Το "Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα" προβάλλει απόψε η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας

Με το Γερμανικό φιλμ «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» με τον Σεμπάστιαν Κοχ που είχε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ, πέρυσι, ξεκινά τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 ο Β’ κύκλος προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας στα Odeon Veso Mare.

MΗ ΧΑΜΗΛΩΝΕΙΣ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ – WERK OHNE AUTOR

• Σκηνοθεσία-Σενάριο: Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ

• Ηθοποιοί: Τομ Σίλινγκ, Σεμπάστιαν Κοχ, Πόλα Μπίρ.

• Φωτογραφία: Καλέμπ Ντεσανέλ

• Μοντάζ: Πατρίσια Ρόμελ

• Μουσική: Μαξ Ρίχτερ

• Χώρα: Γερμανία, Ιταλία (Έγχρωμη)

• Διάρκεια: 188 λεπτά.

• Πρώτη προβολή: 6.00 μμ.

• Δεύτερη προβολή: 9.30 μμ.

Διακρίσεις:

4 Βραβεία και 17 Υποψηφιότητες

Academy Awards, USA 2019, 2 Υποψηφιότητες, Καλύτερης Ξένης Ταινίας και Φωτογραφίας.

Golden Globes, USA 2019, Υποψηφιότητα Καλύτερης Ξένης ταινίας

Bambi Awards 2018, Βραβείο Καλύτερος Ηθοποιός ο Sebastian Koch

Bavarian Film Awards 2019, Βραβείο στην Παραγωγή

Venice Film Festival 2018, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Βραβείο Leoncino d’Oro Agiscuola στον Florian Henckel von Donnersmarck.

Στη μεταπολεμική Ανατολική Γερμανία ένας νεαρός φοιτητής της Καλών Τεχνών ερωτεύεται την κόρη ενός πρώην ναζί γιατρού, ο οποίος αντιτίθεται στη σχέση τους. Κανείς από τους δύο άντρες όμως δεν γνωρίζει πως τους συνδέει ένα αποτρόπαιο μυστικό από το παρελθόν.

Μία επική ιστορία τέχνης, έρωτα, τραγωδίας και πολιτικής από τον βραβευμένο με Όσκαρ για τις Ζωές των Άλλων, Florian Henckel von Donnersmarck.

Καθηγητής-γυναικολόγος πρώτα ως ναζιστής και στη συνέχεια ως ευυπόληπτος της Δύσης επιδίδεται σε στειρώσεις και εκτρώσεις, όμως μια ταλεντάρα της ζωγραφικής, θα δραπετεύσει και θα μεγαλουργήσει! - Τρίωρο αλλά ενδιαφέρον (Δ. Δανίκας)

Ιστορικό μελόδραμα βασισμένο στην αληθινή ιστορία του διάσημου εικαστικού Γκέρχαρντ Ρίχτερ, αφηγημένο από τον οσκαρικό δημιουργό τού «Οι Ζωές των Άλλων».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ επιστρέφει στη θεματική της ταινίας “Οι ζωές των άλλων”, που τον τοποθέτησε στον χάρτη αλλά και στις καρδιές των σινεφίλ το 2006, και με το “Μη χαμηλώνεις το βλέμμα” επαναλαμβάνει τη διαπίστωσή του πως οι ακραίες πολιτικές πεποιθήσεις, από τον ναζισμό ως τον σταλινισμό, αδυνατούν να ακυρώσουν την τέχνη, όσοι συναισθηματικά χρεοκοπημένοι μάρτυρες κι αν πέσουν άδοξα ή ηρωικά στο εφιαλτικό διάβα τους. Η διαφορά είναι πως στην ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2018 και απέσπασε υποψηφιότητες για Όσκαρ Ξενόγλωσσου Φιλμ και Φωτογραφίας ο πρωταγωνιστής είναι ευδιάκριτος, με προσωπικότητα που ανακτά σταδιακά μετά από την επική εκκίνηση της ζωής του.

Πρόκειται για μια ελεύθερη βιογραφία του κορυφαίου ζωγράφου Γκέρχαρντ Ρίχτερ, που σε τρεις ώρες διασχίζει τον βομβαρδισμό της Δρέσδης, τις σπουδές και την πολυετή εργασία του στην Ανατολική Γερμανία του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και φτάνει ως την απόδραση στη δυτική πλευρά του Βερολίνου και την απόκτηση της οριστικής καλλιτεχνικής του ταυτότητας με τον σύγχρονο αφηρημένο εξπρεσιονισμό που ξεδιπλώθηκε μέσα από υποσυνείδητες παιδικές μνήμες ‒ οι χαρακτηριστικά «ριχτερικοί» πίνακες της ταινίας δημιουργήθηκαν από έναν παλιό βοηθό του, τον Αντρέας Σεν.

Η ταινία διαθέτει πεισματάρικη αφήγηση που αγκαλιάζει εξίσου τον ρεαλισμό και το μελόδραμα αλλά και μια ευγενή ανάγκη να παραχωρήσει όσο χρόνο χρειάζεται για να γεννηθεί το στυλ του πρωταγωνιστή, που στην ταινία λέγεται Κερτ Μπάρνερτ. Παραδόξως, οι ενδιαφέρουσες ερμηνείες έρχονται από τον νεαρό που τον υποδύεται (Κάι Κορς), ένα παιδί με δεκτικό βλέμμα και μεταδοτική συμπόνια, και τον Σεμπάστιαν Κοχ, που υποδύεται τον γιατρό/πεθερό σαν δαιμονικός τζέντλεμαν, με απεχθή, τετραγωνισμένη ανηθικότητα, και λιγότερο από τον αναιμικό Τομ Σίλινγκ, που λειτουργεί περισσότερο ως θεατής της ίδιας του της ζωής. - ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 10.10.2019

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για τις Ζωές των Άλλων, Florian Henckel von Donnersmarck, εμπνέεται από αληθινά γεγονότα που διατρέχουν τρεις δεκαετίες γερμανικής ιστορίας και παρουσιάζει το «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα (Werk ohne Autor)» μία συναρπαστική ταινία που ρίχνει φως στην τρέλα και την τραγωδία του 20ου αιώνα μέσα από τη μοίρα τριών ανθρώπων.

Στην καθηλωτική αυτή ιστορία πρωταγωνιστούν οι Tom Schilling (Oh Boy), Sebastian Koch (The Lives of Others) και Paula Beer (Frantz), συνθέτοντας μία τραγική οικογενειακή ιστορία, που γοητεύει με την αγωνία και τιμά την απελευθερωτική δύναμη της τέχνης. Μία κινηματογραφική εμπειρία που αιχμαλωτίζει τον θεατή και τον συγκινεί, εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Γερμανού καλλιτέχνη Gerhard Richter.

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας και Διεύθυνσης Φωτογραφίας, κέρδισε το βραβείο Leoncino d’Oro Agiscuola στο 75ο Φεστιβάλ Βενετίας και το The Hollywood Reporter την έχει χαρακτηρίσει «ένα θαύμα».

Η υπόθεση της ταινίας: Ο νεαρός φοιτητής καλών τεχνών Kurt (Tom Schilling) ερωτεύεται την Ellie (Paula Beer) μια συμφοιτήτρια του. Ο πατέρας της, ο Καθηγητής Seeband (Sebastian Koch), ένας διάσημος γιατρός, απορρίπτει την επιλογή της κόρης του και ορκίζεται να καταστρέψει τη σχέση τους. Αυτό που δεν ξέρει κανείς είναι ότι οι ζωές τους είναι ήδη συνδεδεμένες με ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό.

Με την τρίτη του ταινία ο Florian Henckel von Donnersmack – βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, τρία ευρωπαϊκά κινηματογραφικά βραβεία και επτά γερμανικά βραβεία για το ντεμπούτο του Οι Ζωές των Άλλων – επιστρέφει στη Γερμανία μετά από ένα σύντομο χολιγουντιανό διάλειμμα για να εξερευνήσει ένα ασυνήθιστο και φιλόδοξο θέμα, διασχίζοντας τρεις δεκαετίες γερμανικής ιστορίας μέσα από ένα συναρπαστικό δράμα. Αξιοποιώντας το ιστορικό υπόβαθρο αφηγείται μία προσωπική και συναισθηματική ιστορία μέσα από το πορτρέτο τριών ανθρώπων και παραδίδει ένα καθηλωτικό δράμα και μία συγκινητική οικογενειακή ιστορία εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα.

Στο επίκεντρο της ιστορίας τους βρίσκεται η τέχνη και η σημασία της αναζήτησης της καλλιτεχνικής ταυτότητας. Για τον δημιουργό, η τέχνη και η δημιουργική διαδικασία είναι μείζονα θέματα στη ζωή του. Ήταν λιγότερο από δέκα χρονών όταν η μητέρα του τον πήρε στην πρωτοποριακή έκθεση Ζeitgeist στο Βερολίνο και από τότε η επίδραση που είχε πάνω του ήταν ο θεμέλιος λίθος για τη νέα του ταινία.

Η ιδέα του να κάνει αυτή την ταινία ήρθε όταν γνώρισε το έργο του Γερμανού ζωγράφου Gerhard Richter, του οποίου η δουλειά και η ζωή ήταν πηγή έμπνευσης. «Τα τελευταία χρόνια βρέθηκα κοιτάζω τα έργα του Richter σε σημαντικές στιγμές. Μου μένουν αξέχαστα για μήνες μετά. Είναι σαν αξιομνημόνευτες μελωδίες που συνεχίζουν να παίζουν στο μυαλό μου».

Η ιστορία της ταινίας ταξιδεύει το κοινό σε τρεις δεκαετίες της γερμανικής ιστορίας και εστιάζει στην τέχνη μέσα από το έργο του πρωταγωνιστή. Κάτι τέτοιο απαιτούσε ένα επίπεδο έρευνας σε ό,τι αφορά την τέχνη που δεν έχει ξαναγίνει σε ταινία. Χρειάστηκε μάλιστα να αναπαραχθούν τα εκθέματα μιας ολόκληρης έκθεσης, καθώς τα περισσότερα καταστράφηκαν μετά το πέρας της συγκεκριμένης έκθεσης. Η ομάδα παραγωγής είχε πρόσβαση σε μερικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες των εκθεμάτων. Η ταινία αποδείχθηκε ένα σύνθετο εγχείρημα, μία μεγάλη πρόκληση σε κάθε τομέα.

Οι χαρακτήρες της ταινίας

Η πλοκή επικεντρώνεται σε έναν καλλιτέχνη, τον Kurt Barnert, που υποδύεται ο καταπληκτικός Tom Schilling, γνωστός για το Oh Boy και το Who Am I. Ο πρωταγωνιστής μεγαλώνει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η θεία του τού πυροδοτεί το ενδιαφέρον για την τέχνη. Μετά τον πόλεμο σπουδάζει στη Δρέσδη και στο Ντίσελντορφ, όπου πρωτοπορούσαν οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες της Δυτικής Γερμανίας. Η αγάπη του για μια γυναίκα, την Elisabeth τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τον Carl Seebard, τον πατέρα της, έναν διάσημο γυναικολόγο που τον υποτιμά.

Η ατμόσφαιρα της ταινίας είναι μαγική, ακόμα και στις πιο σκληρές στιγμές της. Υπεύθυνος για αυτό είναι ο διευθυντής φωτογραφίας Caleb Deschanel, που είναι υποψήφιος για Όσκαρ για το έργο του στην ταινία. «Είναι ιδιοφυία. Μία ιδιοφυία στο φωτισμό, στη σύνθεση της εικόνας και στο χρώμα. Η πρώτη του ταινία σαν διευθυντής φωτογραφίας ήταν το The Black Stallion και ήταν μία από τις πρώτες μου ταινίες, που είδα όταν ήμουν έξι χρονών. Θυμάμαι πολλές από τις εικόνες. Μου έκαναν εντύπωση. Με έκανε να καταλάβω, αν και ήμουν παιδί, τη σημασία που έχει η δουλειά του σαν να πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής. Ήταν από τα μεγαλύτερα μου όνειρα να δουλέψω μαζί του. Κάθε μέρα που συνεργάστηκα μαζί του ο θαυμασμός μου μεγάλωνε».

Καταλυτική για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας στην ταινία είναι και η μουσική του Max Richter. «Οι μέρες που πέρασα μαζί του ήταν από τις πιο όμορφες εμπειρίες στην παραγωγή της ταινίας. Είναι ένας άντρας με βαθιά γνώση και σοφία. Η μουσική του είναι θεραπευτική. Και απίστευτα όμορφη».

Florian Henckel von Donnersmarck

Γεννήθηκε το 1973 στην Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany με το όνομα Florian Maria Georg Christian Graf Henckel von Donnersmarck. Είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Φιλμογραφία: 2018 Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα, 2010/I The Tourist, 2006 Οι ζωές των άλλων, 2002 Der Templer (Short) (co-director), 1999 Dobermann (Short) (as Florian Henckel-Donnersmarck), 1998 Das Datum (Short) (as Florian Henckel-Donnersmarck), 1997 Mitternacht (Short) (as Florian Henckel-Donnersmarck).

