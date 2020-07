Τι αναμένεται να δούμε στα σινεμά το υπόλοιπο καλοκαίρι – Επανεκδόσεις, ευρωπαϊκό σινεμά, “Μεταλλαγμένους” & Beatles

Σ’ ένα δύσκολο & ιδιαίτερο, φετινό καλοκαίρι λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού, το σινεμά προσπαθεί να βρει κι αυτό τα πατήματα του, ελπίζοντας αν όλα πάνε καλά σ’ ένα χειμώνα με σημαντικές πρεμιέρες και όχι άλλες αναβολές.

Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού (τέλη Ιουλίου & Αύγουστο) αναμένουμε από τις εταιρείες διανομής κάποιες ταινίες για τα θερινά σινεμά και τις κλειστές, κλιματιζόμενες αίθουσες κι ανάμεσα τους φιγουράρει η live action “Mulan” της Ντίσνει, μία πανάκριβη παραγωγή της τάξης των 200 εκατ. δολαρίων που όπως διαβάσαμε στο variety, η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μέχρι νεωτέρας στις ΗΠΑ πήγε από τις 24 Ιουλίου 2020 στις 21 Αυγούστου (την ταινία θα την δούμε στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood). Η σκηνοθεσία είναι της Νίκι Κάρο και το ρόλο της θαρραλέας & ατρόμητης Ασιάτισσας πολεμίστριας ανέλαβε η Γιφέι Λιου.

Η κοκκινομάλλα Τζέσικα Τσαστέιν είναι η κεντρική ηρωίδα στο action θρίλερ «Επικίνδυνη Ομορφιά – Ava» του Τέιτ Τέιλορ του «The Help». Ερμηνεύει μία γυναίκα που εκτελεί συμβόλαια θανάτου σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό μίας άκρως μυστικής οργάνωσης.

Αναμένεται να δούμε και στην Πάτρα το φιλμ «Ο Διαφορετικός κύριος Κόπερφιλντ» του Αρμάντο Ιανούτσι. Πρόκειται για σινε-διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Τσαρλς Ντίκενς με τον Ντεβ Πατέλ του «Lion» και του «Slumdog millionaire» και την Τίλντα Σουίντον, τον Μπεν Γουίσο και τους Χιου Λόρι, Πίτερ Καπάλντι.

Για τους μικρούς μας φίλους θα δούμε στις 20/8 το «Trolls World Tour – Ευχούληδες 2, παγκόσμια περιοδεία» σε σκηνοθεσία Walt Dohrn όπου οι αγαπημένοι ήρωες Πόπη και Μπραντς θα ταξιδέψουν σε μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί, και θα ανακαλύψουν ότι η φυλή τους είναι μόλις μία από τις έξι φυλές των Ευχούληδων, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε 6 διαφορετικές τοποθεσίες και η καθεμία τους είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής: Φανκ, Κάντρι, Τέκνο, Κλασική, Ποπ και Ροκ!

Το ξέφρενο animation φιλμ «έσκισε» στις ΗΠΑ (πολλοί το είδαν όταν λόγω της πανδημίας βγήκε σε video on demand).

Για τους λάτρεις των βιογραφικών φιλμ στις 6/8 θα βγει από την Σπέντζος Φιλμ το «Radioactive» σε σκηνοθεσία της Ιρανής Μαριάν Σατραπί με την Ρόζαμουντ Πάικ στο ρόλο της Νομπελίστριας επιστήμονος Μαρί Κιουρί. Παίζει και ο Σαμ Ράιλι.

Στις 27/8 θα δούμε το action thriller “The Courier” σε σκηνοθεσία Zackary Adler με την Όλγα Κιριλένκο και τον Γκάρι Όλντμαν. Στο Λονδίνο αναθέτουν σε μία γυναίκα κούριερ τη μεταφορά ενός πακέτου που θα αποδειχθεί πως είναι μία βόμβα.

Στις 6/8 από την Odeon θα βγει το φιλμ – σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού Ντέιβ Φράνκο «The Rental – Το Σαββατοκύριακο των Μυστικών» με την Άλισον Μπρι ενώ για τα παιδιά θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο το «The One and only Ivan – Ο Ένας και μοναδικός Ιβάν» όπου στις φωνές των ηθοποιών του πρωτότυπου βρίσκουμε την Αντζελίνα Τζολί, τον Σαμ Ρόκγουελ και τον Ντάνι Ντε Βίτο.

Πολύ ευρωπαϊκό σινεμά το φετινό καλοκαίρι. Αναμείνατε το «Ένα ντιβάνι στην Τυνησία» με τη γνωστή ηθοποιό Γκολφιτέχ Φαραχανί που είχε παίξει και στο «Πάτερσον» του Τζιμ Τζάρμους αλλά και το καλόκαρδο road movie των Alexandre de la Patelliere & Ματιέ Ντελαπόρτ «Tα Παιχνίδια της Ζωής» με τους Φαμπρίς Λουκινί και Πατρίκ Μπρελ.

Ο διάσημος Αργεντίνος ηθοποιός Ρικάρντο Νταρίν είναι ο αρχηγός της συμμορίας της ταινίας «Ηρωικά Χαμένοι» (20/8), ενός φιλμ που χαρακτηρίστηκε ως μία καλοκάγαθη κωμική περιπέτεια.

Για τους λάτρεις της μουσικής και δη των θρυλικών «Σκαθαριών», έρχεται 3/9 το ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get back» με την υπογραφή μάλιστα του Οσκαρικού σκηνοθέτη του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Πίτερ Τζάκσον.

Στις 10/9 θα δούμε το νέο φιλμ του Ιταλού σκηνοθέτη Μάρκο Μπελόκιο, «Ο Προδότης της μαφίας» που παρουσιάζει τη συναρπαστική ιστορία του Τομάσο Μπουσέτα, του σικελού πρώην μέλους της μαφίας που τη δεκαετία του ’80 μεταπήδησε και συνεργάστηκε με τις αρχές. Πρωταγωνιστεί ο διεθνής Ιταλός ηθοποιός Πιερφρανσέσκο Φαβίνο σε μία δυναμική ερμηνεία.

Στο «μενού» των φετινών Αυγουστιάτικων φιλμ είναι και το «Capone» (20/8 από την Odeon) με τον Βρετανό σταρ Τομ Χάρντι υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζος Τρανκ, στο ρόλο του διαβόητου γκάνγκστερ Αλ Καπόνε την περίοδο των αρχών του ’30 που ήταν κρατούμενος στο Αλκατράζ.

Με το ψαγμένο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν με τους Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον και Ρόμπερτ Πάτινσον να εξακολουθεί να αλλάζει ημερομηνίες εξόδου, οι σινεφίλ θα παρηγορηθούν από τις αρκετές επανεκδόσεις που αποτελούν πάντα πόλο έλξης. Τσεκάρετε την Οσκαρική «Γκαρσονιέρα» του Μπίλι Γουάιλντερ του 1960 με Τζακ Λέμον και Σίρλει Μακ Λέιν, το γουέστερν «Το τραίνο θα σφυρίξει τρεις φορές» του 1952 με τον Γκάρι Κούπερ να κερδίζει Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου και τη σχεδόν 30 χρόνια νεότερη του, Γκρέις Κέιλι να γοητεύει, το «Ληστεία αλά…Ιταλικά – The Italian Job» με τον Μάιλ Κέιν & τα αυτοκίνητα mini cooper που έκτοτε (τέλη ’60) έγιναν μόδα, τους «Εραστές της γέφυρας» του Λεό Καράξ με τη Ζιλιέτ Μπινός και το εμβληματικό «Με κομμένη την ανάσα» του Ζαν Λυκ Γκοντάρ με τους Ζαν Πολ Μπελμοντό και Τζιν Σίμπεργκ αλλά και το «Μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς με τον Βενσάν Κασέλ και τους «Εραστές του αρκτικού κύκλου» του Χούλιο Μέντεμ από την Ισπανία (27/8).

Ακόμα υπάρχουν στο πρόγραμμα να βγουν οι «Νέοι Μεταλλαγμένοι – The New Mutants», φιλμ που συνδυάζει τον δημοφιλή κόσμο των κόμικ ηρώων της Marvel με πρωτοφανή στοιχεία τρόμου δίνοντας μια άλλη διάσταση. Παίζουν οι ηθοποιοί Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga ενώ σκηνοθετεί ο Josh Boone (στις 27/8 από την Odeon).

Για τις 30/7 προγραμματίζεται από την Tanweer, το φιλμ «Miss Απειθαρχία» σε σκηνοθεσία: Φιλίπα Λόουθορπ με την Κίρα Νάιτλι, την Τζέσι Μπάκλεϊ και την Γκούγκου Μπάθα-Ρο με φόντο τον παγκόσμιο διαγωνισμός ομορφιάς του 1970, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με παρουσιαστή, τον θρυλικό Αμερικανό κωμικό, Μπομπ Χόουπ. Υποστηρίζοντας ότι οι διαγωνισμοί ομορφιάς ταπεινώνουν τις γυναίκες, το νεοσύστατο κίνημα της Ελευθερίας των Γυναικών πέτυχε την, εν μία νυκτί, αναγνώριση, εισβάλοντας στη σκηνή και διακόπτοντας τη ζωντανή αναμετάδοση του διαγωνισμού.

Ακόμα από την Tanweer στις 6/8 θα βγει η Ιταλική κωμωδία «Πες το Δυνατά! – Say it Loud! – Cambio Tutto» σε σκηνοθεσία Γκουίντ Τσίζα όπου παίζουν οι Βαλεντίνα Λοντοβίνι, Νέρι Μαρκορέ, Λίμπερο Ντε Ριέντσο όπου μία γυναίκα αναζητάει θεραπεία για το στρες, όταν ξαφνικά βρίσκει τον εαυτό της να αδυνατεί να φιλτράρει τις σκέψεις της κάθε φορά που προσπαθεί να μιλήσει.

Τέλος στις 13/8 έχουμε το κοινωνικό φιλμ «Εμείς οι Δύο – Deux» σε σκηνοθεσία Φίλιπο Μενεγκέτι με τους Μπάρμπαρα Σούκοβα, Μαρτίν Σεβαλιέ, Λέα Ντρούκερ, Μίριελ Μπεναζεράφ. Η Νίνα μένει ακριβώς απέναντι από τη Μαντλέν, με την οποία διατηρεί μακροχρόνιο δεσμό από τότε που πέθανε ο σύζυγός της. Οι δυο γυναίκες περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μαζί στο σπίτι της Μαντλέν, ώσπου ένα καρδιακό επεισόδιο αναγκάζει τη Νίνα να απομακρυνθεί από τη σύντροφό της και να επιστρέψει στο δικό της διαμέρισμα.

Πρόκειται για ένα λεπτοδουλεμένο κοινωνικό μελόδραμα, με επιδέξιες πινελιές αγωνίας, για την αγάπη που επιμένει παρά τα όσα εμπόδια, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Ελπίζουμε ακόμα να δούμε και στην Πάτρα το «Wild Rose» του Τομ Χάρπερ με την Τζέσι Μπάκλει ενώ στις ταινίες που αναγγέλθηκαν πως θα βγουν είναι και το «Οι Ζωές που δεν έζησα» της Σάλι Πότερ που ήταν στο Φεστιβάλ του Βερολίνου (παίζουν οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ και Σάλμα Χάγιεκ) και το Ισπανικό φιλμ «Ένα Τέλειο σχέδιο» με τους Αντόνιο ντε λα Τόρε, Ραούλ Αρεβάλο.

Αν αναρωτιέστε για το πολυαναμενόμενο σίκουελ «Wonder Woman 1984» με την Γκαλ Γκαντότ (κοσμεί το εξώφυλλο του νέου τεύχους, του 300ου του περιοδικού Total Film), η πρεμιέρα του έχει μεταφερθεί για 1η Οκτωβρίου 2020.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ