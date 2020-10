Ο Τζέιμς Ρέντφορντ είχε κάνει το κοινό του Σάντανς να δακρύσει με την ταινία του για τις μεταμοσχεύσεις

Πάνε 21 χρόνια από το 1999 όταν ο γιος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Robert Redford, James Redford που έφυγε από τη ζωή στα 58 του χρόνια πριν λίγες μέρες, είχε παρουσιάσει την ταινία «The Kindness of Strangers» όπου ήταν εκτελεστικός παραγωγός & την είχε σκηνοθετήσει η καλή του φίλη κινηματογραφίστρια Maro Chermayeff, στο Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα (δημιούργημα του πατέρα του, Ρόμπερτ) και όλοι στο τέλος της προβολής ήσαν δακρυσμένοι.

Το φιλμ αφορούσε στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και επικεντρωνόταν στις ιστορίες 4 ασθενών όπως του Peter Wyley που περίμεναν το σωτήριο για τη ζωή τους, μόσχευμα και 2 οικογενειών όπως της Κάθι και του Ράσελ Κίλμερ που είχαν χάσει την 20χρονη κόρη τους σε τροχαίο δυστύχημα και είχαν πάρει τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα της,

Ο James Redford γεννημένος τον Μάιο του 1962 με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Colorado στο Βoulder όπου έκανε αγγλική φιλολογία & δημιουργική γραφή και κατόπιν στο Νorthwestern University στο Σικάγο όπου έκανε μεταπτυχιακά, διεγνώσθη μ’ ένα σπάνιο αυτοάνοσο πρόβλημα που επηρέαζε το συκώτι. Ήταν το 1987 στα 25 του μόλις χρόνια όταν ο ξανθός James ερχόταν αντιμέτωπος με μία περιπέτεια που θα του άλλαζε τη ζωή. Σε μία ιατρική εξέταση ρουτίνας διεγνώσθη με την σπάνια αυτή ασθένεια ενώ μάθαινε πως μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα έπρεπε απαραιτήτως να κάνει μεταμόσχευση ήπατος.

Θυμάται πως όταν πήρε τα αποτελέσματα της εξέτασης, ένιωσε σαν να του προανήγγειλαν & το θάνατο του. Η αγαπημένη του Κyle που σπούδασε στο Κολοράντο ιστορία και έγιναν ζευγάρι (παντρεύτηκαν το 1988 και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ντίλαν που είναι 29 χρονών σήμερα και τη Λένα που είναι τρία χρόνια μικρότερη) είχε πει πως «εκείνη ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής τους».

Μετά από 2 μεταμοσχεύσεις που τις έκανε ο Dr. Byers Shaw στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα στην Omaha (η 1η ήταν αποτυχημένη & είχε γίνει τον Μάρτιο του 1993 ενώ ακολούθησε η 2η τον Ιούλιο του ίδιου έτους) ο Τζέιμς επανέκτησε την υγεία του μετά την φοβερή δοκιμασία και πλέον όπως έλεγε, είχε μία συγκεκριμένη αποστολή στη ζωή του: να διαδώσει τη λέξη “μεταμόσχευση” και ότι κάνοντας το κάποιος αποτελεί μία πολύ ανθρώπινη πράξη ηρωισμού.

Το 1995 ίδρυσε το James Redford Institute for Transplant Awareness & το επόμενο βήμα του ήταν να φτιάξει μία ταινία εμπνευσμένη από την περιπέτεια της υγείας του. Ασχολήθηκε για πάνω από 3 χρόνια από το 1995 έως το ’98 με το «The Kindness of Strangers» (η 1η προβολή είχε πραγματοποιηθεί στο Φεστιβάλ του Telluride στο Κολοράντο και μετά παίχθηκε στο ΗΒΟ) που σημαίνει Η Καλοσύνη – ευγένεια των ξένων και έδωσε αγώνα συγκεντρώνοντας πάνω από 600.000 δολάρια που χρειάζονταν για την παραγωγή της ταινίας.

«Παρακάλεσα, δανείστηκα και πήρα χρήματα απ’ όπου μπορούσα, ξεκινώντας από τους γονείς μου», είχε πει ο Τζέιμς στους New York Times & στον The Guardian. O Robert Redford σε άρθρο του Αμερικανικού περιοδικού People (27/9/1999) με τίτλο Sundance Kid, είχε αναφέρει πως αισθανόταν πολύ περήφανος για την ενασχόληση του James με το σενάριο και το ντοκιμαντέρ καθώς και τον ακτιβισμό. «Το να βλέπω τον Τζέιμι να προσπαθεί ν’ αφήσει κάτι πίσω μέσω μίας ταινίας είναι εκπληκτικό», είχε χαρακτηριστικά πει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Κι είναι γεγονός πως έκτοτε ο James δούλεψε ως σεναριογράφος (έκανε το ’99 το rodeo drama Hearts and Bones με την Ντάριλ Χαάνα και τον Κίφερ Σάδερλαντ) και πολλές ακόμη ταινίες ειδικευόμενος στη συνέχεια σε ντοκιμαντέρ που είχαν να κάνουν με το περιβάλλον, την καθαρή ενέργεια αλλά και κοινωνικά θέματα.

Η ταινία του «Paper Tigers» προβλήθηκε στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 2018 την ίδια σχεδόν περίοδο που έκανε πρεμιέρα το τελευταίο φιλμ του πατέρα του, Ρόμπερτ «Ο Κύριος και το όπλο».

Έχει σκηνοθετήσει και τους Στάνλεί Τούτσι και Dana Delaney στο «Spin» του Showtime ενώ από τις πιο σημαντικές του στιγμές ήταν η ταινία «The Big Picture: Rethinking Dyslexia» που αγοράστηκε από το HBO & πηγή έμπνευσης ήταν το πρόβλημα του γιου του Τζέιμς, Ντίλαν, ο οποίος ζει σήμερα στο Miami και η ταινία που γύρισε «Omniboat» πραγματοποίησε την πρεμιέρα της τον περασμένο Ιανουάριο στο Σάντανς.

Ακόμα ο Τζέιμς Ρέντφορντ υπήρξε κινηματογραφικός απεσταλμένος του American Film Showcase το 2014 σε χώρες όπως η Μαλαισία, το Καζακστάν, η Τυνησία και η Κολομβία ενώ το 2012 είχε γυρίσει μέσω του The Redford Center που ίδρυσε με τον πατέρα του, Ρόμπερτ, το ντοκιμαντέρ «Watershed: Exploring a new water ethic for the New west» και αφορούσε στο Δέλτα του ποταμού Κολοράντο.

Το 2018 σκηνοθέτησε και ήταν το βασικό πρόσωπο στην συμπαραγωγή του HBO, “Happening: A Clean Energy Revolution».

Ο Τζέιμς Ρέντφορντ πέθανε από καρκίνο των χοληφόρων αγγείων στο ήπαρ. Πάλεψε γενναία τον τελευταίο χρόνο αλλά έμελλε να μην τα καταφέρει.

Όταν τότε τη δεκαετία του ’90 περίμενε επί μήνες το πολυπόθητο μόσχευμα στην Εθνική Λίστα Αναμονής, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλονισμένος είχε εκμυστηρευθεί στο “People”, "είναι οι στιγμές που θέλεις να αγκαλιάσεις το παιδί σου και να του πεις πως όλα θα πάνε καλά και να μην ανησυχεί όπως έκανες τότε που ήταν μικρούλης".

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με την πρώην σύζυγο του, την Lola Van Wagenen που είχαν παντρευτεί το 1958, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον Scott τον Σεπτέμβριο του 1959 αλλά δυόμιση μήνες μετά έμελλε να ζήσουν την πρώτη τους τραγωδία καθώς το μωράκι τους πέθανε εξαιτίας του συνδρόμου του ξαφνικού θανάτου.

Το 1960 γεννήθηκε η κόρη τους Σώνα Ρέντφορντ –Σλόσερ που ασχολείται και ως ζωγράφος, το 1962 ο Τζέιμς και το 1970 η Έιμι Ρέντφορντ που είναι ηθοποιός.

Με τη Λόλα Βαν Γουάγκενεν ο Ρέντφορντ χώρισε το 1985.

