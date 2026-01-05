Την Πέμπτη η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά σε οργανισμούς
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες από ανακοπή καρδιάς.
Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος αναφέρει:
Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.
Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.
Η σύζυγος
Τίνα
Τα παιδιά
Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr