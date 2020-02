Δύο πρωτιές από την Παγκόσμια Ένωση Βιντεογράφων για τον Πατρινό Νίκο Καραβαγγέλη

Το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά και αυτό σίγουρα ισχύει στην περίπτωση του ταλαντούχου Πατρινού επαγγελματία φωτογράφου & εικονολήπτη Νίκου Καραβαγγέλη, ο οποίος είναι γιος του γνωστού, βετεράνου φωτορεπόρτερ Χάρη Καραβαγγέλη. Μία μεγάλη διάκριση απέσπασε πρόσφατα ο Νίκος Καραβαγγέλης από την Παγκόσμια Ένωση Βιντεογράφων Εκδηλώσεων – Worldwide Event Videographers Association. O Νίκος Καραβαγγέλης ήταν πρώτος νικητής σε 2 Κατηγορίες (Best Debut of the year & Best Colorist).

Επίσης είναι & ο δημιουργός του φετινού διαφημιστικού σποτ της ΕΡΤ για το Πατρινό Καρναβάλι.