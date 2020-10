Έσβησε στα 58 του χρόνια ο γιος του ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζέιμς προξενώντας ιδιαίτερη θλίψη & συγκίνηση

Μία πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή για τον αγαπητό Αμερικανό ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ καθώς όπως έγινε γνωστό και μεταδίδουν τα ξένα Μέσα ενημέρωσης, ο 58χρονος γιος του, Τζέιμς Ρέντφορντ, ακτιβιστής και επιτυχημένος δημιουργός ντοκιμαντέρ όπως το «The Kindness of Strangers» εμπνευσμένο από την προσωπική του περιπέτεια υγείας με την μεταμόσχευση συκωτιού, έφυγε από τη ζωή.

Ο James Redford γεννημένος στις 5/5/1962, πέθανε την περασμένη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 μετά από διάγνωση καρκίνου στο συκώτι, όπως επιβεβαίωσε η σύζυγος του, Kyle Redford με ανάρτηση της στο Twitter.

Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του διάσημου και τόσο αγαπητού ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Cindi Berger, ανέφερε πως "ο πόνος και το πένθος είναι αμέτρητα αυτή τη στιγμή για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έχασε το γιο του".

"Jamie [James] ήταν ένας υπέροχος γιος, σύζυγος και πατέρας", πρόσθεσε η Cindi Berger, εκπροσωπώντας τον 84χρονο Ρέντφορντ ενώ ζήτησε απ’ όλους να σεβαστούν την δύσκολη αυτή προσωπική και ιδιωτική στιγμή της οικογένειας Ρέντφορντ".

Όπως έγραψε το bbc.com, "η κληρονομιά και συνέχεια του Τζέιμς θα βρίσκεται στο διηνεκές μέσα από τα παιδιά του, την τέχνη και τις ταινίες του και το πάθος και αφοσίωση του στο περιβάλλον", ένα πάθος και αγάπη που είναι γεγονός πως κληρονόμησε από τον ίδιο τον πατέρα του, Ρόμπερτ. Μάλιστα πριν περίπου 15 χρόνια οι δυο τους δημιούργησαν το The Redford Center με έδρα το Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια που στηρίζει και «σπονσονάρει» ταινίες και ντοκιμαντέρ που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το κλίμα και την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για την αποτροπή χειρότερων καταστάσεων. «Παράγουμε και χρηματοδοτούμε ένα portfolio από διαφορετικά πρότζεκτ που έχουν ως σκοπό να διατηρήσουν και να εμπνεύσουν στον κόσμο την ανάγκη σεβασμού του περιβάλλοντος. Αναζητούμε και στηρίζουμε ιστορίες από ιδιώτες, κοινότητες και οργανισμούς που αναλαμβάνουν δράση για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του The Redford Center.

O James Redford είχε μεταξύ άλλων ντοκιμαντέρ σκηνοθετήσει και το «The Big Picture: Rethinking Dyslexia» αντλώντας την αφορμή και από το πρόβλημα δυσλεξίας του γιου του και εγγονού του Ρέντφορντ, Ντίλαν που είναι ένα υπέροχο, νέο παιδί που κατάφερε να μεταβάλλει τη δυσλεξία του σε προσόν.

Επίσης σύμφωνα με το bbc.com, μία από τις πιο τελευταίες ταινίες του εκλιπόντος Τζέιμς Ρέντφορντ ήταν το «Playing for Keeps» το 2012 που είχε να κάνει με την αξία του ελεύθερου χρόνου, του παιχνιδιού και της αναψυχής για μία πραγματικά ευτυχισμένη ζωή και πραγματοποίησε την ψηφιακή πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Mill Valley Film Festival της California αυτό το μήνα.

Με την Kyle, ήσαν παντρεμένοι εδώ και 32 χρόνια και απέκτησαν 2 παιδιά, τον 29χρονο Ντίλαν και τη Λένα Ρέντφορντ. Ο James όπως διαβάσαμε, ζούσε στο Marin County, της California αλλά φρόντισε να επισκέπτεται και τον πατέρα του, Ρόμπερτ στο Σάντανς της Γιούτα όπου είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια. Στα ενδιαφέροντα του ήταν να παίζει κιθάρα για μία μπάντα, τους Olive and the Dirty Martinis ενώ λάτρευε τη γιόγκα, το σκι στο βουνό, το σέρφινγκ στη θάλασσα και την ποδηλασία. Δύο από τις ταινίες του είχαν βραβευτεί, τα “Resilience: the Biology of Stress and the Science of Hope” και “Paper Tigers”.

«H καρδιά μου έχει σπάσει, ζήσαμε με τον Τζέιμς μία υπέροχη και με νόημα ζωή και αγαπηθήκαμε από πολλούς ανθρώπους», έγραψε η συντετριμμένη Kyle ενώ μιλώντας στην εφημερίδα Salt Lake Tribune είπε πως ο James ανακάλυψε το σοβαρό πρόβλημα με τον καρκίνο στο ήπαρ στο τέλος του 2019 κι ενώ ήταν σε λίστα περιμένοντας ένα νέο μόσχευμα και πως πριν περίπου 2 χρόνια είχαν ξαναρχίσει τα προβλήματα με το συκώτι του. Οι θαυμαστές του Ρέντφορντ θυμούνται πως το 1993 ο γιος του Τζέιμς, στα 31 του χρόνια τότε είχε φτάσει πολύ κοντά στο θάνατο καθώς έπειτα από μεταμόσχευση ήπατος, ο οργανισμός του Τζέιμς δεν είχε αντιδράσει θετικά με συνέπεια να χρειάζεται επειγόντως νέα, άμεση μεταμόσχευση. Η κατάσταση είχε χειροτερέψει και τελικά ο Τζέιμς υποβλήθηκε σε επιτυχή, νέα επέμβαση που του χάρισε την πολυπόθητη υγεία. Ήταν μία μεγάλη ανακούφιση για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που είχε δηλώσει σε κάποια στιγμή το αυτονόητο, πως δεν υπάρχει χειρότερη εμπειρία για ένα γονιό από το να χάνει το παιδί του.

Εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τα γυρίσματα της ταινίας «Κουίζ Σώου» και τα σαββατοκύριακα πηγαινοερχόταν στο νοσοκομείο για να συμπαραστέκεται στον Τζέιμς ενώ έκτοτε δέθηκαν ακόμη περισσότερο. Το τραγικό στην περίπτωση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ είναι πως νιόπαντρος με τη Λόλα Ρέντφορντ από τη Γιούτα που είναι και η μητέρα του Τζέιμς, είχαν χάσει το νεογέννητο μωράκι τους, τον Σκοτ ενώ ήταν μόλις 4 μηνών από ένα σύνδρομο ξαφνικού θανάτου, όπως λέγεται, το 1959. Απέκτησαν εκτός του Τζέιμς, άλλα 2 παιδιά, την Σώνα που έχει γεννηθεί το 1960 και την Έιμι που έχει γίνει ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε το 1970.

Ο ηθοποιός Mark Ruffalo αποτείνοντας φόρο τιμής στη μνήμη του Τζέιμς Ρέντφορντ έγραψε: "Απίστευτο, αυτή η χρονιά μας αφήνει ολοένα και πιο άσχημη ανάμνηση, ένα ακόμα γλυκό, σημαντικό και ευγενικό πρόσωπο, ο Τζέιμς μας άφησε".

Ο Χολυγουντιανός ηθοποιός Kiefer Sutherland, γιος του Ντόναλντ Σάδερλαντ χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως έναν υπέροχο σεναριογράφο και έναν υπέροχο άνθρωπο.

Ο Τζέιμς Ρέντφορντ είχε κληρονομήσει εκτός από την ευγένεια και τα ξανθά χαρακτηριστικά στην όψη από τον διάσημο μπαμπά του.

Η σκηνοθέτιδα Jennifer Siebel Newsom έγραψε στο twitter πως δάκρυσε μαθαίνοντας το άσχημο νέο πως ο καλός της φίλος και συνάδελφος Τζέιμς είχε φύγει…

"Ήταν ένα εκπληκτικός και ευαίσθητος filmmaker & ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Θα του είμαι πάντα ευγνώμων για τη συνεργασία μας, το ότι ήταν ένα είδους μέντορας σε μένα όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον κινηματογράφο", ανέφερε η Jennifer Siebel Newsom.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ