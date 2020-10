Φλας στην έκθεση του Γιάννη Βογδάνη, εγκαινίασε τα Solo Shows στο The Bold Type Hotel

Έναν πολυταξιδεμένο νέο καλλιτέχνη με πατρινές ρίζες, τον ανερχόμενο γλύπτη Γιάννη Βογδάνη μας σύστησε το περασμένο τετραήμερο το εντυπωσιακό, πεντάστερο ξενοδοχείο The Bold Type Hotel της άνω πόλης. Γιος της πατρινής καθηγήτριας ψυχιατρικής Μένης Μαλλιώρη, γνωστής από τις θητείες της στον ΟΚΑΝΑ και το ευρωκοινοβούλιο, ο Γιάννης Βογδάνης βρήκε την ευκαιρία να συναντήσει συγγενείς και φίλους αλλά και να συνομιλήσει με συμπολίτες φιλότεχνους. Γεννημένος στη Ρώμη όπου και αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών με διπλώματα σε φωτογραφία και γραφιστική, μεγάλωσε στην Αθήνα. Πρόσφατα απέκτησε δεύτερο πτυχίο από το California College of Arts στην Αμερική, καθώς ασχολήθηκε με τη γλυπτική και την τρισδιάστατη εκτύπωση ενώ προχώρησε και σε μεταπτυχιακό από το Institute for Advanced Architecture της Βαρκελώνης.