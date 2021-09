Πάτρα: Αφιέρωμα στον ακτιβιστή σκηνοθέτη Μάνο Cizek

Το θέατρο Γραμμές Τέχνης στην Μαιζώνος 271, στην Πάτρα τιμά τους καλλιτέχνες που προτάσσουν τις αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και των κοινωνικών αγώνων και διοργανώνει στο πλαίσια αυτό, ένα τριήμερο αφιέρωμα στις 24, 25 & 26 Σεπτέμβρη 2021, στο έργο του ακτιβιστή σκηνοθέτη & δημιουργού Μάνου Cizek.

Η δράση αυτή, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται και σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας κινηματογραφικής ενότητας στο θέατρο Γραμμές Τέχνης, κατά την οποία σύγχρονοι Έλληνες κινηματογραφιστές, μετά μέρους ή του συνόλου του έργου τους, θα μας τιμήσουν σε διήμερα-τριήμερα παρουσίασης τους στο Πατραϊκό κοινό κι εκ του σύνεγγυς γνωριμία τους με τους Πατρινούς σινεφίλ.

Ακολουθεί, το τριήμερο 8, 9, & 10 Οκτώβρη, ο σκηνοθέτης Δήμος Αβδελιώδης.

Με κεντρική μέρα της εκδήλωσης το Σάββατο 25 Σεπτέμβρη, ενισχύουμε τον αγώνα μας ενάντια στον συνεχιζόμενο εκμαυλισμό της δημοκρατίας, στηρίζουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη της κοινωνίας των ανθρώπων και αφυπνίζουμε τις δυνάμεις των αδέσμευτων καλλιτεχνών, γιατί τέχνες και λαός έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον.

Σας προσκαλούμε στο φιλόξενο χώρο των Γραμμών Τέχνης, στο φουαγιέ, στη σκηνή, στην αυλή μας, που ζει και αναπνέει στο ρυθμό των μικρών και μεγάλων καημών μιας ομάδας ανθρώπων, που δημιούργησε από την αρχή ένα χώρο πολιτισμού και προσφοράς, τέχνης και αφύπνισης, γευσιγνωσίας και ψυχαγωγίας. Το αφιέρωμα στο Μάνο Cizek θα συντροφεύσει κρασί, προσφορά της οινοποιίας Παρπαρούση.

Κατά την κεντρική μέρα της εκδήλωσης –το Σάββατο - θα παρουσιαστεί το αφιερωμένο στους ήρωες Μανώλη Γλέζο και Λάκη Σάντα ντοκιμαντέρ «Το κατέβασμα της σβάστικας από την Ακρόπολη», η αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, μικρού μήκους ταινία «Νεκρός αδελφός» και η διεθνώς βραβευμένη ταινία-διαμαρτυρία «The Penal Colony», με πρωταγωνιστές τους Mariana Novak, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Θεόδωρο Κανδηλιώτη.

Το πρόγραμμα προβολής ταινιών αναλυτικά έχει ως εξής:

Παρασκευή 24/9: The Birdcage (58')

Σάββατο 25/9: Το κατέβασμα της σβάστικας από την Ακρόπολη (25'),

The Penal Colony (23'), Νεκρός Αδερφός (12').

Κυριακή 26/9: Red City (101')

Ο Μάνος Τσίζεκ είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες “Red City” (2012), “The Penal Colony” (2017) και “The Birdcage” (2018). Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, “Red City”, έκανε πρεμιέρα στο 53ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. H ταινία μικρού μήκους “The Penal Colony”, σε συνεργασία με τις Pussy Riot και με την υποστήριξη του David Lynch, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας και πολλές υποψηφιότητες στο Sydney Indie Film Festival.

Είναι γεννημένος στην Αθήνα, στις 22 Μαρτίου 1987. Είναι απόφοιτος Θεωρητικής Φυσικής του Παν/μίου του Lancaster και έχει μελετήσει υποκριτική στο Studio Nama του Θεάτρου Επί Κολωνώ. Οι συνεργασίες του στον κινηματογράφο περιλαμβάνουν τις ταινίες μεγάλου μήκους “Agorá - From Democracy to the Market” (2015) του Γιώργου Αυγερόπουλου, «Ο Χειμώνας» (2013) του Κωνσταντίνου Κουτσολιώτα και “Little Land” (2013) του Νίκου Νταγιαντά.

Έχει εργαστεί ως εισηγητής σεμιναρίων με θέμα “Film & Democracy: The Resisting Cinema” μαζί με την πολιτική ακτιβίστρια Masha Alyokhina των Pussy Riot και τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Oliver Stone, στο πλαίσιο σεμιναρίου-workshop Democracy Rising του The Global Center for Advanced Studies στο Brooklyn Commons της Νέας Υόρκης.

Στο θέατρο, το 2015-2016 συνεργάστηκε ως ηθοποιός με τον σκηνοθέτη Jeff Dailey στις παραστάσεις “The Bull of Heaven” (βασισμένη στο έπος του Gilgamesh) & “Seafaring” (εορτασμός της μεσαιωνικής Αγγλοσαξωνικής ποίησης) στο American Theater of Actors, ενώ συνεργάστηκε και με την Αυστραλή ηθοποιό και σκηνοθέτη Ruby Rees στην παραγωγή “Kaston” στο Manhattan Repertory Theater.

Το 2017 συνεργάστηκε με την Καναδή σκηνοθέτη Astra Taylor και το National Film Board of Canada για το ντοκιμαντέρ “What is Democracy?”, και συμμετείχε, με τον θίασο του «Θεατρικού Κύκλου», σε μια αγγλόφωνη παραγωγή της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή υπό τη διεύθυνση του Λευτέρη Γιοβανίδη στο Πανεπιστήμιο Hofstra της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, την περίοδο 2016 - 2018, συνεργάστηκε με την Θεατρική Έξοδο Αιγαίου και τον σκηνοθέτη Νίκο Παροίκο για τις θεατρικές παραγωγές «Όρνιθες» και «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Πρωταγωνίστησε επίσης, στην ταινία «Μυελίνη» (2018) του σκηνοθέτη Μιχάλη Τιγκιρίδη.

Το 2019, σε συνεργασία με το Freedom TV, σκηνοθέτησε την ταινία μικρού μήκους «Νεκρός Αδερφός», βασισμένη στην ιστορική δίκη για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Το 2020, συμμετείχε στην ταινία μεγάλου μήκους “Don’t Read This On A Plane” του Αυστραλού σκηνοθέτη Stuart McBratney. Εμφανίστηκε στο Θέατρο Πόρτα, στην παράσταση «Μεταμόρφωση» του Franz Kafka, σε σκηνοθεσία του Τάσου Σαγρή και παραγωγή του Ινστιτούτου Πειραματικών Τεχνών, υπό την αιγίδα του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας & Franz Kafka Society - Prague, στο θέατρο Αγγέλων Βήμα, με την παράσταση «Στον Δούναβη και στον Σηκουάνα», σε σκηνοθεσία της Μόνικα Σαβουλέσκου-Βουδούρη και παραγωγή του Πολιτιστικού Ινστιτούτου Ρουμανίας.