Neon bright eyes: Θα μου αγοράσω δωράκι μια φαντεζί χρωματιστή σκιά για τα μάτια

Μαζί με το απόλυτα φυσικό, σχεδόν άβαφο look και τα smokey eyes σε καφετί τόνους, αλλά και τις super glam glitter εκκεντρικότητες, μεγάλο beauty trend της σαιζόν, είναι τα λεγόμενα neon bright eyes, τα οποία επαναφέρουν στο προσκήνιο αναπάντεχα χρώματα σε σκιές και άλλα προιόντα για τα μάτια. Το γαλάζιο, το κίτρινο, το φούξια, το πορτοκαλί, το λιλά, το βεραμάν αλλά και οι συνδυασμοί τους στη λογική rainbow μας ταξιδεύουν πίσω στα χαρούμενα seventies αλλά και σε φουτουριστικές πασαρέλες τύπου Courreges.

Πρόκειται για μια πολύ νεανική, καινοτόμα πινελιά στο μακιγιάζ, που μπορούμε να υιοθετήσουμε για τις ιδιαίτερες καλοκαιρινές μας εξόδους, αν θέλουμε να παραμερίσουμε το πολυφορεμένο μοντέλο του less is more.

Oπως θα παρατηρήσετε για παράδειγμα στις καμπάνιες ομορφιάς Dior και Maybelline, ταυτόχρονα με τις εκρηκτικές μονοχρωματικές αμφιέσεις στο ντύσιμο, το πρόσωπο γίνεται ο καμβάς για αναπάντεχες αποχρώσεις.