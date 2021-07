Μαραθώνιος Θεάτρου Σκιών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί, μικρούς και μεγάλους φίλους, στον Μαραθώνιο Θεάτρου Σκιών που διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

• Την Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 21.30, στην Πλατεία Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο, με τον Θίασο του Θεάτρου Σκιών του Χρήστου Πατρινού.

• Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 στις 21.00, στο Θεατράκι του Πάρκου Εργατικών Κατοικιών στις Ιτιές, με τον Θίασο του Θεάτρου Σκιών του Χρήστου Καλπουζάνη.

• Την Κυριακή 11 Ιουλίου στις 21.00, στο Πάρκο Σταδίου έξω από το Γήπεδο της Παναχαϊκής, με τον Θίασο του Θεάτρου Σκιών του Κώστα Μακρή

όπου οι καραγκιοζοπαίχτες Χρήστος Πατρινός, Χρήστος Καλπουζάνης και Κώστας Μακρής θα διασκεδάσουν και θα ξεσηκώσουν την Πάτρα, χαρίζοντας απλόχερα γέλιο!

Οι παραστάσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «SPARC-Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALorization of Cultural Heritage Assets/Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς» και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το έργο SPARC στοχεύει στην αειφόρο αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, και συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

*Στο πλαίσιο του έργου, οι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, και σεμινάριο Θεάτρου Σκιών ενώ στις προτεραιότητες του έργου είναι η αξιοποίηση των Παλαιών Σφαγείων για πολιτιστικές δράσεις που αφορούν στο Πατρινό Καρναβάλι, το Θέατρο Σκιών και άλλα θεάματα.