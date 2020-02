Η Πάτρα και το καρναβάλι "κατακτούν" σήμερα το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος!

H Πάτρα είναι ο δωδέκατος προορισμός του προγράμματος Fly me to the Moon-Sounds Greek to Me! Με ακόμη περισσότερες εικόνες από την Ελλάδα, το πρόγραμμα συνεχίζεται και τη σκυτάλη στο Αεροδρόμιο παίρνει η Πάτρα, για μια ημέρα αφιερωμένη στις παραδόσεις της! Ταξιδιώτες και επισκέπτες που θα βρεθούν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, θα γνωρίσουν το διάσημο Πατρινό Καρναβάλι και θα γευτούν εκλεκτές τοπικές συνταγές.

Η μεγαλύτερη και παλαιότερη αποκριάτικη γιορτή στην Ελλάδα, με το φετινό της μήνυμα «υπέρ, περί, ανά… κύκλο κάνω στη χαρά», προσκαλεί τους επιβάτες και επισκέπτες του αεροδρομίου της Αθήνας σε μια ανεπανάληπτη καρναβαλική εμπειρία! Η βασίλισσα του φετινού καρναβαλιού και ομάδα καρναβαλιστών θα δώσουν τον απαραίτητο τόνο για την κορύφωση του κεφιού. Ευρηματικοί και μεταμφιεσμένοι με ευφάνταστες στολές, οι πρωταγωνιστές της ημέρας έρχονται για να διασκεδάσουν και να παρασύρουν το κοινό με τη χαρούμενη διάθεση και με τα γλυκά κεράσματά τους.

To «Fly me to the Moon» είναι μια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture, που πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά.

