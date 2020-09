Τι παίζουν τα σινεμά της Πάτρας από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και όλη την εβδομάδα

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων Scooby-Doo, είναι έτοιμη να βγει στη μεγάλη οθόνη για να μας αφηγηθεί την προέλευση του Scooby-Doo και να εξιστορήσει το μεγαλύτερο μυστήριο στην ιστορία των Mystery Inc. H ταινία SCOOBY DOO! αποκαλύπτει πως συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο αχώριστοι φίλοι Σκούμπι και Σάγκι και πώς συνεργάστηκαν με τους νεαρούς ντετέκτιβ Φρεντ, Βέλμα και Δάφνη για να φτιάξουν τους διάσημους Mystery Inc. Έχοντας στο ενεργητικό τους εκατοντάδες λυμένα μυστήρια, ο Σκούμπι και η παρέα του έρχονται τώρα αντιμέτωποι με το πιο δύσκολο στην καριέρα τους: την απελευθέρωση του σκύλου φάντασμα Κέρβερους. Καθώς παλεύουν για να σταματήσουν μία παγκόσμια «σκυλοαποκάλυψη», ανακαλύπτουν τη μυστική «κληρονομιά» και τον προορισμό του Σκούμπι, που είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο κανείς τους μπορούσε ποτέ να φανταστεί…

Break The Silence: The Movie

Η world tour “Love Yourself: Speak Yourself” έφτασε στο τέλος της. Βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Boxscore και οι BTS έγιναν το πρώτο Korean group που εμφανίστηκε, στο πλαίσιο αυτής, στο Wembley. Έχοντας απεριόριστη πρόσβαση, η κάμερα της ταινίας BREAK THE SILENCE: THE MOVIE βρέθηκε μαζί με τους BTS σε όλη την διάρκεια της tour ακολουθώντας όλα τα μέλη, αλλά και το καθένα ξεχωριστά, backstage. Εκεί θα δούμε τους BTS σε προσωπικές ιστορίες που δεν έχουν καταγραφεί ξανά!

Η ταινία έχει αγγλικούς υπότιτλους

