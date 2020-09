ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την παράσταση «Πάτρα, η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παράσταση “Πάτρα η Πόλη των Εργοστασίων, του Ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη” την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 το βράδυ, στην Πλατεία Γεωργίου, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, στην πρόσοψή του οποίου αποτυπώθηκε η νεότερη ιστορία της πόλης μας.

Παρουσία του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη, του προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Πέτρου Βάη, αντιδημάρχων, μελών του Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. εκπροσώπων του ευρωπαϊκού προγράμματος, δημοσιογράφων, συντελεστών της παράστασης αλλά και πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε το ενδιαφέρον οδοιπορικό στο παρελθόν της πόλης.

Η σύμπραξη της θεατρικής ομάδας Βιομηχανική με την Mosaic που ανέλαβαν την εκτέλεση της παραγωγής Πάτρα, η πόλη των εργοστασίων, του ρεμπέτικου και του Καραγκιόζη, φώτισε πτυχές του παρελθόντος της πόλης, την ακμή και την παρακμή της βιομηχανίας, την έλευση της όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, το ρεμπέτικο τραγούδι, τον καραγκιόζη και το αποτύπωμα που άφησαν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα θα παρουσιαστεί το οπτικοακουστικό έργο -εγκατάσταση Νήματα Μνήμης στο παλιό εργοστάσιο της Πειραϊκής – Πατραϊκής.

Η παράσταση και η εγκατάσταση πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.

Η σύλληψη και σκηνοθεσία είναι του Φάνη Δίπλα.

Λογοτέχνης - Συγγραφέας: Βασίλης Λαδάς

Δραματολόγος: Έλενα Αλεξανδράκη

Ενδυματολόγος – Σκηνογράφος: Κέννυ Μακ Λέλλαν

Εγκατάσταση Πειραϊκής-Πατραϊκής: Δανάη Στράτου

Βίντεο Μάπινγκ και Εικόνα: Εύα Βλαχάκη, Θοδωρής Λιβαθινός

Ερευνητές: Διονύσης Καρατζάς, Ισίδωρος Σιδερόπουλος, Μίνα Πετροπούλου

Ιστορικός Σύμβουλος: Γιώργος Θεοδωρίδης

Σύμβουλος Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής: Γρηγόρης Μικρώνης

Καραγκιοζοπαίχτης: Χρήστος Καλπουζάνης

Σύμβουλοι Βιομηχανικών Κτηρίων και Αρχιτεκτονικής: Νίκος Σαραφόπουλος, Ξενοφών Παπαευθυμίου

Σύμβουλος Ιστορίας Καραγκιόζη και Ρεμπέτικου: Άρης Μηλιώνης

Μουσική: Papercut, Νίκος Μαυρίδης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ευσταθία Δρακονταειδή

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Γεωργαλάς, Γεωργία Καλογεράτου, Χριστίνα Κουταλιάγκα, Γιώργος Μάρκου, Νικόλας Τσίχλας.

Η παράσταση να σημειωθεί, πως βιντεοσκοπήθηκε από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και αναμένεται να προβληθεί για το κοινό.

Γι’ απόψε Δευτέρα 28/9/2020 που είναι προγραμματισμένη να γίνει μία ακόμα παράσταση στις 20.30, αν συνεχιστεί ο άστατος, βροχερός καιρός, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε και η πρώτη παράσταση το περασμένο Σάββατο.

Τέλος το υλικό που συγκεντρώνεται από την ομάδα έργου θα ανεβαίνει σταδιακά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη του πρότζεκτ και να αντλούν υλικό και πληροφορίες για την ιστορία της Πάτρας.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό υπήρχε περιορισμένος αριθμός θέσεων ενώ οι θεατές υποχρεωτικά πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα προστασίας.