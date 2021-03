Άγριες μέλισσες: Από την Πάτρα, στο Διαφάνι του 1920

Αυτή δεν ήταν η μόνη παρουσία που σχετιζόταν με την Πάτρα αφού υπήρχε και αυτή της Όλγας Σπυράκη, στο ρόλο της Πηνελόπης Σεβαστού, της γυναίκας του Σέργιου Σεβαστού.

Η Όλγα Σπυράκη γεννήθηκε στη Βοστώνη (ΗΠΑ). Έχει μεταπτυχιακές σπουδές χορογραφίας (Joint Degree Master Choreography), Codarts University of the Arts and Fontys School of Fine and Performing Arts, NL πτυχίο 2019. Απόφοιτος επαγγελματικής σχολής χορού Ραλλού Μάνου(2010), με συμπληρωματική φοίτηση ως χορεύτρια για ένα χρόνο στην επαγγελματική σχολή χορού της ΕΛΣ (εθνικής λυρικής σκηνής), στα πρακτικά μαθήματα κλασσικού και σύγχρονου χορού και ρεπερτορίου σύγχρονου χορού. 2018 – 2019. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Γ. Θεοδοσιάδη (2002). Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πατρών (2017). Επιλέχθηκε και παρακολούθησε το εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ex-In” πάνω στις τεχνικές Flying Low & Passing through (διάρκειας 30 ημερών), το οποίο διεύθυνε ο David Zambrano, τον Σεπτέμβριο 2018.

Το 2010 επιλέχθηκε και συμμετείχε ως χορεύτρια, στο DV8 company Research workshop “Connecting Meaning to Movement” με τον Loyd Newson και τον Hannes Langolf. Έχει συνεργαστεί ως performer, ανάμεσα σε άλλους, με τους σκηνοθέτες/ χορογράφους Romeo Castellucci - Societas company IT, Μ. Μαρμαρινό, Πατρίσια Απέργη/Αερίτες (Λύκειο Επιδαύρου 2018), Ermira Goro (Arc for Dance festival 2018), Ευγενία Τζιρτζιλάκη, Κώστα Τσιούκα, Yelp Dance Company/χορογράφο Μαριέλα Νέστορα (Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας ΑΜ Ι 2012, Athens Biennale 2011), Gens D’ Uterpan, Nigel Charnocκ UK, Rob Rosnowski (USA), Vicky Spanovaggelis Naud dance company, Ana Sanchez Coldberg/ Theatre encorps, και ως χορογράφος στο θέατρο/όπερα με τoυς Γ. Χουβαρδά, Square Theater Company, Ανάργυρο Δενιόζο, Θοδωρή Αμπαζή, Michael Seibel, και με το ΔΗΠΕΘΕ Πατρών την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Opera Studio ΔΗΠΕΘΕ Πατρών κ.α.

Έχει χορογραφήσει για την τελετή απονομής βραβείων ΙΡΙΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, 2017 και για την εναρκτήρια εκδήλωση του ΤΕDEX Πάτρας το 2018. Στον κινηματογράφο συμμετείχε, με ρόλο, στα γυρίσματα της ταινίας Born to be murdered, σε σκηνοθεσία Ferdinando Cito Filomarino, στη σκηνή Bee keepers, όπου έπαιζε την Bee woman (γυρίσματα 2019).

Διδάσκει κίνηση και χορό από το 2008. Έχει διδάξει σεμιναριακά σύνθεση κίνησης με βάση το λόγο στην επαγγελματική σχολή χορού της ΕΛΣ (Εθνικής Λυρικής Σκηνής) και στο στούντιο Κινητήρας. Αυτή την περίοδο διδάσκει στην Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ Πατρών(καλλιτεχνική διεύθυνση Cezaris Grauzinis) και στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν. Έχει παρακολουθήσει το Fighting Monkey Intensive 2016, μέθοδο που χρησιμοποιεί τις αρχές της στην διδασκαλία της, υπό την καθοδήγηση της Λίντας Καπετανέα, και το διεθνές master class του Θεάτρου Άττις, μέθοδος Θ. Τερζόπουλος (1ος κύκλος) 2015.