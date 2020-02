Στις 5 Μαρτίου στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ «Μετά το Γάμο - After the Wedding»

Η βραβευμένη με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για το «Still Alice», Τζούλιαν Μουρ και η 4 φορές υποψήφια για Όσκαρ Μισέλ Ουίλιαμς πρωταγωνιστούν σε ένα καθηλωτικό δράμα όπως χαρακτηρίζεται η ταινία «Μετά το Γάμο - After the Wedding» που τελικά έρχεται στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτίου 2020 σε διανομή της Odeon. Το φιλμ «Μετά το Γάμο - After the Wedding» είχε κάνει την πρεμιέρα του τον Ιανουάριο του 2019 στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Στα περίχωρα της ερειπωμένης, αρχαίας πόλης της Καλκούτα βρίσκεται ένα ορφανοτροφείο. Η Ίζαμπελ έχει δουλέψει σκληρά για να φροντίζει τα παιδιά που ζουν εκεί. Όντας σε απελπιστική οικονομική ανάγκη για να κρατήσει το ορφανοτροφείο σε λειτουργία, έχει φαινομενικά βρει τον τέλειο ευεργέτη και πρέπει να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη για να συναντήσει την γυναίκα που προθυμοποιήθηκε να την βοηθήσει.

Πρόκειται για ριμέικ της ομώνυμης δανέζικης ταινίας (After the Wedding - Efter Brylluppet) της Σούζαν Μπίερ, η οποία είχε διεκδικήσει το 2007 το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Εκτός της βραβευμένης με Όσκαρ Τζούλιαν Μουρ και της Μισέλ Oυίλιαμς παίζουν και οι Billy Crudup και Abby Quinn. Η ταινία έχει κάνει μέχρι στιγμής εισπράξεις περίπου 3 εκατ. δολαρίων. Στην Ελλάδα απ’ όσο θυμόμαστε αρχικά ήταν να βγει στις αίθουσες τα περασμένα Χριστούγεννα.

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Αναμένεται να δούμε το φιλμ και εδώ στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ