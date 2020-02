Παίζεται στην Πάτρα η οικογενειακή περιπέτεια "Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης" με τον Χάρισον Φορντ

Ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας μαζί με την έξοδο της στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής, το φιλμ «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης - The Call of the Wild») σε διανομή της Odeon και παίζεται από την Πέμπτη 20/2 και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Πρόκειται για μία περιπέτεια που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια με πρωταγωνιστές τον αγαπητό 77χρονο Αμερικανό ηθοποιό Χάρισον Φορντ και έναν υπέροχο σκύλο, τον Μπακ που με την βοήθεια των ειδικών εφέ είναι απίστευτα εκφραστικός. Η σκηνοθεσία είναι του Κρίστοφερ Μάικλ "Κρις" Σάντερς, ο οποίος είναι Αμερικανός animator, σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων, εικονογράφος καθώς και ηθοποιός φωνής. Περισσότερο γνωστός είναι για τη σκηνοθεσία του, μαζί με τον Ντιν ΝτεΜπλουά, στην ταινία της Disney «Lilo & Stitch» καθώς και για το «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας», της DreamWorks.

Εκτός του «Ιντιάνα Τζόουνς» και «Χαν Σόλο» - Χάρισον Φορντ στην ταινία παίζουν και οι Κάρεν Γκίλαν, Νταν Στίβενς, Μπράντλεϊ Ουίτφορντ και ο Γάλλος ηθοποιός Ομάρ Σι ενώ ο ηθοποιός και στάντμαν Terry Notary βοήθησε στη δημιουργία του ψηφιακού Buck.

Η διάσημη και αγαπημένη ιστορία του Τζακ Λόντον για την πραγματική φιλία ανθρώπου και σκύλου μεταφέρεται σε μια νέα συγκινητική κινηματογραφική δημιουργία γεμάτη από αυθεντικά συναισθήματα.

Γυρισμένη με τελευταίας τεχνολογίας ειδικά εφέ και τεχνικές animation που προσδίδουν ζωντάνια στη μορφή των ζώων, η θρυλική νουβέλα του Τζακ Λόντον που εκτυλίσσεται στην Αμερικάνικη Δύση, έχει για βασικό πρωταγωνιστή τον αξιολάτρευτο σκύλο Μπακ & στο ρόλο του συνοδοιπόρου του τον Χάρισον Φορντ.

Η ταινία που είχε φημολογούμενο προυπολογισμό 100 εκατ. δολάρια, φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Μπακ, ενός σκύλου με μεγάλη καρδιά. Η ευτυχισμένη ζωή του ανατρέπεται όταν ξαφνικά μεταφέρεται από το σπίτι του στην Καλιφόρνια στην εξωτική και άγρια Αλάσκα την περίοδο της μεγάλης εξόρυξης χρυσού το 1890. Ως το νεότερο μέλος μιας ομάδας σκύλων για αποστολές αλληλογραφίας – αργότερα γίνεται ο αρχηγός τους – ο Μπακ θα βιώσει την εμπειρία της ζωής του, βρίσκοντας στο τέλος την αληθινή του θέση σε αυτό τον κόσμο φροντίζοντας πια ο ίδιος τον εαυτό του.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ