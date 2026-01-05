Την Πέμπτη η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες από ανακοπή καρδιάς.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει:

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος