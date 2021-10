Περισσότερους από 2.500 Πατρινούς προσέλκυσε το νέο Τζέιμς Μποντ φιλμ "No Time To Die"

Όπως και να το κάνουμε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο Τζέιμς Μποντ κινητοποίησε το μεγάλο κοινό εν μέσω της περίεργης κατάστασης που ζούμε με την πανδημία. Οι αιθουσάρχες πίστευαν στην ταινία, την 25η της σειράς Μποντ και την 5η και τελευταία με πράκτορα 007 τον άκρως γοητευτικό και εδώ λίγο μελαγχολικό, Ντάνιελ Κρεγκ, το "No Time To Die" και αποζημιώθηκαν. Κάτι οι ενθαρρυντικές κριτικές (και στη χώρα μας είδαμε 3 και 4 αστέρια από τους κριτικούς) κάτι η αδημονία για την ταινία που ήταν έτοιμη να βγει από τον Απρίλιο του 2020, ο κόσμος, το λεγόμενο μεγάλο κοινό όλων των ηλικιών πήγε φορτσάτο να απολαύσει την ταινία από την Πέμπτη 30/9/2021 που έκανε πρεμιέρα με κορύφωση το σαββατοκύριακο όπου πολλές προβολές και στην Πάτρα ήταν sold out τόσο στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο παρά την έντονη ψύχρα όσο και στις κλειστές αίθουσες των Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων που λειτουργούν με το 50% της χωρητικότητας τους, δέχονται δηλαδή εκτός από εμβολιασμένους και άτομα με πιστοποιητικά νόσησης και ανεμβολίαστους με rapid test των τελευταίων 24 ωρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thebest.gr, στην Πάτρα υπολογίζεται πως είδαν το χορταστικό, διάρκειας 160 λεπτών, "No Time To Die" το 4ήμερο της πρεμιέρας του, περισσότεροι από 2500 θεατές. Οι πάνω από 2000 θεατές είναι από τις αίθουσες των Odeon Veso Mare όπου γίνονται καθημερινά 5 προβολές ενώ οι υπόλοιποι 500 είναι από το θερινό σινε Κάστρο στο Ρίο όπου ειδικά το Σάββατο δεν υπήρχε διαθέσιμο εισιτήριο.

Το φιλμ σε σκηνοθεσία Κάρι Φουκουνάγκα είναι αρκετά καλό. Όσο κι αν περικλείει κάποια στοιχεία του προηγούμενου Μποντ φιλμ, του "Spectre" του 2015, εν τούτοις παρακολουθείται αυτόνομα και τα έχει όλα και τις απίστευτες καταδιώξεις, και τον Ντάνιελ Κρεγκ σε απίστευτη φόρμα, ένα φινάλε που ίσως κανείς δεν περιμένει και πολλοί χαρακτήρισαν "ελεγειακό", και τα σαγηνευτικά Μποντ girls όπως την Άνα Ντε Άρμας κι ας είχε λίγες σχετικά σκηνές με επίκεντρο την δεξίωση στην Κούβα, και την Αγγλίδα μαύρη ηθοποιό Λασάνα Λιντς και φυσικά την Λέα Σειντού στη 2η συνεχόμενη παρουσία της σε ταινία Μποντ, ερωτευμένη με τον ατρόμητο μυστικό πράκτορα αλλά και με τα δικά της μυστικά και παιδικά τραύματα. Η ταινία ξεκινά με μία εξαιρετική σκηνή σ' ένα παγωμένο τοπίο με την ηρωίδα της Λέα Σειντού, την Μαντλέν πιτσιρίκα.

Βέβαια το σενάριο θέλει μία κάποια προσοχή για να το καταλάβετε, ο Ράμι Μάλεκ ως ο απόλυτος κακός της υπόθεσης που δηλητηριάζει με μία νέα "φυτική" τεχνολογία τους ανθρώπους, δεν μας πολυενθουσίασε, ωστόσο η ταινία είναι στημένη δεξιοτεχνικά και παρότι τραβάει σε διάρκεια δεν κουράζει και όπως προείπαμε, κουυβαλά και μία μελαγχολία όσο φτάνει προς το τέλος που ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός πως πλέον ο Τζέιμς Μποντ στην επόμενη περιπέτεια του δεν θα έχει την όψη του αρρενωπού, στιβαρού αλλά και ευαίσθητου Ντάνιελ Κρεγκ, τον οποίο λάτρεψαν οι γυναίκες και ζήλεψαν με την καλή έννοια οι άνδρες. Όσο για το τραγούδι των τίτλων με τη φωνή της Μπίλι Άιλις, θυμηθείτο το πως θα είναι στις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ.

Στα Odeon Veso Mare είδαμε και ολόκληρες οικογένειες που είχαν πάει να δουν το "No Time To Die", οι θεατές περίμεναν υπομονετικά στην ουρά και επιδείκνυαν τα πιστοποιητικά τους και γενικά δεν παρατηρήθηκε κάποια αταξία ή απρόοπτο. Δεν έλειψαν ίσως κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπως μίας κυρίας που είχε έρθει και από πιο μακριά αλλά δεν είχαν συμπληρωθεί για λίγες ώρες οι 14 μέρες από τη 2η δόση του εμβολίου κι έτσι έφυγε άπραγη υποσχόμενη να έρθει άλλη μέρα να δει την ταινία.

Να προσθέσουμε πως το φιλμ βγαίνει στις ΗΠΑ την ερχόμενη Παρασκευή 8/10 αλλά ήδη μαζί με την Ελλάδα το είδαν θεατές και από άλλες χώρες το περασμένο σαββατοκύριακο με τις διεθνείς εισπράξεις ήδη να έχουν φτάσει τα 119 εκατομμύρια δολάρια.

*H ταινία "No Time To Die" πανελλαδικά όπως είδαμε στον πίνακα του box office στο flix.gr, έκοψε σε 249 αίθουσες, 80.120 εισιτήρια, μαζί και με previews της Τετάρτης 29/9.

Κείμενο - ρεπορτάζ: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ