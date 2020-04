Ο Γιάννης Σακαρίδης στο τιμόνι του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μία νέα εποχή ξεκινά για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας καθώς όπως ανέφερε σχετική ανακοίνωση, ο βραβευμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σακαρίδης αναλαμβάνει το τιμόνι του φημισμένου Φεστιβάλ των μικρομηκάδων, μετά τον πρόωρο χαμό του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή της διοργάνωσης, Αντώνη Παπαδόπουλου, στον οποίο πιστώνεται η διεθνής ακτινοβολία του θεσμού. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος που έσβησε στα 64 του χρόνια στις 26 Μαρτίου 2020, ήταν Πατρινός στην καταγωγή και είχε γυρίσει ως σκηνοθέτης ταινίες και ντοκιμαντέρ όπως για την πείνα στην διάρκεια της Γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Δράμας, όπως έγινε γνωστό στις 15-4-2020, στην 6η συνεδρίαση του, ενέκρινε τη πρόσληψη του νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Γιάννη Σακαρίδη.

Με σεβασμό στη μνήμη του Αντώνη και τη σπουδαιότητα του θεσμού του Φεστιβάλ Δράμας, ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ Γιώργος Δεμερτζής, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη ανακοίνωσαν λοιπόν προ 2 περίπου εβδομάδων, την επιλογή του Γιάννη Σακαρίδη. Η ταλαντούχα προσωπικότητα του, η βραβευμένη καλλιτεχνική του πορεία, η ωριμότητα αλλά και η αποφασιστικότητα του, σε συνδυασμό με την αγάπη του για την ταινία μικρού μήκους και το Φεστιβάλ της Δράμας, ήταν τα κριτήρια επιλογής του.

Γνήσιο τέκνο του Φεστιβάλ Δράμας, ο Γιάννης Σακαρίδης, επιτυχημένος μοντέρ στην Αγγλία, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στη Δράμα, όπου και βραβεύτηκε για τη μικρού μήκους ταινία του «Αλήθεια» (2006). Μερικά χρόνια αργότερα, το 2014-2015 και το 2017-2018, συμμετείχε στην κριτική και προκριματική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος.

Ας σημειωθεί πως ο σκηνοθέτης έχει στο ενεργητικό του δύο ταινίες μεγάλου μήκους («Wild Duck» και «Πλατεία Αμερικής» με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου που είχε παιχθεί και στην Πάτρα στο Πάνθεον) ενώ το έργο του γενικά χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα.

Η «Πλατεία Αμερικής» υπήρξε και η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας (2018).

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Γιώργος Δεμερτζής δήλωσε τα εξής: «Εύχομαι από καρδιάς στον νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Δράμας κ.Γιάννη Σακαρίδη, σιδερένιος, υγεία σ’αυτόν και την οικογένεια του, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Ο Δήμαρχος Δράμας, το Δ.Σ και το προσωπικό του Φεστιβάλ, θα είμαστε πάντα δίπλα του αρωγοί και συνοδοιπόροι προκειμένου να σχεδιάσουμε και να στοχεύσουμε σε μια νέα λαμπρή εποχή της ταινίας μικρού μήκους στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Συγχαρητήρια Γιάννη!».

«Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Δράμας καθόρισε με τον καλύτερο τρόπο τη καλλιτεχνική μου πορεία, και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουμε με ευθύνη ό,τι καλό έχει προηγηθεί, σε κάτι δημιουργικό», ανέφερε με τη σειρά του ο Γιάννης Σακαρίδης, ο οποίος έχει σπουδάσει Φωτογραφία και Ιστορία Τέχνης στο London College of Printing και σκηνοθεσία στο University of Westminster.

Ήταν μέλος της London Film Makers Co-Op για αρκετά χρόνια, όπου άρχισε να σκηνοθετεί μικρού μήκους ταινίες, όπως BUSKERS (1995), SQUADDING IN HACKNEY (1995), DOGKILLERS (1996), MAUSOLEUM (2004), και κάποιες experimental, όπως PARIS (1993), DECAY (1996). Συνέχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας μοντέρ σε μεγάλου μήκους ταινίες στην Ελλάδα και την Αγγλία, όπως SCREAMIN’ JAY HAWKINS: I PUT A SPELL ON ME του Νίκου Τριανταφυλλίδη (2001), O ΒΑΣΙΛΙΑΣ του Νίκου Γραμματικού (2002), A WOMAN IN WINTER του Ρίτσαρντ Τζόμπσον (2006), σε κινηματογραφικά trailer για την Warner Bros, όπως MIDNIGHT IN THE GARDEN OF GOOD & EVIL του Κλιντ Ίστγουντ (1997), THE GENERAL του Τζον Μπούρμαν (1998), EYES WIDE SHUT του Στάνλεϋ Κιούμπρικ (1999) καθώς και σε πολυάριθμα ντοκιμαντέρ για την βρετανική τηλεόραση, όπως VELVET GOLDMINE για το Channel 4, CLASH OF THE TITANS: RANGERS/CELTICS για το BBC2, CARNIVAL FACES για National Geographic

Ύστερα από 18 χρόνια στο Λονδίνο, έγραψε και σκηνοθέτησε την μικρού μήκους ταινία Αλήθεια (2006) , την 1η που γύρισε στην Αθήνα, όπου και μένει μόνιμα από το 2007. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του ως σκηνοθέτης «Wild Duck» (2013) με πρωταγωνιστές τη Θέμιδα Μπαζάκα και τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο και ταξίδεψε σε πολλά φεστιβάλ του κόσμου.

Η δεύτερη ταινία του ως σεναριογράφος/παραγωγός/σκηνοθέτης, η «Πλατεία Αμερικής» (2016) με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Στάνκογλου, Μάκη Παπαδημητρίου, Θέμιδα Μπαζάκα και Βασίλη Κουκαλάνι σε συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, βραβεύτηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Η ταινία είχε διανομή στην Αμερική, Κίνα, Ισπανία, Ανατολική Ευρώπη (HBO), Αγγλία, Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρο.

The Hollywood Reporter είχε γράψει για τη ταινία: "Το Amerika Square είναι μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες για τις οδυνηρές επιπτώσεις του προσφυγικού".

Στο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας έχει διαγωνιστεί και βραβευτεί με δύο ταινίες Μυθοπλασίας: Μαυσωλείο (1998), Αλήθεια (2006, Ειδικό βραβείο Μυθοπλασίας, Τιμητική Διάκριση Μουσικής).