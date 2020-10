Ο B.J. Thomas έκανε φλασμπακ στην μεγάλη επιτυχία του "Raindrops keep fallin' on my head"

O 78χρονος, πέντε φορές τιμημένος με βραβείο Γκράμμυ, ερμηνευτής B.J. Thomas από την Οκλαχόμα που έγραψε ιστορία τραγουδώντας το «Raindrops keep fallin’ on my head» του Μπαρτ Μπάκαρα – Burt Bacharach από την θρυλική ταινία «Butch Cassidy & the Sundance kid – Οι Δύο Ληστές» του George Roy Hill μίλησε πριν λίγες μέρες σε Αμερικάνικο ραδιόφωνο της Ουάσινγκτον με αφορμή τα 50χρονα του χαριτωμένου τραγουδιού που «έντυσε» μουσικά τη σκηνή όπου κάνουν ποδήλατο ο Paul Newman & η Κάθριν Ρος.

Το τραγούδι σύμφωνα με το σάιτ του ραδιοφωνικού σταθμού wtop.com, σε στίχους του Hal David, πρωτοκυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1969 και δεν έγινε αμέσως χιτ, μόλις όμως βγήκε η ταινία τα Χριστούγεννα στις αίθουσες το «Raindrops» άρχισε να γίνεται περιζήτητο στα ραδιόφωνα και στις 3 Ιανουαρίου του 1970 σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 του Billboard όπου παρέμεινε για 4 εβδομάδες ενώ ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως Sundance kid στα 33 του χρόνια γινόταν σούπερ σταρ και εξώφυλλο στο περιοδικό Life.

Το κομμάτι κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το 1970 ενώ οι Μπάκαρα και David κέρδισαν και το Όσκαρ καλύτερης μουσικής (συνολικά η ταινία πήρε 4 Όσκαρ, και για το εξαιρετικό πρωτότυπο σενάριο του αξέχαστου William Goldman και για τη φωτογραφία του Κόνραντ Χολ) ενώ έχει μπει και στο Grammy Hall of Fame.

O B. J. Thomas όπως είχε γράψει το Vanity Fair τον Σεπτέμβριο του 2019, δεν ήταν η πρώτη επιλογή του συνθέτη Μπάκαρα για ν’ ερμηνεύσει το τραγούδι (ήταν ο Ray Stevens που το απέρριψε). Έτσι ο B.J. Thomas το είπε τελικά αν και με λαρυγγίτιδα την ημέρα της ηχογράφησης και απεδείχθη ο ιδανικός τραγουδιστής για το κομμάτι που πέρα από τη μοναδική, «πιασάρικη» μελωδία είχε και ένα στίχο με νόημα ότι η βροχή πέφτει πάνω σου αλλά δεν σε νοιάζει γιατί είσαι ελεύθερος & τίποτα δεν σε εμποδίζει και δεν σε ανησυχεί.

Το στούντιο της 20th Century Fox όπως ο Μπάκαρα έγραψε στην αυτοβιογραφία του «Anyone who had a heart», δεν ήθελε το τραγούδι θεωρώντας το εντελώς αντισυμβατικό & με ρίσκο αλλά όπως είπε ο B.J. Thomas, το τραγούδι έκανε τη διαφορά δημιουργώντας μία ξεχωριστή αίσθηση στην ταινία. Το ίδιο πίστευε και ο Ρέντφορντ θεωρώντας ότι δεν ταίριαζε σε ένα γουέστερν με καλλιτεχνική ματιά όπως ήταν το «Butch Cassidy & the Sundance kid».

Ωστόσο όταν μετά η ταινία «σάρωσε» αλλά και με το πέρασμα του χρόνου, αντιλήφθηκε πόσο σωστά τοποθετημένο ήταν το τραγούδι από τον σκηνοθέτη George Roy Hill, ο οποίος 4 χρόνια αργότερα το 1974 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για το «The Sting – Το Κεντρί» όπου πάλι έπαιζαν οι Νιούμαν και Ρέντφορντ.

Τέλος έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι ούτε ο Μπάκαρα ούτε ο B.J. Thomas δεν συνάντησαν ποτέ από κοντά τους Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ. «Είχα παίξει κάποιες φορές στο Park City της Γιούτα και μάλιστα μία φορά σε ένα πιο ιδιωτικό κοντσέρτο υπήρχε το όνομα του Ρέντφορντ σ’ ένα από τα μπροστινά τραπέζια αλλά ο ίδιος δεν εμφανίστηκε ποτέ», ανέφερε ο B.J. Thomas προσθέτοντας πως το γεγονός ότι δεν συνάντησε ποτέ τους σούπερ σταρ της ταινίας, τους καθιστά απόλυα είδωλα. «Συμμετείχα στην υπέροχη ταινία τους με τον τρόπο μου κι αυτό με κάνει να αισθάνομαι σαν να τους συνάντησα», είπε στο wtop.com.

O B.J. Thomas αγάπησε την κάντρι μουσική από πιτσιρίκος λόγω και της μεγάλης αγάπης του πατέρα του στο συγκεκριμένο είδος μουσικής που είναι τόσο διαδεδομένο στην Αμερική.

Το «Raindrops» που έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα παραμένει η μεγαλύτερη του επιτυχία και το πιο αγαπημένο του κομμάτι απ’ όσα ερμηνεύει στα live του.

«Δεν το έχει αγγίξει ο χρόνος», είπε. Όσο για το αν σε 50 χρόνια από σήμερα θα το θυμούνται εξίσου, απήντησε: «ας το αφήσουμε να το δείξει το μέλλον».

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ