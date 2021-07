Όταν η Βανδή και ο Νικολαΐδης έδιναν συνέντευξη ως Rich and Famous

Εκεί το "χρυσό" ζεύγος της εποχής εκείνης , έκανε μία επίδειξη πλούτου στην εκπομπή, "Rich and Famous”.

Το μετάνιωσα έκανε κακό στην καριέρα μου

Αρκετά χρονια αργότερα, η Δέσποινα Βανδή, εξομολογήθηκε ότι έπαθε σοκ μετά την προβολή της εκπομπής, τονίζοντας ότι ήταν μια άτυχη στιγμή, που όμως έκανε κακό στην καριέρα της. Παραδέχτηκε ότι έπαθε σοκ και ήθελε μάλιστα να κάνει μήνυση στην παραγωγή.

"Όταν μιλήσαμε με τους υπευθύνους μας είχαν πει πως κάνουν αφιερώματα σε ανθρώπους που είναι δημοφιλείς μέσα από την δουλειά που κάνουν και η εκπομπή λεγόταν "Made in Europe”. Αντί για "Made in Europe” είδα μια εκπομπή που λεγόταν "Rich and Famous”, μια μονταρισμένη εκπομπή, αλλά αντί άλλων. Είναι δυνατόν να μπούμε εμείς σε τέτοια κατηγορία, όταν το σπίτι δεν ήταν καν δικό μας και το νοικιάζαμε; Ήταν τρομακτικό! Έπαθα σοκ!", είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

"Ένας από τους λόγους που μου έκανε πολύ κακό στη γνώμη που σχημάτισε ο κόσμος για μένα ήταν αυτή η εκπομπή. Έλεγα στον Ντέμη "να τους κάνουμε μήνυση” και μου έλεγε "μην ασχολείσαι, θα ξεχαστεί, μια βλακεία είναι, τόσα λέγονται”… Αν είχα καταλάβει το πόσο κακό μου είχε κάνει, θα τους είχα κυνηγήσει κι ας διαφωνούσε ο Ντέμης".