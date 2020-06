Στις 18 Ιουνίου στα θερινά το φιλμ μυστηρίου "Οι Μεταφραστές" - Το περιμένουμε και στην Πάτρα

Στις 18 Iουνίου 2020 βγαίνει στους θερινούς κινηματογράφους της χώρας μας σε διανομή από τη Feelgood, το Γαλλικής παραγωγής φιλμ μυστηρίου «Οι Μεταφραστές – Les Traducteurs» σε σκηνοθεσία του Régis Roinsard που αναμένεται να το δούμε σίγουρα και στην Πάτρα στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Alex Lawther, Anna-Maria Sturm, Frédéric Chau, Maria Leite καθώς και ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός Μανώλης Μαυροματάκης.

Με ένα θρίλερ, σκέτη σπαζοκεφαλιά, επιστρέφει στο σινεμά ο 48χρονος Γάλλος σκηνοθέτης Régis Roinsard.

Μία απολαυστική ιστορία μυστηρίου, γεμάτη ανατροπές, παραπλανητικά στοιχεία, αγωνία και αινίγματα που κινείται μεθοδικά ανάμεσα σε διάφορα κινηματογραφικά είδη, που ξεπερνά το κλασικό ερώτημα του «ποιος είναι ο ένοχος» ανάμεσα σε εννέα εσώκλειστους υπόπτους για να διηγηθεί μία καλοστημένη ιστορία αυτοδικίας που κλιμακώνεται συνεχώς, με τον Έλληνα Μανώλη Μαυροματάκη, μέλος ενός υπέροχα επιλεγμένου cast, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Οι ήρωες της ταινίας, διαφορετικής εθνικότητας ο καθένας, είναι εντυπωσιακοί χάρη στις ερμηνείες των Lambert Wilson (The Matrix Revolutions), Olga Kurylenko (Quantum of Solace), Riccardo Scamarcio (Loro), Sidse Babett Knudsen (του τηλεοπτικού Borgen, The Duke of Burgundy), Eduardo Noriega (Vantage Point), Alex Lawther (του τηλεοπτικού The End of the F***ing World), Anna-Maria Sturm (Beste Gegend), Frédéric Chau (Lucy) και Μανώλη Μαυροματάκη (O Εχθρός μου).

Διάρκεια: 105 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ