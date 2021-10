Η Αγγελική Αντωνίου με τη νέα της ταινία "Πράσινη Θάλασσα" στο 68ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σύδνεϋ

H Αγγελική Αντωνίου με την τελευταία της ταινία με τίτλο «Πράσινη Θάλασσα» που ήδη πραγματοποιεί μια σημαντική φεστιβαλική πορεία σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, έχει επιλεγεί ως μία από τις 10 μόνον σκηνοθέτιδες που συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα «Europe! Voices of Women In Film», στο 68ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σύδνεϋ, στην μακρινή Αυστραλία.

Η επιλογή της ταινίας της Αγγελικής Αντωνίου στο Sydney Film Festival, ως μια από τις αντιπροσωπευτικότερες γυναικείες φωνές του Ευρωπαϊκού σινεμά, έρχεται μετά από την συμμετοχή της «Πράσινης Θάλασσας» σε σειρά άλλων σημαντικών διεθνών κινηματογραφικών φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

Σε σχετική ανακοίνωση απαριθμούνται τα Φεστιβάλ όπου συμμετείχε και προβλήθηκε η ταινία όπως :

• Marché du Film (Work in progress / Category: Goes to Cannes), Γαλλία

• Kitzbühel Film Festival (International Feature Film Competition), Αυστρία – ΒΡΑΒΕΙΟΚΟΙΝΟΥ

• Hof International Film Festival (Official Selection), Γερμανία

• San Francisco Greek Film Festival (Competition), ΗΠΑ

• Indie FEST Film Awards, ΗΠΑ, 2021 –ΒΡΑΒΕΙΟ Best of show

• Los Angeles Greek Film Festival (Competition), ΗΠΑ, 3 Υποψηφιότητες Orpheus (Best Feature Film, Best Director και Best Performance (Αγγελική Παπούλια)

• Rhode Island International Film Festival (Official Competition), ΗΠΑ

• Split Film Festival / International Festival of New Film, Κροατία

• Nashville Film Festival (Spotlight: International lens), ΗΠΑ

• Sydney Film Festival, Europe! Voices of Women in Film, Αυστραλία

• Hiroshima International Film Festival, Ιαπωνία

• Festival Films Femmes Méditerranée, Γαλλία

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου «Για να Δει τη Θάλασσα» και πρωταγωνιστούν η Αγγελική Παπούλια και ο Γιάννης Τσορτέκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα αναμένεται να δούμε την ταινία στις αίθουσες τον ερχόμενο Δεκέμβριο σε διανομή από την εταιρεία filmtrade.

ΣΥΝΟΨΗ

Η ΑΝΝΑ (Αγγελική Παπούλια) το μόνο που θυμάται είναι να μαγειρεύει. Μια νύχτα φτάνει σε μια λαϊκή γειτονιά κοντά στο λιμάνι. Εκεί συναντά τον απρόβλεπτο, μοναχικό ΡΟΥΛΑ (Γιάννης Τσορτέκης) και βρίσκει δουλειά και φιλοξενία στην ταβέρνα του. Στην κουζίνα, ανάμεσα στις μυρωδιές των μπαχαρικών και παλιές ξεχασμένες συνταγές, αγωνίζεται να ανακατασκευάσει το παρελθόν της. Η θεραπευτική μαγειρική της που ξυπνά αναμνήσεις στους θαμώνες και ο έρωτας, την βοηθούν να επανασυνδεθεί με τον εαυτό της. Τα πράγματα όμως παίρνουν απρόσμενη τροπή όταν ο Ρούλα τυχαία ανακαλύπτει την αληθινή ταυτότητα της Άννας.

EΓΡΑΨΑΝ:

«Η Αγγελική Αντωνίου αφηγείται ιστορίες θαυματουργών συναντήσεων που συνδέονται με τα ομορφότερα πράγματα της ζωής: το φαγητό και τον έρωτα! Ταυτόχρονα η ταινία είναι σχεδόν σαν παραμύθι. Aπλά υπέροχο σινεμά!» - ΗΟF INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

«Το φαγητό και η αγάπη είναι τα συστατικά ενός γοητευτικού comic drama για μια γυναίκα χωρίς μνήμη που ξεκινά μια νέα ζωή σαν μαγείρισσα σε μια ταβέρνα κοντά στη θάλασσα.» - SYDNEY FILM FESTIVAL.

Ενδεχομένως να έρθει η ταινία για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ