεοπτικοί ιεροκήρυκες Tammy & Jim Bakker, φιλμ που προβλήθηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ρώμης και ήδη παίζεται σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών των ΗΠΑ, στο μιούζικαλ με στοιχεία δράματος «tick, tick…BOOM» σε σκηνοθεσία του Lin Manuel Miranda όπου ενσαρκώνει τον δημιουργό του μιούζικαλ Rent, Jonathan Larson που θα βγει το Νοέμβριο στις αίθουσες και από τις 19/11 στην πλατφόρμα του Netflix και τέλος στο «Mainstream», μία σάτιρα των σόσιαλ μίντια σε σκηνοθεσία Gia Coppola όπου παίζει μαζί με την Maya Hawke.

Το «Mainstream» ουσιαστικά μικλά για το πόσο η φήμη και η δόξα μπορεί να σε αλλάξει σαν άνθρωπο.

Ο Άντριου Γκάρφιλντ αυτό το διάστημα παίζει και έναν Μορμόνο ντετέκτιβ στη μίνι σειρά για λογαριασμό του FX, “Under the banner of Heaven” ενώ δηλώνει στο Total Film ότι αυτό που τον ευχαριστεί είναι να κάνει σερφ στις παραλίες του Ειρηνικού ωκεανού, να ερωτεύεται και να περνά χρόνια με τα ανίψια του, τον πατέρα και τον αδελφό του αλλά και τα βαφτιστήρια του και ορισμένους υπέροχους ηθοποιούς που είναι φίλος. «Ποιοι θα ήμασταν ή ποιο θα ήταν το νόημα της ζωής χωρίς τις ανθρώπινες επαφές μας», είπε τέλος.

Ο Garfield έχει παίξει και στο θέατρο, όπως το 2012 στο Broadway στο έργο του Arthur Miller, «Ο Θάνατος του εμποράκου - Death of a Salesman» μαζί με τον αξέχαστο Philip Seymour Hoffman σε σκηνοθεσία του σπουδαίου, εκλιπόντα δημιουργού Mike Nichols. Μάλιστα για την ερμηνεία του είχε προταθεί για το θεατρικό βραβείο Tony Award.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ