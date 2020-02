Πριν το Πάσχα στην Ελλάδα η μουσική παιδική περιπέτεια "Οι Ευχούληδες 2, Παγκόσμια Περιοδεία"

Από τις 9 Απριλίου 2020, λίγο πριν το Πάσχα, θα αρχίσει να προβάλλεται στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία ψηφιακού ανιμέισον “Trolls World Tour –Οι Ευχούληδες 2“ σε σκηνοθεσία Walt Dohrn. Το φιλμ που είναι η συνέχεια του 1ου «Trolls» σε σκηνοθεσία του Mike Mitchell που είχε κάνει 346 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις διεθνώς, θα βγει στις ΗΠΑ στις 17 Απριλίου 2020 ενώ στη χώρα μας θα διανεμηθεί στις αίθουσες από την Tulip & θα παιχθεί και σε 3d.

To 1o “Trolls – Ευχούληδες” είχε προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το "Can't Stop the Feeling!" του Τζάστιν Τιμπερλέικ.

Τη νέα μουσική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων έχει σκηνοθετήσει όπως προείπαμε ο Γουόλτ Ντόρν και η παραγωγή είναι της Τζίνα Σέι.

Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια θα απολαύσουμε τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη.

Η Άννα Κέντρικ και ο Τζάστιν Τιμπερλέικ ενώνουν τις φωνές τους στη μουσική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Οι Ευχούληδες: Παγκόσμια Περιοδεία». Αυτή η φανταστική ιστορία, θα ταξιδέψει την Πόπη (Κέντρικ) και τον Μπράντς (Τίμπερλεϊκ) σε μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί, και θα ανακαλύψουν ότι η φυλή τους είναι μόλις μία από τις έξι φυλές των Ευχούληδων, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες και που η καθεμία τους είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής: Φανκ, Κάντρι, Τέκνο, Κλασική, Ποπ και Ροκ. Ο κόσμος των Ευχούληδων με αυτό το ταξίδι, όχι μόνο θα μεγαλώσει, αλλά θα αποκτήσει νέο ρυθμό και πολλή ένταση.

Ένα μέλος της αριστοκρατίας του σκληρού ροκ, η βασίλισσα Μπαρμπ (Ρέιτσελ Μπλουμ) με την βοήθεια του πατέρα της, του βασιλιά Θρας (Όζι Όζμπορν), θέλουν να καταστρέψουν όλα τα υπόλοιπα είδη μουσικής και να επιβάλλουν την κυριαρχία του ροκ. Η μοίρα του κόσμου τους βρίσκεται σε κίνδυνο, όμως η Πόπη και ο Μπράντς, μαζί με τους φίλους τους – τον Μπίγκο (Τζέιμς Κόρντεν), την Σένιλ (Καρολάιν Ιέλτ), την Σάτιν (Άινο Τζαγουο), τον Κούπερ (Ρον Φάντσες) και τον Γκάι Ντάιαμοντ (Κούναλ Ναγιάρ) θα επισκεφτούν μακρινούς τόπους για να ενώσουν όλους τους Ευχούληδες ενάντια στην Μπάρμπ.

Το καστ έχει ονόματα από διαφορετικές μουσικές φυλές και καταφέρνει και συγκεντρώνει τεράστια αστέρια της μουσικής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε animation ταινία.

Από τη χώρα του φανκ - funk έχουμε την Μέρι Τζέι Μπλάιτζ, τον Τζορτζ Κλίντον και τον Άντερσον Πάακ. Την κάντρι εκπροσωπεί η Κέλι Κλάρκσον με τον Σαμ Ρόκγουελ και τον Φλούλα Μποργκ. Ο Τζέι Μπάλβιν φέρνει την ρεγκετόν και η Έστερ Ντιν εμπλουτίζει τον κόσμο της ποπ. Ο Άντονι Ράμος δίνει τέκνο ρυθμό και ο γοητευτικός βορειοΙρλανδός ηθοποιός και μουσικός Τζέιμι Ντόρναν καλύπτει τον χώρο της Τζαζ. Ο μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ και η Σαρλάιν Γι ανήκουν στον κόσμο της κλασικής μουσικής, ενώ ο Κίναν Τόμπσον ραπάρει στον κόσμο του χιπ χοπ.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Γουολτ Ντορν (που είχε βοηθήσει στην σκηνοθεσία και της πρώτης) μαζί με τον Ντέιβιντ Π. Σμιθ. Επίσης, θα ακούγονται νέα τραγούδια του Τζάστιν Τιμπερλέικ, ο οποίος είχε φτάσει μέχρι τα Όσκαρ όπως προείπαμε, με το τραγούδι του για την πρώτη ταινία του 2016 που είχε τον τίτλο “Can’t Stop the Feeling!”. Η μουσική επένδυση ανήκει στον Θίοντορ Σαπίρο που έχει υπογράψει τα σάουντρακ των «Ghostbusters» και «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα».

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ