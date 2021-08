Ο ηθοποιός Κρίστιαν Μπέιλ στον ρόλο πάστορα που έγινε λαθρέμπορος ναρκωτικών

Το 2019, το περιοδικό Vanity Fair δημοσίευσε ένα άρθρο - έρευνα με τίτλο «The Church of Living Dangerously» που παρακολουθούσε την άνοδο και την πτώση του Τζον Λι Μπίσοπ, του δημοφιλούς πάστορα του Όρεγκον που έγινε λαθρέμπορος ναρκωτικών για καρτέλ στο Μεξικό.

Τώρα η εταιρεία New Regency αποκάλυψε ότι έχει αποκτήσει τα κινηματογραφικά δικαιώματα για την ιστορία του Ντέιβιντ Κούσνερ, με τον 47χρονο δημοφιλή ηθοποιό Κρίστιαν Μπέιλ να είναι πρωταγωνιστής ως ο διαβόητος ιεροκήρυκας.

Η κινηματογραφική μεταφορά του «The Church of the Living Dangerously» δεν έχει ακόμη σκηνοθέτη. Ωστόσο, το Deadline αναφέρει ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος Τσαρλς Ράντολφ θα γράψει το σενάριο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου για το φιλμ "The Fighter", Κρίστιαν Μπέιλ, η New Regency, η Έλεν Γκόλντσμιθ Βέιν και ο Έρικ Ρόμπινσον του The Gotham Group θα είναι παραγωγοί του φιλμ.

