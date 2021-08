Πάτρα: Συναυλία με τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή στο Εργοστάσιο Τέχνης

Ένα διαχρονικό πέρασμα από τη μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή. Με εξαμελή ορχήστρα και τον ίδιο στο πιάνο, αυτή την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 στις 21.30, στον χώρο του Εργοστασίου τέχνης «Θάνος Μικρούτσικος», στην Ακτή Δυμαίων, ο συνθέτης θα ταξιδέψει το κοινό στο κόσμο της μουσικής του με τις εξαίσιες φωνές του Βασίλη Λέκκα, της Φωτεινής Βελεσιώτου, της Λιζέτας Καλημέρη και του Πατρινού τραγουδοποιού και ερμηνευτή Νίκου Μπαλή.

Από το «Ήταν μια στιγμή», την πρώτη του επιτυχία το 1986 μέχρι σήμερα, το ταξίδι περνάει από τραγούδια σταθμούς της δισκογραφικής του πορείας.

Ο Γιώργος Καζαντζής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης όπου συνεχίζει να μένει και να εργάζεται. Από το Μάρτιο του 1999 μέχρι τον Μάρτιο του 2015 διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής κατ' αρχήν του Πολιτιστικού Οργανισμού και αργότερα του τμήματος πολιτισμού του Δήμου Καλαμαριάς.

Σπουδές: Κλασσική κιθάρα, πιάνο, θεωρητικά (αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, οργανολογία, ενορχήστρωση), δίπλα στον αείμνηστο μαέστρο Θεόδωρο Μιμίκο.

Έχει γράψει:

Μουσική για το θέατρο:

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Ματωμένος Γάμος»

Ευριπίδη «Ιφιγένεια η εν Ταύροις»

Νότη Περγιάλη «Νυφιάτικο Τραγούδι»

Μολιέρου «Γιατρός με το στανιό»

Ευγένιου Τριβιζά «Το όνειρο του σκιάχτρου»

Σπύρου Γαλαίου «Ο πρέπων θάνατος»

James Barry “Πήτερ Παν” σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Καλατζόπουλου.

Μουσική για τηλεόραση:

Μουσικά του θέματα έχουν παιχθεί στις σειρές:

Mega Chanel: «Βέρα στο δεξί», «Δέκα λεπτά κήρυγμα», «Μπουκιά και συχώριο»

Alpha TV: «Το σπίτι δίπλα στη Θάλασσα»

και σε πολλά ρεπορτάζ των οκτώ κυριωτέρων καναλιών της χώρας.

Επίσης σε σειρές του εξωτερικού των εταιριών AMCOS Αυστραλία,SODRAC Καναδάς, MESAM Τουρκία, SDRM Γαλλία, SOKDJ Γιουγκοσλαβία, ACUM Ισραήλ, BUMA Ολλανδία.

Η μουσική του έχει ντύσει πάρα πολλά Ντοκυμοντέρ των τριών καναλιών της κρατικής Τηλεόρασης (ΕΡΤ-1,ΕΡΤ-2 και ΕΡΤ-3)

Μουσική για επτά επεισόδια καθώς και το σήμα της τηλεοπτικής σειράς «Η Θεσσαλονίκη διηγείται» σε σκηνοθεσία Πέτρου Παναμά και παραγωγή της ΕΤ-3 βασισμένη σε πεζογραφήματα Θεσσαλονικιών συγγραφέων (Γ.Ιωάννου, Γ.Σκαμπαρδώνη, Η.Κουτσούκου κ.α.)

Μουσική για κινηματογράφο:

Συμμετοχή στη μουσική της ταινίας του Νίκου Βεζυργιάνη «Το κυνήγι του λαγού»

Μουσική για την ταινία μικρού μήκους της Αγγλικής εταιρίας Dreamer Pictures με τίτλο “How the vote was wοn” σε σκηνοθεσία Tipu Sultan.

Δισκογραφία:

1. «Ηταν μια στιγμή» (Τραγούδι Κώστας Πρατσινάκης) 1986.

2. «Ταξίδια με τον ίδιο χάρτη» (Τραγούδι Κώστας Πρατσινάκης) 1989.

3. «Εποχές» (οργανική Μουσική ) 1993.

4. «Αγώνες Τραγουδιού Καλαμάτας» συμμετοχή με το τραγούδι «Σαν καταιγίδα».

5. «Πνοή του ανέμου» (Τραγούδι Λιζέτα Καλημέρη, Δημήτρης Ζερβουδάκης) 1994.

6. «Καράβι καρδιά» (Τραγούδι Κώστας Παυλίδης) συμμετοχή με δύο τραγούδια 1995.

7. «Αλκυωνίδα μέρα» (Τραγούδι Βούλα Σαββίδη) συμμετοχή με τέσσερα τραγούδια 1996.

8. «Του Ταξιδιού τα Κίβδηλα» (Τραγούδι Μιχάλης Παπαζήσης, Λιζέτα Καλημέρη) 1996.

9. «Κράτα γερά» (Τραγούδι Γεωργία Βεληβασάκη) συμμετοχή με ένα τραγούδι 1998.

10. «Σύνορα» (οργανικός δίσκος του Αλέξη Μπουλγουρτζή) συμμετοχή με ένα κομμάτι 1998.

11. «Σορόκος» (εννέα οργανικά κομμάτια) 1998.

12. «Ισημερία» (οργανικός δίσκος του Βασίλη Σαλέα) συμμετοχή με ένα κομμάτι 1999.

13. «Μπάρκο ψυχής» (Τραγούδι Ανδρέας Καρακότας, Δήμητρα Γαλάνη) 1999.

14. «Στη φωτιά να ρίχνεις μέλι» Αφεντούλα Ραζέλη συμμετοχή με ένα τραγούδι 2000.

15. «Fasma» (οργανικός δίσκος του Βασίλη Σαλέα) συμμετοχή με το κομμάτι «Στους κήπους της ανάμνησης» 2001.

16. «Buddha Bar III» Η τρίτη παραγωγή που κυκλοφορεί σε όλη την υφήλιο από το διάσημο ομώνυμο Παρισιάνικο Μπαρ με Εthnic επιλογές από όλο τον κόσμο. (Συμμετοχή με το κομμάτι του «ΣΟΡΟΚΟΣ») 2001.

17. «Σημάδια» (οργανικός δίσκος του Αλέξη Μπουλγουρτζή) συμμετοχή με το κομμάτι του «Αφορμή για ένα χορό») 2001.

18. «Serra» οργανικός δίσκος. Συμμετέχουν η Μαρία Θωίδου και η Dilek Koc, Δεκέμβριος 2001.

19. «Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Ταύροις». Η μουσική από το ομώνυμο μουσικοθεατρικό δρώμενο . Φλεβάρης 2003 .

20. «Ποια γη και ποια πατρίδα» . Κώστας Παυλίδης συμμετοχή με τρία τραγούδια.

21. “Chil out in Paris by Buddha Bar 3” συμμετοχή με το κομμάτι του Ανάπαιστος “Anapaest”.

22. «…Του έρωτα και τ’ ουρανού».Ερμηνεύουν εννέα από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού: Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θαλασσινός , ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Λιζέτα Καλημέρη , η Dilek Kots, ο Βασίλης Λέκκας, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Ορφέας Περίδης, και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. 2004

23) “FΑUX BIJOUX” ένδεκα οργανικές του συνθέσεις και ένα τραγούδι σε στίχους Ηλία Κατσούλη που ερμηνεύει ο Βασίλης Λέκκας .2006

24) Συμμετοχή στο δίσκο “Χειμωνανθός” του Γιάννη Χαρούλη όπου συμμετέχει με το ομόνυμο τραγούδι του σε στίχους της Ελένης Φωτάκη.2006

25) Συμμετοχή στο δίσκο “Σπάει το ρόδι” αφιέρωμα στον μεγάλο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο,, όπου συμμετέχει με το «Μαχαιρωμένο τραγούδι» που τραγουδά ο Δημήτρης Μπάσης. 2006

1. Συμμετοχή στο δίσκο αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου “Πάντα κάτι μένει” με το τραγούδι του “Η Πανοπλία” και ερμηνευτές τον Σταύρο Σιόλα και Γιώργο Νταλάρα. 2007

2. “Ισαλος Γραμμή” Ερμηνεύουν οι Αλκίνοος Ιωαννίδης, Χρήστος Θηβαίος,Ελένη Τσαλιγοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου,Δημήτρης Ζερβουδάκης,Μελίνα Κανά, Μιχάλης Παπαζήσης, Λιζέτα Καλημέρη, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Μπαγιώκης, Κώστας Θωμαίδης, Σταύρος Σιόλας. 2008

3. “Τα παιδιά της άλλης όχθης” Τραγουδούν οι Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Γιώργος Μπαγιώκης. 2010

4. “Τα πρέπει και τα θέλω στου σκιάχτρου το καπέλο” Βιβλίο-CD. Μουσική σε τέσσερα τραγούδια για το ομόνυμο παραμύθι της Ναντίνας Κυριαζή και ερμηνεία δική της και του Γιώργου Μπαγιώκη. 2013

5. “Η γελαστή γέφυρα”Βιβλίο-CD. Μουσική σε τέσσερα τραγούδια για το ομόνυμο παραμύθι της Ναντίνας Κυριαζή και ερμηνεία δική της και του Γιώργου Μπαγιώκη. 2014

6. “Μικρή Σουίτα” Διπλό οργανικό CD πάνω σε ποίηση Κικής Δημουλά και ανάγνωση από την ίδια. 2014

7. “Πήτερ Παν” Η μουσική και τα τραγούδια από την θεατρική παράσταση που ανέβασε το Κ.Θ.Β.Ε. Σε σκηνοθεσία και διασκευή Γιάννη Καλατζόπουλου. Τραγουδούν οι Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Απόστολος Ρίζος, Σταμάτης Κραουνάκης, Μίλτος Πασχαλίδης, Ευτυχία Μητρίτσα, Γιώργος Ανδρέου, Ναντίνα Κυριαζή, 2015.

*Η προμήθεια των εισιτηρίων για την συναυλία γίνεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα ticketservises.gr στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού patrasculture.gr και στα βιβλιοπωλεία «Ροδόπουλος» και «Public».

Οι τιμές των εισιτηρίων για την συναυλία διαμορφώνονται ως εξής: Γενική είσοδος 10.00 €. Άνεργοι, Φοιτητές, πολύτεκνοι, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, 7.00€.

Για συλλόγους - σωματεία και για προμήθεια από 10 εισιτήρια και πάνω, ισχύει η ειδική προσφορά των 5.00€ κατ' άτομο για κάθε μία ημέρα . Για τα άτομα με αναπηρία και τον συνοδό τους η είσοδος είναι δωρεάν.

*Για την είσοδο του κοινού στις συναυλίες και στις Θεατρικές παραστάσεις που πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους δεν απαιτείται rapid test ή self test ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η είσοδος γίνεται με τη χρήση της μάσκας και με την τήρηση των αποστάσεων τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.