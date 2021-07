«Ζηλεύουμε» και φέτος το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, παραμένει μοναδικό και ουσιαστικά διεθνές…

Την Κυριακή 18 Ιουλίου εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, οι Far From the Norm, με το επαναστατικό έργο BLKDOG του Botis Seva, το οποίο βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης. Οι Far From the Norm, εξελίσσουν διαρκώς το λεξιλόγιό τους πειραματιζόμενοι με όλα τα street styles, το θέατρο, την περφόρμανς και τον κινηματογράφο.

Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής Black Box, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Ιουλίου στις 19.30 με τέσσερα μικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο Mixed Doubles, σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ντουέτα δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία), στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τα ντουέτα Cornered της Faizah Grootens, Re-call της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, Feeling Good με αναφορές στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου σε χορογραφία Diego Tortelli και Fine Lines που χορογραφεί η Roser López Espinosa.

Επονται στις 17 Ιουλίου το έργο One More Thing του Ισραηλινού Adi Boutrous και στις 18 Ιουλίου το DEN.TRO της Maria Fonseca από την Πορτογαλία.

Συνολικά στο 27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα φιλοξενηθούν φέτος 31 θεάματα, 18 από το εξωτερικό και 13 από την Ελλάδα. Πρόκειται για παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο χορό και hip hop μέχρι αστικούς αφρικανικούς χορούς. Επιπλέον από τις 18 ξένες ομάδες οι 14 παρουσιάζουν για πρώτη φορά το έργο τους στην Ελλάδα ενώ από τα 13 ελληνικά έργα τα 3 θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους .