Έρχεται 10 Σεπτεμβρίου 2020 το φιλμ με τον Σάια Λε Μπεφ, "Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου"

Η κοινωνική ταινία «Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου – Peanut Butter Falcon» που προβλήθηκε σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2019 (το σύνολο των εισπράξεων του παγκοσμίως έχει φτάσει τα 22 εκατ. δολάρια) αναμένεται να βγει στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 και πιθανόν θα τη δούμε και στην Πάτρα.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Πρωταγωνιστούν ο 34χρονος Shia LaBeouf, η Dakota Johnson που την είδαμε και στην μουσική ταινία «Όνειρα στην Καλιφόρνια» που παίζεται αυτές τις μέρες και στην Πάτρα, και οι Zack Gottsagen, John Hawkes, Bruce Dern, Thomas Haden Church, Jon Bernthal, Wayne DeHart, Jake "The Snake" Roberts, Mick Foley και ο ράπερ Yelawolf

Ένα χαρούμενο και αισιόδοξο παραμύθι για τη φιλία και τη δύναμη της θέλησης με φόντο τον μυθικό αμερικάνικο Νότο, μία ονειρική περιπέτεια για τη λαχτάρα του ταξιδιού που θυμίζει τις διαδρομές του Τομ Σόγιερ, με ένα απρόσμενο ηρωικό δίδυμο και πολλούς ακόμα αξέχαστους χαρακτήρες, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Στη συγκινητική και εμπνευσμένη ιστορία πρωταγωνιστεί ο Shia LaBeouf (των φιλμ Transformers, American Honey αλλά και του Κανόνα της Σιωπής του Ρόμπερτ Ρέντφορντ όπου είχε υποδυθεί ένα δημοσιογράφο) μαζί με τον εξαιρετικό πρωτοεμφανιζόμενο Zack Gottsagen, έναν νεαρό ηθοποιό με σύνδρομο Down για τον οποίο γράφτηκε ο ρόλος και χάρη στον οποίο έγινε αυτή η μοναδική ταινία. To δυνατό καστ συμπληρώνουν η Dakota Johnson (των ταινιών 50 Shades of Grey και του Suspiria του Λούκα Γκουαντανίνο), ο John Hawkes (Winter’s Bone, The Sessions), ο παλαίμαχος Bruce Dern (Nebraska, Coming Home - Ο Γυρισμός, Ο Υπέροχος Γκάτσμπι), ο Thomas Haden Church (Sideways, Spider-Man 3) κ.α.

Να προσθέσουμε πως η συγκεκριμένη ταινία έλαβε καλές κριτικές. Ο πάντα ανατρεπτικός Shia LaBeouf όπως διαβάσαμε, έκανε πρόσφατα ένα μόνιμο τατουάζ καλύπτοντας όλο το στέρνο του για τις ανάγκες μίας νέας ταινίας όπου κάνει έναν γκάνγκστερ, με τίτλο, The Tax Collector.

Το φιλμ «Το Γεράκι του Φιστικοβούτυρου – Peanut Butter Falcon» είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ South by Southwest στις 9 Μαρτίου 2019.

Τα γυρίσματα έγιναν στη Νότια Καρολίνα και στην Georgia.

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ