Φοίβος Παπαδάκης: Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη στην πρώτη του ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο Φοίβος Παπαδάκης ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά μετά τον αναπάντεχο θάνατο του πατέρα του.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) με τη θλιβερή είδηση να σκορπάει θλίψη και να βυθίζει στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους. Τραγική φιγούρα είναι η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη και τα τρία παιδιά του. Ο Κωνσταντής (γεννημένος από τον πρώτο του γάμου), και ο Φοίβος με τον Ιάσονα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού κάτι που ήταν ευρέως γνωστό. Έτσι, η ομάδα μπάσκετ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του στον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, προβάλλοντας στην γιγαντοοθόνη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του. Ο Φοίβος Παπαδάκης δημοσιοποίησε στο Instagram τη σχετική εικόνα και έγραψε «ευχαριστώ» στους υπεύθυνους της ομάδας μπάσκετ του τριφυλλιού.

Η προβολή του σχετικού βίντεο και η αφιέρωση στο στάδιο αποτέλεσαν μια στιγμή έντονης συγκίνησης. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παρακολουθήσει πολλούς αγώνες της αγαπημένης ομάδας του. Το ίδιο και ο Φοίβος Παπαδάκης. Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του παρουσιαστή, η «πράσινη» ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του καταξιωμένου δημοσιογράφου και πολλοί στο γήπεδο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η απώλειά του συγκλόνισε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προχώρησε σε μια ξεχωριστή αφιέρωση στο γήπεδο, θέλοντας να τιμήσει τη διαχρονική του αφοσίωση στον σύλλογο.