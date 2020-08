Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έχει γενέθλια, έγινε αισίως 84 ετών

Τα γενέθλια του έχει στις 18 Αυγούστου ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και περιβαλλοντολόγος Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος αισίως συμπληρώνει τα 84 του χρόνια. Οι σινεφίλ και θαυμαστές του δεν μπορούν να πιστέψουν πως το αλλοτινό είδωλο των χρόνων του ’70 και του ’80 έχει πια φτάσει τα 84, ωστόσο ο συμπαθής αυτός και πάντα χαμογελαστός σταρ που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα τόσο από το γυναικείο κοινό όσο και από το ανδρικό, παραμένει πάντα ακμαίος και σε φόρμα και το απέδειξε πρόπερσι βλέποντας τον στην ταινία «Ο Κύριος & το Όπλο – The Old Man & the Gun» όπου υποδύθηκε ένα ρόλο από αυτούς που τον χαρακτήρισαν του παράνομου αλλά με φινέτσα, στυλ και ευγένεια.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ λοιπόν που μετά τα φιλμ «Butch Cassidy & the Sundance Kid/Οι Δύο Ληστές» του 1969 και «Το Κεντρί» και «Τα Καλύτερα μας Χρόνια» του 1973, έγινε σούπερ σταρ και ίνδαλμα παγκοσμίου βεληνεκούς, κατάφερε στη διάρκεια της καριέρας του παρά τα σκαμπανεβάσματα να εξελίσσεται. Όπως εύστοχα είχε γράψει το περιοδικό Entertainment Weekly, τη δεκαετία του ’70 που ήταν στο απόγειο της φήμης και της δόξας του, ο Ρέντφορντ έγινε σταρ, τη δεκαετία του ’80 σκηνοθέτης και δημιουργός του Σάντανς στη Γιούτα που έμελλε να καθιερωθεί ως το φυτώριο για νέους, ανεξάρτητους κινηματογραφικούς δημιουργούς ενώ στη δεκαετία του ’90 πιστοποίησε τη δύναμη του ως ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκτώντας δίκαια τον χαρακτηρισμό του movie icon.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου του 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έχασε νεότατος τη μητέρα του, γεγονός που τον στιγμάτισε ψυχολογικά, παρότι ξεκίνησε να ασχολείται με τη ζωγραφική τελικά τον κατέκτησε η υποκριτική και κατάφερε με την πορεία που είχε, να διαψεύσει όσα κακεντρεχή λέγονταν στην αρχή της καριέρας του πως ήταν ένας ακόμη τυπικός Καλιφορνέζος ξανθός όπως εκατοντάδες άλλοι.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που μάλιστα παντρεύτηκε πολύ νέος και στα 24 του ήταν ήδη μπαμπάς, με την προσωπικότητα του, το εκπληκτικό χαμόγελο του, τα ωραιότερα ξανθά μαλλιά του Χόλιγουντ όπως εύστοχα είχε πει ο σχεδιαστής Ντίμης Κρίτσας και με ένα παίξιμο που δεν είχε σχέση με την διάσημη μέθοδο του actors studio αλλά περισσότερο με μία πιο εσωτερική υποκριτική στα όρια του μινιμαλισμού (γι΄αυτό και ορισμένοι πολέμιοι του έλεγαν πως παίζει πάντα σε κάθε ταινία τον…Ρόμπερτ Ρέντφορντ) πέτυχε να γίνει από τα μεγαλύτερα ονόματα της 7ης τέχνης τις τελευταίες δεκαετίες και έδειξε και χαρίσματα και ως σκηνοθέτης με ταινίες όπως το Οσκαρικό σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το «Συνηθισμένοι άνθρωποι» το 1980 αλλά και με το «Κουίζ Σώου» που του χάρισε μία ακόμα υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας το 1995.

Λάτρης επίσης των σπορ και της φύσης το έδειξε σε πολλές ταινίες του όπως στον «Καλύτερο» το 1984 και στον «Γητευτή των αλόγων» το 1998 καθώς και στο λυρικό φιλμ που σκηνοθέτησε και ήταν αφηγητής, «Το Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας» το 1992.

Πρόπερσι τον Αύγουστο είπε πως αποσύρεται από την υποκριτική. Χαρήκαμε που τον είδαμε σε σύντομη γκεστ εμφάνιση στην υπερεπιτυχημένη ταινία της Μάρβελ, «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» το 2019 και δεν αποκλείεται να τον ξαναδούμε στο μέλλον είτε να παίζει ή να σκηνοθετεί καθώς δήλωσε «ποτέ μη λες ποτέ». Για την ώρα καθότι και πάντα πολιτικά σκεπτόμενος και ανήσυχος, εξέφρασε δημοσίως την στήριξη του στον Δημοκρατικό υποψήφιο για την Προεδρία στις ερχόμενες Αμερικανικές εκλογές, Τζο Μπάιντεν.

Κύριε Ρόμπερτ Ρέντφορντ Happy Birthday και να είστε πάντα καλά να μας χαρίζετε λάμψη και χαμόγελα.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ