Πώς να μη χάσεις λεφτά, το παράδειγμα των Άγγλων

Με αφορμή δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές που έκαναν οι κόκκινοι διάβολοι αυτό το καλοκαίρι φέρνοντας στο Ολντ Τράφορντ τους Σάντσο και Βαράν, αποφασίσαμε να αξιολογήσουμε τις εννέα πιο ακριβές μεταγραφές που έκανε ο σύλλογος από το Μάντσεστερ.

Σας τις παρουσιάζουμε από τη χειρότερη στην καλύτερη, κάνοντας τον συσχετισμό χρημάτων που δαπανήθηκαν σε σχέση με την προσφορά του κάθε παίκτη στην ομάδα. Με σειρά value for money δηλαδή…

9. Άνχελ Ντι Μαρία

Δεν έπεισε ποτέ ο Αργεντίνος, δεν προσαρμόστηκε στον αγγλικό τρόπο παιχνιδιού, έπεσε και στα μεταβατικά χρόνια της μετά-Φέργκιουσον εποχής. Δαπανήθηκαν γι αυτόν 59.700.000 λίρες. Παρόλα αυτά δεν δικαιολόγησε στο παραμικρό τις προσδοκίες. Ο Φαν Χάαλ είχε πει ότι μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να ντριπλάρει, όπως αποκάλυψε κάποια στιγμή ο Ρούνεϊ. Κι όμως έφυγε κακήν κακώς για την Παρί Σεν Ζερμέν το 2015.

8. Φρεντ

Είναι ακόμη στο Μάντσεστερ. Ξεκίνησε μάλιστα βασικός στην πρεμιέρα της τρέχουσας σεζόν και σκόραρε. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Βραζιλιάνος δεν έχει δικαιολογήσει ακόμη τα 47.000.000 λίρες τα οποία δαπανήθηκαν για χάρη του από τη Σαχτάρ.

7. Ρομέλου Λουκάκου

Ο Βέλγος κόστισε 75.000.000 λίρες από την Έβερτον. Όπως όμως και στην Τσέλσι, έτσι και στη Γιουνάιτεντ, η Αγγλία δεν του βγήκε σε ομάδα από το big-6. Πήγε στην Ιταλία, έβγαλε μάτια με την Ίντερ και τώρα κάνει μία τρίτη απόπειρα σε ομάδα του big-6, δεύτερη στην Τσέλσι για να αποδείξει, ότι μπορεί να παίξει στην Πρέμιερ Λιγκ σε κάποιο κλαμπ μεγαλύτερο από τα ζαχαρωτά.

6. Νεμάνια Μάτιτς

Η Γιουνάιτεντ έδωσε στην Τσέλσι 40.000.000 λίρες για τον υψηλόσωμο Σέρβο αμυντικό χαφ. Αυτός όμως δεν έκανε τη διαφορά που πολλοί θα περίμεναν. Δεν ήταν κακός, αλλά όλοι περίμεναν περισσότερα από έναν παίκτη με τα προσόντα του.

5. Άαρον Βαν-Μπισάκα

Ο Άγγλος 23χρονός φουλ μπακ έπεισε τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ ότι αξίζει να δώσουν για χάρη του 50.000.000 λίρες. Δεν τα πάει και άσχημα. Είναι μόλις 23 ετών, καθιερώνεται πλέον και μπορεί να συνεχίσει ακόμη καλύτερα.

4. Πολ Πογμπά

Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη νέα σεζόν με τέσσερις ασίστ ο Γάλλος. Αν παίξει όπως μπορεί είναι ο καλύτερος κεντρικός μέσος στον κόσμο. Δεν έχει δικαιώσει όμως ακόμη τα 89.300.000 λίρες για τα οποία αποκτήθηκε. Προσφέρει όμως τέτοιες στιγμές μαγείας, που προσδοκώντας και μία πιο σταθερά καλή παρουσία δεν μπορούσαμε να τον βάλουμε χαμηλότερα στη συγκεκριμένη λίστα.

3. Χουάν Μάτα

To 2014 η Γιουνάιτεντ έδωσε στην Τσέλσι 37.100.000 λίρες για να αποκτήσει τον Ισπανό. Μπορεί να μην έβγαλε μάτια, έχει όμως σημειώσει 30 γκολ σε 140 συμμετοχές, κάποια από αυτά αρκετά σημαντικά, ενώ το ποσό για τα δεδομένα της κλάσης του αλλά και της αγγλικής αγοράς γενικότερα, ήταν αρκετά χαμηλό, οπότε για value for money μπαίνει αρκετά ψηλά στη λίστα.

2. Χάρι Μαγκουάιαρ

Σχεδόν 80.000.000 λίρες δαπανήθηκαν για κεντρικό αμυντικό! Ο Σόλσκιερ πίστεψε πολύ στον Μαγκουάιαρ και έδωσε στην Τσέλσι αυτά τα χρήματα. Τεράστιο το ποσό, αλλά μετά από ένα διάστημα προσαρμογής (και χλευασμού από κάποιους), ο Μαγκουάιαρ έχει αναδειχτεί σε μία ηγετική φυσιογνωμία εντός και εκτός γηπέδων για τους κόκκινους διαβόλους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι φορά πλέον και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

1. Μπρούνο Φερνάντες

Ο Πορτογάλος μέσος έκανε τη διαφορά με το καλημέρα στο Ολντ Τράφορντ. Από τα χρόνια του Καντονά είχαμε να δούμε κάποιον ποδοσφαιριστή να αλλάξει τον ρου μίας ομάδας κατά τη διάρκεια μία σεζόν τόσο άμεσα και τόσο επιδραστικά. Ο Φερνάντες σκόραρε, μοίρασε ασίστ, είναι ξεκάθαρα ο αγωνιστικός ηγέτης της Γιουνάιτεντ, σκόραρε και χατ-τρικ στην πρεμιέρα της τρέχουσας σεζόν. Ποτέ άλλοτε 47.000.000 λίρες δεν έμοιαζαν τόσο μικρό ποσό συγκριτικά με την προσφορά ενός παίκτης. Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι με διαφορά από τη δεύτερη η πιο value for money μεταγραφή των κόκκινων διαβόλων στον 21ο αιώνα.