To "Mη Χαμηλώνεις το Βλέμμα", η εναρκτήρια ταινία του Β' κύκλου της Κινηματογραφικής Λέσχης

Η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας έχει έτοιμο το πρόγραμμα του Β’ κύκλου που θ’ αρχίσει την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και περιλαμβάνει 13 ταινίες. Η 1η ταινία του Β’ κύκλου θα είναι το 3ωρο φιλμ από την Γερμανία «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα - Never Look Away» που ήταν υποψήφιο για 2 βραβεία Όσκαρ, καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας για τον Κάλεμπ Ντεσανέλ (είχε κάνει και την φωτογραφία στο "The Natural - Ο Καλύτερος" με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ).

Το συγκεκριμένο φιλμ βγήκε στις 10 Οκτωβρίου 2019 στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε διανομή από την εταιρεία Feelgood και έκοψε στην πρεμιέρα του πάνω από 2500 εισιτήρια σε 15 αίθουσες.

Πρόκειται για μία αξιόλογη ταινία που υπογράφει σκηνοθετικά ο 46χρονος βραβευμένος με Όσκαρ για τις «Ζωές των Άλλων», Florian Henckel von Donnersmarck. Το «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» είχε επίσημα συμμετάσχει και προβληθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα, στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Βενετίας όπου και διακρίθηκε με το Bραβείο Leoncino d’Oro Agiscuola.

Μία επική ιστορία τέχνης, έρωτα, τραγωδίας και πολιτικής - Variety

Η ταινία «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα - Werk Οhne Autor» έχει λάβει πολύ καλές κριτικές και συγκεντρώνει ποσοστό 78% στο Rotten Tomatoes. Στη μεταπολεμική Ανατολική Γερμανία ένας νεαρός φοιτητής της Καλών Τεχνών ερωτεύεται την κόρη ενός πρώην ναζί γιατρού, ο οποίος αντιτίθεται στη σχέση τους. Κανείς από τους δύο άντρες όμως δεν γνωρίζει πως τους συνδέει ένα αποτρόπαιο μυστικό από το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μήτση από το περιοδικό Αθηνόραμα, είναι ένα iστορικό μελόδραμα βασισμένο στην αληθινή ιστορία του διάσημου εικαστικού Γκέρχαρντ Ρίχτερ, αφηγημένο με μυθιστορηματική σοβαροφάνεια και καρτποσταλική καλλιέπεια από τον Οσκαρικό δημιουργό τού «Οι Ζωές των Άλλων».

Σημειώνεται πως λόγω της μεγάλης του διάρκειας, το φιλμ θα παιχθεί μόνο σε 2 προβολές από την Κινηματογραφική Λέσχη, στα Odeon Veso Mare.

Ο 62χρονος Γερμανός σταρ Sebastian Koch ενσαρκώνει τον ρόλο κλειδί του Καθηγητή Seeband. Το «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» ήταν υποψήφιο και για την Χρυσή Σφαίρα -Golden Globe καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ