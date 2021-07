Πάτρα: Τριήμερο χορωδιακό - μουσικό αντάμωμα στα Ψηλαλώνια

Η χορωδία BelCantes του Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πάτρας μεταξύ άλλων, συμμετέχει στο χορωδιακό αντάμωμα για την επέτειο 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα από την Παρασκευή 23 Ιουλίου έως και την Κυριακή 25 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ θα φιλοξενηθούν χορωδιακά σύνολα τα οποία θα «πλημμυρίσουν» την πόλη με μοναδικά ακούσματα. Το μουσικό αντάμωμα πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συντονίζονται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που συστάθηκε με αφορμή τα 200 χρόνια ελευθερίας και ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7/2021 στις 8.30μμ (κατά σειρά εμφάνισης)

1. ΧΟΡΩΔΙΑ «ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ»

Ο σύλλογος «Κοινο_Τοπία», που ασχολείται με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον πολιτισμό, θα παρουσιάσει τραγούδια όπως το παραδοσιακό «Ο Πεύκος», «Της Δόξας λάμπει γαλανό το φως», «Να ‘τανε το ‘21», αλλά και τραγούδια του Μ. Χατζιδάκι «Άσπρο Περιστέρι» και του Μ. Θεοδωράκη «Η Μυρτιά (Αρχιπέλαγος)» και «Βάρκα στο Γιαλό». Τη διεύθυνση της χορωδίας έχει αναλάβει η Λίνα Γερονίκου. Στο πιάνο θα συνοδεύει η Ελένη Παπαπροκοπίου.

2. ΧΟΡΩΔΙΑ “BEL CANTES”ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ

Η χορωδία “BelCantes” του Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας, που ιδρύθηκε το 2016 έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κερδίζοντας μετάλλια και διακρίσεις. Στην εκδήλωση θα ακουστούν τα τραγούδια «Όμορφη και παράξενη πατρίδα», «Η αγάπη» (από τη συλλογή «Δημώδη Ελληνικά Άσματα», «Γιαρέμ», «Καραγκούνα», «Η ξενιτιά του έρωτα», «Κάτω στη Ρόδο» (από τη συλλογή «Δημώδη Ελληνικά Άσματα») και «Φίλοι κι αδέλφια». Η χορωδία διευθύνεται από την Έλενα Δρουκοπούλου. Πιάνο παίζει η Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου και μαντολίνο η Ανδριάνα Αγγελοπούλου.

3. «CORO AVANTI» ΜΙΚΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «ΟΡΦΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Ο Ιστορικός Μουσικός Όμιλος Ορφεύς ιδρύθηκε το 1923. Το Μικτό Φωνητικό Σύνολο «Coro Avanti» συστήθηκε πριν από 2 χρόνια υπό την διδασκαλία και διεύθυνση της κ. Λίνα Γερονίκου και είναι ένα πολλά υποσχόμενο Μουσικό Σύνολο που παρουσιάζεται στη πόλη της Πάτρας για 1η φορά. Το Σεπτέμβριο θα εκπροσωπήσει την πόλη μας στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από της άλωση της Τριπόλεως. Θα ακουστούν τραγούδια: Άρνηση (Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης), Δοξαστικό (Στίχοι – Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης), Μέρα Μαγιού (Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης Ποίηση: Γιάννης Ρίτσος), Όμορφη Πόλη (Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης Στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης) Τσάμικος (Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις Ποίηση: Ν. Γκάτσος) Διεύθυνση – διδασκαλία Λίνα Γερονίκου. Συνοδεία στο πιάνο: Κατερίνα Φιλιππάτου

4. ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ “CANTELENA”

Η χορωδία “Cantelena” ιδρύθηκε το 2016 με ρεπερτόριο από πρωτότυπα έργα και διασκευές μέχρι σύγχρονη χορωδιακή μουσική. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα και έχει λάβει αρκετές διακρίσεις. Θα ακουστούν τραγούδια από το ελληνικό και ξενόγλωσσο ρεπερτόριο, όπως «Με την Ελλάδα καραβοκύρη», «Ο Κεμάλ», «Οδός Ονείρων», «Δε σε θέλω πια», «Ας κρατήσουν οι χοροί», “The little light of mine” και “Give us hope”. Τη διεύθυνση της χορωδίας έχει αναλάβει η Ελένη Παπαδοπούλου – Αραβαντινού.

5. ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ

Η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου, αποτελείται στο σύνολο από δέκα (10) χορωδούς και τον μαέστρο Παναγιώτη Τσαλίδη. Η χορωδία θα συνοδευτεί από ένα βιολί και ένα κρουστό, ενώ θα ακουστούν τα τραγούδια «Της αγάπης αίματα», «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», «Τσάμικος», «Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ και «Ας κρατήσουν οι χοροί». Διεύθυνση Χορωδίας Τσαλίδης Παναγιώτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7 στις 8.30μμ (κατά σειρά εμφάνισης)

1. ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ “SANTA MAURA”

Το φωνητικό σύνολο των κανταδόρων “Santa Maura” δημιουργήθηκε πριν 4 περίπου χρόνια, με 25 μέλη Λευκάδιων και φίλων αυτών και σκοπό την αναβίωση εθίμων και τραγουδιών της Λευκάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Επτανήσων. Στην εκδήλωση θα ακουστούν τα τραγούδια «Το χάραμα επήρα», «Ο γέρος του Μοριά», «Στη σκιά χειροπιασμένες», «Σ’ ένα παπόρο μέσα» και «Δέκα παληκάρια». Τη διεύθυνση του συνόλου έχει αναλάβει η Δήμητρα Αψώματου.

2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΑΝΤΗΧΩ»

Η χορωδία «Αντηχώ» συστάθηκε ως Σωματείο τον Σεπτέμβριο του 2015, με σκοπό την προαγωγή της χορωδιακής πράξης ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των μελών του, αποβλέποντας στην πολιτιστική ανάπτυξη τόσο των ίδιων όσο και του κοινού. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ και σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα παρουσιαστούν τα τραγούδια «Ελευθεριά», «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος», «Όμορφη και παράξενη πατρίδα», «Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί» και «Μικρόκοσμος». Τη χορωδία διευθύνει η Μέλπω Βικάτου.

3. ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΡΑΣ “VOCAL”

Το φωνητικό σύνολο “Vocal” ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2011, από την σημερινή μαέστρο Κατερίνα Πολυμενάκου με ρεπερτόριο από ελληνικά τραγούδια έως spirituals και παραδοσιακά, ενώ ως σκοπό έχει την έντεχνη απόδοση jazz και μοντέρνων συνθέσεων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της πόλης, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θα ακουστούν τα τραγούδια «Ελευθεριά», «Το Χάραμα επήρα», και ο «Θούριος του Ρήγα». Διεύθυνση Χορωδίας Μέλπω Βικάτου

4. «ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Η «Χορωδία Δωματίου» ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί ένα φωνητικό σύνολο υψηλών μουσικών προδιαγραφών, με σκοπό τη μουσική εκτέλεση έργων του παγκόσμιου χορωδιακού ρεπερτορίου από όλες τις μουσικές εποχές, τη συνεργασία με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την πρώτη εκτέλεση έργων νέων Ελλήνων και ξένων συνθετών. Θα παρουσιαστούν έργα, όπως «Θα σε ξαναδώ στους μπαξέδες», «Ιθάκη», «Το χάραμα επήρα» και «Αυγή Ελπιδοφόρα». Τη χορωδία διευθύνει η Λίνα Γερονίκου. Συνοδεία στο Πιάνο Νίνα Μεταξά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/7, ώρα 9.30μμ

Μικρό Σύνολο Παραδοσιακών Οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας: Συναυλία: Παράδοση & Ρεμπέτικο. Νίκος Μήλας–βιολί, Χριστίνα Κουκή-σαντούρι, Σέργιος Βούλγαρης-κρουστά, Δήμητρα Τσατσού-τραγούδι, Ευγένιος Βούλγαρης-ούτι, τραγούδι Επιμέλεια: Ευγένιος Βούλγαρης.