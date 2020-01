Ο Γιώργος Κοτανίδης & η Πάτρα - Είχε παίξει στο Αρχαίο Ωδείο το 2012 & είχε δειπνήσει στο "Φαγιούμ"

Συγκίνηση και στην Πάτρα προξένησε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου στου ηθοποιού Γιώργου Κοτανίδη στα 74 του χρόνια. «Παιδί» του Εθνικού θεάτρου (είχε τελειώσει τη δραματική σχολή του Εθνικού το 1970) συμμετείχε μετά στη δημιουργία του περίφημου «Ελεύθερου Θεάτρου» την περίοδο 1970-75 ενώ όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, σε κείμενο της Μαρίας Κρύου, ο εκλιπών ηθοποιός ήταν στις θεατρικές επάλξεις μέχρι πριν λίγες μέρες με την παράσταση «Το Δείπνο» του Χέρμαν Κοχ στο Σύγχρονο Θέατρο, στο Γκάζι, σε σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ. Το συγκεκριμένο έργο, διάσημο μπεστ σέλερ του Ολλανδού Χέρμαν Κοχ, είναι ένα συγκλονιστικό ψυχολογικό θρίλερ, γραμμένο το 2009 και στην παράσταση της Αθήνας έπαιζαν και οι Στέλιος Μάινας, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λάζαρος Γεωργακόπουλος & η Ευαγγελία Συριοπούλου.

Το Πατρινό κοινό θυμάται τον Γιώργο Κοτανίδη από την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Περικλής» του Σαίξπηρ που είχε ανέβει στο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο, στο πλαίσιο του 31ου Φεστιβάλ Πάτρας-Θεσμός Αρχαίου Δράματος του ΟΚΠΕ το Σάββατο 25 Αυγούστου του 2012. Η σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη Χουβαρδά και τον ρόλο του Περικλή υποδυόταν ο Χρήστος Λούλης ενώ εκτός του Γιώργου Κοτανίδη έπαιζαν και οι Γιάννης Βογιατζής, Λυδία Φωτοπούλου, Κώστας Βασαρδάνης, Μανόλης Μαυροματάκης, Στεφανία Γουλιώτη, κ.α.

Σε ρεπορτάζ τότε του thebest.gr, είχαμε γράψει πως οι ηθοποιοί της εκλεκτής παράστασης του Εθνικού είχαν μετά δειπνήσει στο γνωστό ρεστωράν «Φαγιούμ» στην Άνω πόλη, κάτω από το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς του Εθνικού που είχαν βρεθεί την καλοκαιρινή εκείνη βραδιά στον δροσερό κήπο του «Φαγιούμ» και απόλαυσαν τα νόστιμα εδέσματα του, ήταν ο Χρήστος Λούλης, η Λυδία Φωτοπούλου, ο Δημήτρης Πιατάς αλλά και ο Γιώργος Κοτανίδης, οι οποίοι χαλαροί και με καλή διάθεση είχαν πολλά να πουν για την Πάτρα και το θεατρόφιλο κοινό της αλλά και για τα νέα θεατρικά τους σχέδια.

Ο Γιώργος Κοτανίδης είχε πει στο thebest.gr, πως τη επόμενη χειμερινή θεατρική περίοδο του 2013 θα έπαιζε και πάλι στο Εθνικό θέατρο στο έργο «Ορφέας στον Άδη» του Τένεσι Ουίλιαμς σε σκηνοθεσία Barbara Veber.

Έργο της ωριμότητας του μεγάλου ελισαβετιανού, του Σαίξπηρ, ο «Περικλής» συνδυάζει έξοχα το δραματικό με το κωμικό στοιχείο και την κοινωνική περιπέτεια με την υπαρξιακή αναζήτηση, μέσα από συνεχείς εναλλαγές και εκπλήξεις. Ακόμα ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Χουβαρδάς που υπέγραφε τη σκηνοθεσία, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερμηνευτική δύναμη του συνόλου των δώδεκα σημαντικών ηθοποιών που έπαιζαν. Το έργο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο τη χειμερινή περίοδο 2011-12 και η παράσταση συμμετείχε τον Απρίλιο του 2012 στο μεγάλο φεστιβάλ που διοργάνωσε το θέατρο Globe του Λονδίνου, όπου παρουσιάστηκε το σύνολο των έργων του Σαίξπηρ, το καθένα σε διαφορετική γλώσσα.

Στον κινηματογράφο ο Γιώργος Κοτανίδης είχε παίξει σε ελληνικές και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Ανάμεσά τους, τα φιλμ «Βίος και Πολιτεία» του Νίκου Περάκη, «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσσιου, «Ηλεκτρικός Άγγελος» του Θανάση Ρεντζή, «Τον καιρό των Ελλήνων» του Λάκη Παπαστάθη, «Το κορίτσι της Μάνης» του Paul Annet, «Der Joker» του Marco Serafini, «Der Spielverderberin» της Ines Krammer, «Το Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλλι» του Τζον Μάντεν, «Ο παράδεισος είναι προσωπική υπόθεση» της Δήμητρας Αράπογλου, «Πάμπτωχοι Α.Ε.» του Αντώνη Κόκκινου, «My Family And Other Annimals» της Sherrie Folkson, «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδή και «Highway to Hellas» του Aron Lehmann.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ