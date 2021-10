Στις 2 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα η νέα ταινία του Γουές Άντερσον "Η Γαλλική Αποστολή"

Ιδιαίτερος και πολύ ταλαντούχος χαρακτηρίζεται ο 52χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης Γουές Άντερσον, η νέα ταινία του οποίου με τίτλο “The French Dispatch – Η Γαλλική Αποστολή” είναι γεγονός και μετά την πρεμιέρα της στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Ιούλιο αλλά και στις 27ες Νύχτες Πρεμιέρας στην Αθήνα πριν λίγο καιρό, ετοιμάζεται να βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου 2021. Στην Ελλάδα θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμα λίγο καθώς το φιλμ διάρκειας 103 λεπτών, προγραμματίζεται για έξοδο στις 2 Δεκεμβρίου 2021 σε διανομή της Feelgood και το αναμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Ο Wes Anderson ζωντανεύει στις οθόνες μία συλλογή ιστοριών από το τελευταίο τεύχος ενός αμερικανικού περιοδικού που δημοσιεύθηκε σε μια φανταστική γαλλική πόλη του 20ού αιώνα.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Wes Anderson. Στο σενάριο συνεργάστηκε και με τους Roman Coppola, Hugo Guinness και Jason Schwartzman.

Στην κομεντί αυτή που αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον από τους σινεφίλ πρωταγωνιστούν οι: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Bill Murray και ο Owen Wilson.

Ο Wes Anderson να θυμίσουμε πως είχε προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για τις ταινίες του, The Royal Tenenbaums (2001), Moonrise Kingdom (2012) και The Grand Budapest Hotel (2014), ενώ είχε προταθεί και για την καλύτερη ταινία Animation stop-motion φιλμ «Fantastic Mr. Fox» το 2009 αλλά και με το «Isle of Dogs» το 2018 που το είχαμε δει και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare.

Πάντως με την ταινία «The Grand Budapest Hotel» που θεωρείται και το αριστούργημα του, ο Άντερσον είχε υποψηφιότητα και για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας ενώ το φιλμ προτάθηκε και για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Κέρδισε πάντως την Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Musical ή κωμωδία καθώς και το βραβείο BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. H ταινία είχε λάβει συνολικά 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε τα 4, ανάμεσα τους των κοστουμιών και της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και της μουσικής για το θαυμάσιο σκορ του Ελληνογάλλου Αλεξάντρ Ντεσπλά.

Τέλος να αναφέρουμε σχετικά με την ταινία «Η Γαλλική Αποστολή» πως το όλο στόρι και ταινία είναι ουσιαστικά εμπνευσμένα από την μεγάλη αγάπη και θαυμασμό του Anderson για το σοφιστικέ περιοδικό The New Yorker και μάλιστα κάποιοι χαρακτήρες και συμβάντα που περιγράφονται είναι αληθινά.

Η ταινία είναι πολύ πιθανό να πρωτοστατήσει στα ερχόμενα βραβεία.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ