Θλίψη για τον θάνατο του Αμερικανού ηθοποιού Τζον Σάξον

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε στους σινεφίλ η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια ο παλιός ηθοποιός Τζον Σάξον. Ο γοητευτικός ηθοποιός πέθανε όπως έγινε γνωστό, από πνευμονία το περασμένο Σάββατο 25 Ιουλίου του 2020 στο Murfreesboro στην πολιτεία τουΤενεσί, έντεκα ημέρες πριν τα 84 του γενέθλια (είχε γεννηθεί στις 5 Αυγούστου του 1936, στο Brooklyn της Νέας Υόρκης).

Όπως έγραψε το flix.gr, μετά από 60 χρόνια καριέρας που ξεκίνησε με ρόλους εφήβων ενώ μία σημαντική εμφάνιση του ήταν απέναντι στον Μπρους Λι στο «Enter the Dragon» το 1973, ο Τζον Σάξον έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του αξιοσημείωτους ρόλους και εμφανίσεις όπως το 1979 στον «Ηλεκτρικό Καβαλάρη» του Σίντνει Πόλακ πλάι στο πρωταγωνιστικό δίδυμο των Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα.

Η είδηση του θανάτου του ήταν πρώτη σε σημαντικά Αμερικανικά Μέσα ενημέρωσης όπως οι New York Times & η Washington Post. Οι περισσότεροι είναι αλήθεια πως θυμούνται τον Τζον Σάξον επειδή σε ένα γύρισμα της τύχης κατάφερε να γίνει cult ερήμην της αφετηρίας του, χτίζοντας το μύθο του αρχικά με το «Enter the Dragon» στο ρόλο του αντίπαλου του Μπρους Λι το 1973 ενώ ακολούθησε το επιτυχημένο φιλμ τρόμου «Black Christmas» το 1974, η συνεργασία του με τον Ντάριο Αρτζέντο στο «Tenebrae» το 1982,με τον Γουές Κρέιβεν στο πρώτο «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες - A Nightmare on Elm Street» το 1984 όπου ένα ρόλο είχε και ο Τζόνι Ντεπ και μια δεκαετία μετά το «From Dusk Till Dawn» του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ το 1996.

Ο John Saxon - Τζον Σάξον όπως έγραψε το flix.gr, ξεκίνησε ως ένας νεαρός καρδιοκατακτητής, ένα αυθεντικό είδωλο των τινέιτζερ που θα μπορούσε να έχει τη φήμη ενός Ροκ Χάντσον ή ενός Ταμπ Χάντερ, αφού έκανε τις εφηβικές κοριτσίστικες καρδιές της Αμερικής να ραγίσουν περισσότερες από μια φορές στο «Rock, Pretty Baby» του 1956, στο «Summer Love» του 1958 και στο «The Restless Years» το 1958 που όρισε και την απαρχή των συνεργασιών του με την «αγαπημένη της Αμερικής» Σάντρα Ντι, θα ακολουθούσε και το «The Reluctant Debutante» του Βινσέντε Μινέλι την ίδια χρονιά ενώ το 1961 έπαιξε πλάι στους Λάνα Τέρνερ και Άντονι Κουίν στο «Portrait in Black».

Το στούντιο της Universal του έδωσε την ευκαιρία να παίξει στο «This Happy Feeling» το 1958 σε σκηνοθεσία του Blake Edwards, όπου ο Saxon συμπρωταγωνίστησε με την Debbie Reynolds ως ρομαντικό, ερωτευμένο ζευγάρι κερδίζοντας μάλιστα τη Χρυσή Σφαίρα Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού, λίγο πριν η δεκαετία αλλάξει και ο νεαρός ηθοποιός αποφασίσει να δείξει ένα άλλο και ουσιαστικά το πραγματικό του πρόσωπο.

Επίσης το 1960 συνεργάστηκε και με τον σπουδαίο John Huston, στο γουέστερν φιλμ «The Unforgiven» όπου υποδύθηκε έναν ινδιάνο (πρωταγωνιστές ήσαν οι Burt Lancaster και Audrey Hepburn) ενώ έκανε και ένα δεύτερο ρόλο σ’ ένα μεγάλο φιλμ, το Βιβλικό δράμα «Big Fisherman» το 1959 σε σκηνοθεσία Frank Borzage που ωστόσο απέτυχε εισπρακτικά.

Εμφανίστηκε και στο «Cry Tough» του Πολ Στάνλεϊ με την Λίντα Κρίσταλ, με θέμα την εφηβική εγκληματικότητα καθώς και στο γουέστερν «The Plunderers» το 1960.

Το 1962 είχε έναν κεντρικό ρόλο στην πολεμική ταινία «War Hunt» του Ντένις Σάντερς με θέμα τον πόλεμο της Κορέας όπου μάλιστα ενσάρκωσε έναν στρατιώτη serial killer, τον Ρέιμοντ Εντόρ. Το «War Hunt» το θυμούνται πολλοί μιας και αποτέλεσε το φιλμ όπου ο μετέπειτα μεγάλος κινηματογραφικός σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπαιξε τον πρώτο του ρόλο στο σινεμά (είχε προηγηθεί μία πολύ σύντομη εμφάνιση ως παίκτης του μπάσκετ στο «Tall Story») ενώ στην ίδια ταινία πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους και οι Σίντνει Πόλακ και Τομ Σκέριτ.

Ο Τζον Σάξον έπαιξε και στην κωμωδία «Mr. Hobbs Takes a Vacation» το 1962, στο ιταλικό «The Girl Who Knew Too Much» του Μάριο Μπάβα το 1963, στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Night Caller from Outer Space» το 1965 που γυρίστηκε στη Βρετανία, στο φιλμ του Otto Preminger «The Cardinal» το 1963 με πρωταγωνίστρια την Ρόμι Σνάιντερ ενώ ακολούθησε το γνωστό γουέστερν «The Appaloosa» σε σκηνοθεσία Σίντνει Φιούρι το 1966 όπου έκανε έναν Μεξικάνο ληστή, δίπλα στον πρωταγωνιστή Μάρλον Μπράντο. Ο Σάξον για το ρόλο αυτό κέρδισε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου ενώ ακόμα έπαιξε και στα «One Dollar too Many», «Death of a Gunfighter» με τον Ρίτσαρντ Γουίντμαρκ, «Joe Kidd» του Τζον Στέρτζες το 1972 πλάι στους Κλιντ Ίστγουντ και Ρόμπερτ Ντιβάλ, στη σεξοκωμωδία «For Singles Only» το 1968, ενώ έκανε & γκεστ ρόλο στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Bonanza» το 1967.

Στον «Ηλεκτρικό Καβαλάρη» το 1979 που έκανε μεγάλη εμπορική επιτυχία ο Saxon ενσάρκωσε τον Hunt Sears, επικεφαλής μίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας δημητριακών, την οποία διαφημίζει στο φιλμ ο πρώην πρωταθλητής του ροντέο Σόνι Στιλ με το άλογο του (Ρόμπερτ Ρέντφορντ).

Εντυπωσίασε ως ειδήμων των πολεμικών τεχνών ονόματι Roper στην ταινία του 1973 «Enter the Dragon» που ήταν και ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του Bruce Lee σε Χολυγουντιανή παραγωγή σύμφωνα με την Wikipedia. Τέλος ο Σάξον έπαιξε και σε action movies όπως οι: Mitchell (1974), The Swiss Conspiracy (1975), Strange Shadows in an Empty Room (1976), Napoli violenta (1976), Mark Strikes Again (1976), A Special Cop in Action (1976), Cross Shot (1976), The Cynic, the Rat and the Fist (1977), κ.α. ενώ είχε εμφανιστεί και σ’ ένα επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Starsky & Hutch».

Ο Τζον Σάξον όπως σημειώνει το flix.gr, πέτυχε αυτό που ήθελε, να παίξει, δηλαδή σε όλα τα πιθανά κινηματογραφικά είδη και μάλιστα με άξιες συνεργασίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι θα τον θυμούνται ως πατέρα της Νάνσι στο «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες», ρόλο που έπαιξε ξανά στο νούμερο 3 του franchise, το 1987 και στο «Wes Craven's A New Nightmare» του 1994.

Στην τηλεόραση έπαιξε και τον Tony Cumson στη σειρά Falcon Crest (1982, 1986–1988), τον Rashid Ahmed στην περίφημη «Dynasty – Δυναστεία» (την περίοδο 1982–84) ενώ είχε εμφανιστεί και σε διαφορετικούς ρόλους στο «The A-Team» το 1983 και το 1985.

Ο Τζον Σάξον άνηκε στην παράταξη των Δημοκρατικών ενώ στην προσωπική του ζωή είχε αποκτήσει κι ένα γιο, τον Αντόνιο.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ