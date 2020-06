Η σέξι Βραζιλιάνα ηθοποιός Σόνια Μπράγκα έγινε αισίως 70 ετών

Tα 70 της χρόνια συμπλήρωσε αισίως η αλλοτινή Βραζιλιάνα «σεξοβόμβα», η ηθοποιός Sonia Braga, η οποία στη διάρκεια της καριέρας της έχει λάβει 3 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα – Golden Globe. Η σταρ ταινιών όπως «Το Φιλί της Γυναίκας αράχνης» του 1985 που την έκανε τότε περιζήτητη στο Χόλιγουντ, του «Μιλάγκρο, Η γη της σύγκρουσης» σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και «Το φεγγάρι σταμάτησε στο Παραντόρ» έχει γεννηθεί στις 8 Ιουνίου του 1950 και παραμένει πάντα μία πολύ γοητευτική γυναίκα με φλογερό ταμπεραμέντο όπως της ηρωίδας της, Ρούμπι Αρτσουλέτα στο «Μιλάγκρο», φιλμ που τον Μάιο του 1988 είχε κάνει την λαμπερή του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών. Μάλιστα την περίοδο εκείνη όπως έγραφαν και τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, η Μπράγκα δεν είχε πάρει μόνο έναν εκ των βασικών ρόλων στην οικολογικών ανησυχιών, λυρική ταινία του ξανθού γόη Ρέντφορντ αλλά και μία θέση στην καρδιά του φρεσκοχωρισμένου τότε διάσημου ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Η Sonia Braga που αρκετά ξένα σάιτ όπως το onet.pl αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι εβδομηντάρισε με κείμενα και φωτογραφίες της, έχει γεννηθεί στις 8 Ιουνίου του 1950 στη Maringá, Paraná, της Βραζιλίας και πρωτοέγινε γνωστή στο κινηματογραφικό στερέωμα όταν το 1976 έπαιξε στην τολμηρή, κοινωνική ταινία «Dona Flor and Her Two Husbands» σε σκηνοθεσία Bruno Barreto. Ακολούθησαν το «Kiss of the Spider Woman» του Héctor Babenco το 1985 για το οποίο κέρδισε Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου ο συμπρωταγωνιστής της Γουίλιαμ Χαρτ, το «The Milagro Beanfield War» σε σκηνοθεσία του Robert Redford, για το οποίο κέρδισε Όσκαρ μουσικής ο Ντέιβ Γκρούζιν, το «Moon Over Parador» το 1988 σε σκηνοθεσία Paul Mazurski και το «The Rookie» με τον Κλιντ Ίστγουντ το 1990 όπου συμπρωταγωνίστησε και με τους Τσάρλι Σιν και Ραούλ Τζούλια. Το 2016 εμφανίστηκε στην Βραζιλιάνικη ταινία «Aquarius» ενώ στην τηλεόραση η Braga έπαιξε με τον αείμνηστο Raul Julia στο «The Burning Season» (1994) σε σκηνοθεσία John Frankenheimer. Την είχαμε δει και σε κάποια επεισόδια του περίφημου σήριαλ «Sex and the City».

Έχει προταθεί και για το βραβείο ερμηνείας της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας - BAFTA για την ταινία «Dona Flor and Her Two Husbands» καθώς και για το βραβείο Emmy το 1994 για την τηλεταινία «The Burning Season». Όπως διαβάσαμε, το 2003, έλαβε την Αμερικανική ιθαγένεια ενώ έγινε και η πρώτη Βραζιλιάνα που παρουσίασε βραβείο Όσκαρ στην λαμπερή απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας. Το 2001 η Braga εμφανίστηκε στην περιπέτεια «Angel Eyes» σε σκηνοθεσία Luis Mandoki πλάι στην Jennifer Lopez και το 2002, έπαιξε στη σειρά «American Family» του Gregory Nava που αφορούσε σε μία λατινοαμερικάνικη οικογένεια του Los Angeles.

Όπως τέλος γράφει η Wikipedia, η ελκυστική, μελαχρινή ηθοποιός πιο πρόσφατα (την περίοδο 2016-2018) εμφανίστηκε στην παραγωγή του Netflix «Luke Cage», βασισμένη σε χαρακτήρα της Μάρβελ, ως η μητέρα της Rosario Dawson.

Τέλος η Sonia Braga έλαβε διθυραμβικές κριτικές για το ρόλο της στο φιλμ «Aquarius» σε σκηνοθεσία του Kleber Mendonça Filho που διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 2016. Η Braga υποδύθηκε τη χήρα ενός συνταξιούχου μουσικού συγγραφέα, η οποία ζει σ’ ένα συγκρότημα πολυκατοικιών και αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της όταν επενδυτές την πλησιάζουν και της κάνουν προσφορά. Το φιλμ ήταν υποψήφιο για το βραβείο Cesar στη Γαλλία ως καλύτερο ξενόγλωσση ταινία καθώς και στα Independent Spirit Awards.

Aνιψιά της είναι η 37χρονη Βραζιλιάνα ηθοποιός Αlice Braga.

Η φωτ. της Μπράγκα με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μέλανι Γκρίφιθ από την πρεμιέρα του «Μιλάγκρο» στις Κάννες (το φιλμ είχε προβληθεί και στα σινεμά της Πάτρας) είναι από το σάιτ www.festival-cannes.com

Κείμενο: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ