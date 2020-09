Τι παίζουν τα σινεμά της Πάτρας από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και όλη την εβδομάδα

Break The Silence: The Movie

ΠΕΜ, ΣΑΒ, ΚΥΡ: 18:30

Η world tour “Love Yourself: Speak Yourself” έφτασε στο τέλος της. Βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Boxscore και οι BTS έγιναν το πρώτο Korean group που εμφανίστηκε, στο πλαίσιο αυτής, στο Wembley. Έχοντας απεριόριστη πρόσβαση, η κάμερα της ταινίας BREAK THE SILENCE: THE MOVIE βρέθηκε μαζί με τους BTS σε όλη την διάρκεια της tour ακολουθώντας όλα τα μέλη, αλλά και το καθένα ξεχωριστά, backstage. Εκεί θα δούμε τους BTS σε προσωπικές ιστορίες που δεν έχουν καταγραφεί ξανά!

Η ταινία έχει αγγλικούς υπότιτλους

Σκηνοθεσία:

Πρωταγωνιστές:

Κατηγορία: Μουσική

Καταλληλότητα:

Διάρκεια: 1.31’