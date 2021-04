Οσκαρ 2021: Απόψε η μεγάλη βραδιά των βραβείων του κινηματογράφου- Τα φαβορί

Όλα είναι έτοιμα για την αποψινή 93η απονομή της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ. Η τελετή για τα βραβεία Όσκαρ 2021 προβλέπεται να είναι η πιο παράξενη της ιστορίας, καθώς διεξάγεται σε μια χρονιά κατά την οποία πολλές από τις διαγωνιζόμενες ταινίες δεν έχουν "παίξει" στους κινηματογράφους.



Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού η διοργάνωση έχει τροποποιηθεί σημαντικά, ενώ η τελετή θα διεξαχθεί σε έναν ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό στην καρδιά του Λος Άντζελες, περίπου 12 χιλόμετρα από το Dolby Theater όπου διεξάγονται παραδοσιακά οι τελετές των βραβείων Όσκαρ. Ο σταθμός Union Station, διάσημος για την αρχιτεκτονική του ισπανικού αποικιακού στιλ, αναμένεται να επιτρέψει στους καλεσμέους να συμμετάσχουν στο γκαλά τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας.

Οι προσκεκλημένοι καλούνται από τους διοργανωτές των Όσκαρ 2021 να μην φορούν μάσκες όσο γράφουν οι κάμερες, ωστόσο τους ζητείται να το κάνουν όσο η τελετή βρίσκεται σε διαφημίσεις ή παρουσιάζει εμβόλιμα βίντεο. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι το βράδυ της Κυριακής θα είναι μόλις 170 άτομα, με όλους τους προσκεκλημένους να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στον χώρο της απονομής

Τη βραδιά της απονομής των Όσκαρ 2021 θα σκηνοθετήσει για έκτη φορά ο Γκλεν Γουάις, με την παραγωγή να ανήκει στο Στίβεν Σόντερμπεργκ, σκηνοθέτη της ταινίας "Contagion". "Το σχέδιό μας είναι, για φέτος, τα Όσκαρ να μοιάζουν σε μια ταινία, όχι σε ένα τηλεοπτικό θέαμα", είπε ο ίδιος ο Σόντερμπεργκ. "Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να προσφέρουμε μια ευχάριστη και ασφαλή σε όλους όσοι θα προσέλθουν αυτοπροσώπως, βραδιά, όπως και στα εκατομμύρια κινηματογραφόφιλους παγκοσμίως και έχουμε την αίσθηση ότι το να το κάνουμε αυτό ψηφιακά θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα", είπαν οι παραγωγοί.

Τα προγνωστικά για την καλύτερη ταινία της χρονιάς

Επικρατέστερη για το βαρύ τρόπαιο του Όσκαρ 2021 καλύτερης ταινίας είναι η ταινία Nomadland, της σκηνοθέτη Κλόε Ζάο. Πρόκειται για ένα μοντέρνο κοινωνικό δράμα βασισμένο στο μυθιστόρημα με τίτλο «Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century» με τη βραβευμένη με Όσκαρ, Φράνσις Μακντόρμαντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.Υπάρχει πάντοτε και η πιθανότητα να να γίνει η ανατροπή, που σύμφωνα με τους κριτικούς δεν είναι άλλη από την ταινία «Η δίκη των 7 του Σικάγο» που βρίσκεται επίσης υποψήφια στην κατηγορία καλύτερης ταινίας των Όσκαρ.

Αν οι προβλέψεις αποδειχτούν αξιόπιστες και στην περίπτωση που η Ακαδημία κινηματογράφου των ΗΠΑ δεν κάνει την έκπληξη, το Όσκαρ σκηνοθεσίας φέτος θα έχει γυναικεία ματιά. Η Κλόε Ζάο, η δημιουργός πίσω από το Nomadland με βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες και τουλάχιστον δύο ακόμη απονομές στον δρόμο για τα Όσκαρ 2021, φιγουράρει ως το απόλυτο φαβορί για τη νίκη. Κοντά στη νίκη, αν όλα τα προγνωστικά διαψευστούν φαίνεται να βρίσκεται από την άλλη, ο Τόμας Γουίντερμπεργκ για την ταινία Another Round. Ο σκηνοθέτης μιας πιο ανάλαφρης, σε πρώτη ανάγνωση, ταινίας δεν έχει βρεθεί ξανά υποψήφιος για το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Ο επικρατέστερος για το Όσκαρ 2021 καλύτερου ανδρικού ρόλου

Όπως διαβάζουμε, παρότι ο θρύλος του αμερικανικού σινεμά, Άντονι Χόπκινς, απέσπασε το BAFTA, φαίνεται πως το χρυσό αγαλματίδιο θα πάει φέτος στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, τον μαύρο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο στα 43 του χρόνια. Πολύ πιθανό να τον αναγνωρίσατε από τον ρόλο του στην μπλοκμπάστερ ταινία «Black Panther», ωστόσο στην Ακαδημία κινηματογράφου θα αποτυπωθεί με χρυσά γράμματα για την ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom» του Netflix.

Η επικρατέστερη για το Όσκαρ 2021 Α’ γυναικείου ρόλου

Σε μια ακόμη από τις αποκαλούμενες «μεγάλες» κατηγορίες, συναντάμε την ταινία Nomadland, η οποία, αν αποδειχτούν ακριβείς οι προγνώσεις των ειδικών, θα αναδειχθεί σίγουρα σε ταινία της χρονιάς. Η Φράνσις Μακντόρμαντ, η πρωταγωνίστρια του φιλμ μοιάζει και το φαβορί για τη νίκη στα φετινά Όσκαρ για τον Α’ γυναικείο ρόλο.

Αν όμως τελικά το αγαλματίδιο δεν καταλήξει στα χέρια της Μακντόρμαντ, τότε πολύ πιθανό είναι από τον φάκελο να ανακοινωθεί εκείνο της Άντρα Ντέι για την ταινία «The United States vs. Billie Holiday».

Επικρατέστερος για το Όσκαρ 2021 Β’ Ανδρικού Ρόλου

Επικρατέστερος για τη νίκη αυτού του αγαλματίδιου μοιάζει ο Ντάνιελ Καλούγια, για τον ρόλο του στην ταινία «Ο Ιούδας και ο Μαύρος Μεσίας».

Επικρατέστερη για το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου

Η Γιου-Γιουνγκ Γιουν βρίσκεται καθ’ οδόν προς το βραβείο, που θα την βάλει στη λίστα με τις μόλις δύο, ως σήμερα, γυναίκες ασιατικής καταγωγής που κρατούν το αγαλματάκι του Όσκαρ 2021 σε αυτή την κατηγορία.

Η Γιουν πρωταγωνιστεί στην ταινία Minari, που ακολουθεί την ιστορία μιας κορεάτικης οικογένειας που μετακομίζει στο Άρκανσας προκειμένου να ξεκινήσει εκεί μια φάρμα τη δεκαετία του ‘80.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

"Nomadland"

"Η Δίκη των 7 του Σικάγου"

"Mank"

"Minari"

"Promising Young Woman"

"The Father"

"Sound of Metal"

"Judas and the Black Messiah"



Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο για το "Nomadland"

Ντέιβιντ Φίντσερ για το "Mank"

Έμεραλντ Φένελ για το "Promising Young Woman"

Λι Άιζακ Τσουνγκ για το "Minari"

Τόμας Βίντερμπεργκ για το "Άσπρο Πάτο"

Α' Ανδρικός Ρόλος

Ριζ Άχμεντ για το "Sound of Metal"

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το "Ma Rainey’s Black Bottom"

Γκάρι Όλντμαν για το "Mank"

Άντονι Χόπκινς για το "The Father"

Στίβεν Γιούν για το "Minari"

Α' Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το "Nomadland"

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το "Promising Young Woman"

Βαϊόλα Ντέιβις για το "Ma Rainey's Black Bottom"

Βανέσα Κίρμπι για το "Pieces of a Woman"

Άντρα Ντέι για το "The United States vs. Billie Holiday"

B' Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν για το "The Father"

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το "Minari"

Μαρία Μπακάλοβα για το "Borat Subsequent Moviefilm"

Αμάντα Σέιφριντ για το "Mank"

Γκλεν Κλόουζ για το "Hillbilly Elegy"

Β' Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το "Judas and the Black Messiah"

Λέσλι Όντομ Τζ. για το "One Night in Miami..."

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη "Δίκη των 7 του Σικάγου"

Πολ Ράσι για το "Sound of Metal"

Λακίθ Στάνφιλντ για το "Judas and the Black Messiah"

Φωτογραφία

Έρικ Μέσερσμιντ για το "Mank"

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το "Nomadland"

Ντάριους Βόλσκι για το "News of the World"

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το "Η Δίκη των 7 του Σικάγου"

Σον Μπόμπιτ για το "Judas and the Black Messiah"

Διασκευασμένο Σενάριο

Ραμίν Μπαχρανί για το "The White Tiger"

Κεμπ Πάουερς για το "One Night in Miami..."

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το "The Father"

Κλόι Ζάο για το "Nomadland"

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Έρικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το "Borat Subsequent Moviefilm"

Πρωτότυπο Σενάριο

Λι Αϊζακ Τσανγκ για το "Minari"

Έμεραλντ Φένελ για το "Promising Young Woman"

Άαρον Σόρκιν για τη "Δίκη των 7 του Σικάγου"

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το "Sound of Metal"

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το "Judas and the Black Messiah"

Μουσική

Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World

Κοστούμια

Mank

Ma Rainey's Black Bottom

Emma

Mulan

Pinocchio

Μοντάζ

Sound of Metal

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

The Father

Promising Young Woman

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το "Mank"

Ντέιβιντ Κρανκ για το "News of the World"

Νέιθαν Κρόουλι για το "Tenet"

Μαρκ Ρίκερ για το "Ma Rainey’s Black Bottom"

Πίτερ Φράνσις, Κάθι Φέδερστοουν για το "The Father"

Διεθνής Ταινία

Άσπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split