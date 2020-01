Μικροί κύριοι και μικρές κυρίες

Στο περιοδικό Best περάσαμε ένα απόγευμα με την καλύτερη παιδική παρέα. Φόρεσαν τα καλά τους και μας πρόσφεραν γλυκές αναμνήσεις οι: Josephine και Audrey Tsiantar, Κωνσταντίνος Φλώρος, Αντώνης Φόντας.

Από αριστερά Audrey: παγετέ ριγέ φόρεμα Marasil 67,90€, Nick, Κωνσταντίνος: πουκάμισο 34,99€, T-shirt 9,99€, Jeans 29,99€, όλα Jack & Jones, Bekids, Αντώνης: μαύρο τζιν τζάκετ 39,99€, πουλόβερ 29,99€, Jeans 29,99€, όλα Jack & Jones, Bekids, Josephine: παγ

Από αριστερά Josephine: Πουλόβερ με ζακάρ πλέξη 29,99€, κοτλέ παντελόνι 29,99€, όλα Only Kids, Bekids, γυαλιά Ted Baker, Mark Aalen, Audrey: παλτό 39,99€ πουλόβερ 26,99€, κολάν 19,99€ όλα Only Kids, Bekids. Sneakers Converse All Star, Collective.

Από αριστερά Audrey: Πουλόβερ 24,99€, φούστα 19,99€ όλα Only Kids, Bekids, στέκα Moda Accessories, Josephine: λευκό φούτερ 26,20€, πλισέ ασημί φούστα 49,90€ όλα Marasil, Nick. Sneakers Converse All Star, Collective.

Αντώνης: Πουκάμισο με παπιγιόν Hashtag 17€, κόκκινο τζιν παντελόνι Νame it Kids 19,99€, Nick, γυαλιά οράσεως Rayban, Mark Aalen, Κωνσταντίνος: κοτλέ πουκάμισο 34,99€, παντελόνι 39,99€ όλα Jack & Jones, Bekids, γυαλιά Guess, Mark Aalen.

Από αριστερά Josephine: γούνινο μπορντό bomber jacket 26,99€, πλισέ Jumpsuit 21,99€ όλα Only Kids, Bekids, Audrey: πουλόβερ πλεκτό πράσινο 29,99€, πλισέ πολύχρωμη φούστα 29,99€, όλα Νame it Kids, Nick. Sneakers Converse All Star, Collective, γυαλιά Guess,

Αντώνης: Φούτερ μπλε – γκρι Marasil 34,90€, παντελόνι τζιν Marasil 32,50€, Κωνσταντίνος: Πουκάμισο με παπιγιόν Hashtag 17€, φούτερ κίτρινο Marasil 31,70€, Τζιν παντελόνι πράσινο Name it Kids 19,99€, όλα Nick. Sneakers Converse All Star, Collective.