Έρχονται στα θερινά σινεμά το "The Trip to Greece", η Ντενέβ και ο Νόλαν

Ανοίγουν 1η Ιουνίου 2020, με το καλό οι θερινοί κινηματογράφοι, όπως έχει εξαγγελθεί και στην Πάτρα οι φίλοι του κινηματογράφου περιμένουν στα μέσα του μήνα την έναρξη του σινε-Κάστρο στο Ρίο όπου σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr θα υπάρχει η δυνατότητα βάσει των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορωνοϊού, για τουλάχιστον 130 θεατές ανά προβολή.

Ήδη οι κινηματογραφικές εταιρείες διανομής έχουν αρχίσει να στέλνουν το πρόγραμμα με το release των ταινιών που θα βγάλουν το φετινό «δύσκολο» καλοκαιράκι και μία απ’ αυτές είναι η Τanweer που ξεκινά στις 4 Ιουνίου 2020 μ’ ένα φιλμ με την σπουδαία Κατρίν Ντενέβ. Πρόκειται για το «Μάντεψε ποιος ήρθε για τα γενέθλια σου;» σε σκηνοθεσία Σεντρίκ Καν που ήταν να κάνει πρεμιέρα στα μέσα Μαρτίου αλλά το «έφαγε» ο κορωνοϊός και το κλείσιμο των αιθουσών.

Πρωταγωνιστούν πλάι στην Κατρίν Ντενέβ, οι Εμμανουέλ Μπερκό, Βινσέντ Μακέιν, Σεντρίκ Καν και Λετίσια Κολομπάνι.

Μια μεγάλη οικογένεια συγκεντρώνεται στο σπίτι της στην νότια Γαλλία για να γιορτάσει τα γενέθλια της μητέρας που γίνεται 70 χρονών. Είναι όλοι εκεί: η μητέρα, ο πατέρας καθώς και οι δυο γιοι τους: ο ένας με την γυναίκα του και τα δύο του παιδιά και ο άλλος με την καινούργια του φίλη από την Αργεντινή, οι οποίοι έχουν φέρει μαζί και μια κάμερα για να καταγράψουν τις όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν μια χαρά, μέχρι που χτυπάει το τηλέφωνο και εμφανίζεται η μικρότερη κόρη της οικογένειας, που όλοι έχουν πολύ καιρό να δουν...

Στις 2 Ιουλίου 2020 από την ίδια εταιρεία αναμένουμε στις θερινές αίθουσες το «Ταξίδι στην Ελλάδα – The Trip to Greece» σε σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερμποτομ με τους Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον, Τζάστιν Έντουαρντς.

Οι γνωστοί Άγγλοι ηθοποιοί Ρομπ Μπράιντον και ο Στιβ Κούγκαν συνεχίζουν τη σειρά των διάσημων οδοιπορικών τους, πραγματοποιώντας αυτή τη φορά μια μοναδική επίσκεψη στην Ελλάδα.

Μάλιστα στο νέο αυτό φιλμ του franchise που είχε ξεκινήσει με το ταξίδι των δύο ηθοποιών στη Βρετανία πριν περιδιαβούν κατόπιν σε Ιταλία και Ισπανία. Στο «Ταξίδι στην Ελλάδα – The Trip to Greece» οι Κούγκαν και Μπράιντον ακολουθούν τα βήματα του Οδυσσέα και επισκέπτονται πανέμορφους Ελληνικούς προορισμούς (μέσω του λιμανιού της Πάτρας πήγαν με το καράβι έως και την γραφική Ιθάκη στο Ιόνιο πέλαγος) και φυσικά γεύονται τοπικές σπεσιαλιτέ της Ελληνικής, μεσογειακής κουζίνας και απολαμβάνουν το ελληνικό φως και το απέραντο γαλάζιο. Οι οπαδοί της σειράς "The Trip" του Μάικλ Γουίντερμποτομ ήδη πανηγυρίζουν με το τέταρτο αυτό φιλμ της σειράς ενώ οι κριτικές στο εξωτερικό είναι αρκετά καλές. Η συγκεκριμένη παραγωγή μάλιστα βγαίνει σε μία στιγμή που η Ελλάδα έχει μεγάλη ανάγκη τουριστικής προβολής.

Ο Στιβ Κούγκαν εμφανιζόμενος στα τέλη του 2018 σ’ ένα επεισόδιο του Off Camera With Sam Jones με στόχο την προώθηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου δίπλα στον Τζον Ρέιλι στο συγκινητικό φιλμ για τους Χονδρό – Λιγνό του Αμερικάνικου σινεμά, “Stan & Ollie” είχε αφήσει να διαρρεύσει ότι μία τέταρτη ταινία "The Trip" ήταν στα σκαριά. Όπως είχε πει ο Κούγκαν, "Θα κάνουμε ακόμα ένα ταξίδι την επόμενη χρονιά, που είναι το ‘The Trip To Greece'».

Στις 9 Ιουλίου 2020, η Tanweer θα βγάλει το φιλμ «Για τη μικρή Σάμα» που ήταν υποψήφιο και για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Το φιλμ ήταν να το προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας αλλά οι προβολές ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας.

Σκηνοθεσία: Ουάντ Αλ-Κατέμπ, Έντουαρντ Γουοτς

Πρωταγωνιστούν: Ουάντ Αλ-Κατέμπ, Χάμζα Αλ-Κατέμπ, Σάμα Αλ-Κατέμπ

Μια «επιστολή αγάπης» από μια μητέρα στην κόρη της. Η ταινία αφηγείται τη ζωή της Oυάντ για πέντε χρόνια στο Χαλέπι, καθώς εκείνη ερωτεύεται, παντρεύεται και γεννά τη Σάμα, την κόρη της, ενώ γύρω της ο κόσμος κυριολεκτικά καταρρέει. Η Oυάντ αποτυπώνει με την κάμερα την απώλεια, τη χαρά, τη θυσία, την σχετικότητα των πραγμάτων και το μοιραίο δίλημμα: να μείνεις ή να φύγεις;

Ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο που δεν θα μπορούσε να είναι πιο πηγαίο, πιο αληθινό και πιο θαρραλέο.

Τέλος για τις 16 Ιουλίου 2020 αν όλα πάνε καλά και λειτουργήσουν οι κινηματογραφικές αίθουσες σ’ ένα μεγάλο ποσοστό στο εξωτερικό, θα κάνει πρεμιέρα το ολοκαίνουριο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν «Tenet» με τους Τζον Ντέιβιντ-Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Κλέμενς Ποεσί, Ντιμπλ Καπαντία

Το “Tenet” του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία επική ταινία δράσης, με φόντο τον κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας όπου για τα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία IMAX® και η φόρμα 70mm. Τα γυρίσματα του Tenet πραγματοποιήθηκαν σε 7 χώρες.