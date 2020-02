Από τις 20 Φεβρουαρίου & στην Πάτρα ο Τζιμ Κάρει με το φιλμ «Sonic η Ταινία - Sonic the Hedgehog»

Ο αγαπημένος χαρακτήρας της Sega έχει τη δικιά του live-action ταινία! Το videogame που λάτρεψαν γενιές και γενιές έρχεται σε μια άκρως συναρπαστική ιστορία στη μεγάλη οθόνη με τον 58χρονο Καναδό σταρ Τζιμ Κάρεϊ (Η Μάσκα) να επιστρέφει στις κωμικές του ρίζες.

To «Sonic η Ταινία - Sonic the Hedgehog» αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του 42χρονου Αμερικανού δημιουργού Jeff Fowler, ο οποίος μέχρι πρότινος έχει ασχοληθεί με τα ειδικά εφέ. Η συγκεκριμένη ταινία όπου επίσης παίζουν ο James Marsden και η Τίκα Σάμστερ που την είχαμε δει πέρυσι στον «Κύριο & το Όπλο» με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Κέισι Άφλεκ, ενώ ο Ben Schwartz δανείζει τη φωνή του στον Sonic the Hedgehog, κάνει την πρεμιέρα της στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ενώ στη χώρα μας θ’ αρχίσει να προβάλλεται από την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου σε διανομή της Odeon. Θα την δούμε και στα Odeon Veso Mare στην Πάτρα όπου ήδη φιγουράρει το σχετικό διαφημιστικό μπάνερ.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Βασισμένη στην παγκόσμια υπέρ-επιτυχημένη videogame σειρά της Sega, η ταινία «Sonic» διηγείται την ιστορία του γρηγορότερου σκαντζόχοιρου του κόσμου, καθώς απολαμβάνει το νέο του σπίτι στη Γη. Σε αυτή τη live-action περιπετειώδη κωμωδία, ο Sonic και ο νέος καλύτερος φίλος του Τομ (Τζέιμς Μάρσντεν) συνεργάζονται από κοινού για να υπερασπιστούν τον πλανήτη από τον διαβολικό Δρ. Ρομπότνικ (Τζιμ Κάρεϊ) και τα σχέδια του για παγκόσμια κυριαρχία.

Διάρκεια: 99 λεπτά.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ