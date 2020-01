Η Daily Mail κατακεραυνώνει Μέγκαν και Χάρι! "Ποιοι νομίζουν ότι είναι;"

Ένα άρθρο που κατακεραυνώνει τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε η Daily Mail μετά την απόφαση που πήρε το ζευγάρι να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα ζητώντας να γίνουν πλέον οικονομικά ανεξάρτητοι και να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Αγγλίας και Βόρειας Αμερικής, κάτι που έκανε έξαλλη την βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία δεν γνώριζε τίποτα και έμαθε ουσιαστικά την είδηση από την τηλεόραση. Το twitter έσπευσε να αντιδράσει στην είδηση, με το hashtag #Megxit να γίνεται viral.

Τα "καρφιά" για τα Μέσα Ενημέρωσης

Λίγες μόλις ώρες αργότερα, η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι ανακοίνωσαν την νέα τους ιστοσελίδα, στην οποία προσπαθούν να εξηγήσουν τον νέο ρόλο που επιδιώκουν να αποκτήσουν, αλλά και την σχέση που θέλουν να έχουν με τα μέσα ενημέρωσης -σπόντα για κάποια βρετανικά που τους έχουν φερθεί πολύ άσχημα – παίρνοντας αποστάσεις από μεγάλες εφημερίδες της Βρετανίας (Daily Mail, Daily Express, Daily Mirror, The Evening Standard, The Telegraph, The Times και The Sun) όσον αφορά στην κάλυψη των βασιλικών ειδήσεων και εκδηλώσεων. Και τώρα, η Daily Mail, μέσω του δημοσιογράφου της, Πιρς Μόργκαν – έχει κατακρίνει πολλές φορές την Μέγκαν Μαρκλ και τον Χάρι για την συμπεριφορά και το έργο τους -«σφάζει» το βασιλικό ζευγάρι και ζητά από την βασίλισσα Ελισάβετ να τους απολύσει.

Άρθρο-κόλαφος της Daily Mail

Στο άρθρο – κόλαφος της Daily Mail, o Πιρς Μόργκαν, γράφει:

Ποιοι στο διάολο νομίζουν ότι είναι; Σοβαρά τώρα. Έχω δει κάποιες ντροπιαστικές φιγούρες στην βασιλική οικογένεια στην εποχή μου, αλλά από θέμα καθαρής αλαζονείας, απληστίας και έλλειψης σεβασμού, τίποτα δεν ξεπερνά την συμπεριφορά του «δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ». Και τους βάζω σε εισαγωγικά τους τίτλους τους, γιατί ειλικρινά ελπίζω πως δεν θα τους έχουν για πολύ ακόμη.

Πράγματι, αν ήμουν η αυτού μεγαλειότητα η βασίλισσα, θα απάλλασσα τους Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ από όλους τους τίτλους τους με άμεση ισχύ και θα τους έστελνα να ζήσουν την απλή ζωή. Αυτοί οι δύο κλόουν ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι εγκαταλείπουν την ζωή ως ανώτεροι βασιλείς. Σε μια σειρά από πομπώδεις δηλώσεις στην λαμπερή νέα ιστοσελίδα του που θυμίζει Χόλιγουντ, έθεσαν τους όρους για το πώς ακριβώς θα λειτουργούν από εδώ και στο εξής. Συνοψίζοντας, θέλουν να σταματήσουν να είναι «ανώτεροι βασιλείς» με όλο το κουραστικό καθήκον που συνεπάγεται. Αντ’ αυτού θέλουν πλέον να είναι μια «προοδευτική» δύναμη μέσα στο «θεσμικό όργανο». Με άλλα λόγια, θέλουν να είναι διασημότητες, κρατώντας όλα τα καλά της βασιλικής ζωής χωρίς τα δύσκολα κομμάτια και το δικαίωμα να εξαργυρώνουν το στάτους τους όπως αυτοί θέλουν.

Θέλουν δηλαδή όλη την λάμψη, την αίγλη, το μεγαλείο και τον πλούτο, απλά δεν θέλουν να το κερδίσουν. Τι αστείο. Στον μακρύ κατάλογο των δηλώσεών τους, ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ λένε ότι τώρα θα περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην Βόρεια Αμερική, όπου μέχρι πρόσφατα χαλάρωναν επί έξι εβδομάδες στην άδειά τους – άδεια από τι ακριβώς; - σε ένα αρχοντικό πολυεκατομμυριούχου στον Καναδά.

Α, και να προσπαθήσουν να είναι «οικονομικά ανεξάρτητοι». Μόνο όταν διαβάσεις τις λεπτομέρειες αυτής της «ανεξαρτησίας» συνειδητοποιείς τι σημαίνει στην πραγματικότητα, να θέλουν να ζήσουν με τα λεφτά του μπαμπά του Χάρι, του πρίγκιπα Καρόλου και του δουκάτου του στην Κορνουάλη – τα οποία κατέχει μόνο εξαιτίας του γεγονότος πως είναι κληρονόμος της βασίλισσας Ελισάβετ.

Θέλουν να ζουν ελεύθερα αλλά με όλα τα καλά της βασιλικής οικογένειας

Μας ενημέρωσαν επίσης ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να ζουν ελεύθερα, όταν θα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με την αξιέπαινη παρουσία τους στο Φρόγκμορ Κότατζ, το παλάτι τους, το οποίο τους προσφέρθηκε από την βασίλισσα και το οποίο ανακαινίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, με τα έξοδα να τα καλύπτουν Βρετανοί φορολογούμενοι.

Ω, και αναμένουν να συνεχίσουν να έχουν την βασιλική προστασία οπουδήποτε κι αν επιλέξουν να ζήσουν ή να ταξιδέψουν – με επιπλέον έξοδα για τους φορολογούμενους. Και θέλουν όλα τα υπόλοιπα που συνεπάγοντας με αυτό το VIP βασιλικό ταξίδι τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο γι’ αυτούς τους δύο ατρόμητους οικονομολόγους από το να αφήνουν αυτό το γιγάντιο υποκριτικό αποτύπωμα άνθρακα κάθε φορά που ταξιδεύουν με ιδιωτικό τζετ!

«Ακόμη και ο Πούτιν δεν θα έκανε κάτι τέτοιο για να ελέγξει τον Τύπο»

Επίσης, με πολύ αστείο τρόπο, καθόρισαν τους νέους κανόνες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θέλουν να ξεφορτωθούν το παραδοσιακό σύστημα των Royal Rota και θα προσκαλέσουν ευνοημένους δημοσιογράφους για να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις τους και να γράφουν μόνο ωραία πράγματα γι’ αυτούς. Γέλασα με δυσπιστία διαβάζοντάς το αυτό. Ακόμη κι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα έκανε κάτι τέτοιο για να ελέγξει τον Τύπο.

Θέλουν να γίνουν Καρντάσιαν

Ευτυχώς υπάρχει μηδενική πιθανότητα να ακολουθήσουν τα μίντια οποιονδήποτε «κανόνα» από αυτούς τους δύο που θέλουν να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα για να κερδίζουν χρήματα από την φήμη τους. Εάν θέλουν να γίνουν οι νέοι Καρντάσιαν, θα λάβουν αντιμετώπιση σαν τις Καρντάσιαν.

Ήταν αρκετά συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν είχαν καν την ευγένεια να πουν ούτε στον πρίγκιπα Κάρολο, τον οποίο «ξεζουμίζουν», ούτε στον πρίγκιπα Γουίλιαμ, τα μεγαλειώδη σχέδιά τους. Αλλά ήταν απολύτως τρομακτικό το γεγονός ότι δεν ενημέρωσαν την βασίλισσα. Αυτή η γυναίκα δεν είναι μόνο η γιαγιά του Χάρι, είναι η μονάρχης, για όνομα του Θεού. Έχει περάσει τις τελευταίες 6 δεκαετίες στον θρόνο και έχει υπηρετήσει τους ανθρώπους της με υπέροχη χάρη, δέσμευση, σεβασμό και ικανότητες. Η βασίλισσα Ελισάβετ θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις σπουδαιότερες, αν όχι η σπουδαιότερη μονάρχης.

Τώρα, όμως, στην ηλικία των 93 ετών και με τον 98χρονο πρίγκιπα Φίλιππο που η υγεία του είναι επιβαρυμένη, έπρεπε να υποστεί αυτή την ταπεινωτική συμπεριφορά σαν να είναι ένα κομμάτι ασήμαντης βρωμιάς, από τον ίδιο τον κακομαθημένο εγγονό της και την εγωίστρια, ηθοποιό 4ης κατηγορίας, σύζυγό του.

Φυσικά, έγινε βασίλισσα επειδή ο θείος της, ο Έντουαρντ, μαγεύτηκε από μια άλλη Αμερικανίδα, την Γουόλις Σίμπσον και ένιωσε υποχρεωμένος να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του ως βασιλιάς. Αυτό οδήγησε στον αδερφό του, Τζορτζ τον 6ο να αναλάβει τα ηνία και όταν πέθανε, η μεγαλύτερη κόρη του, Ελισάβετ, στέφθηκε βασίλισσα σε ηλικία μόλις 20 περίπου ετών.

Η νέα τραγωδία μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στην μοναρχία

Και τώρα, έχοντας επιζήσει από αρκετές βασιλικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνας το 1997, η αυτού μεγαλειότητα έρχεται αντιμέτωπη με μία άλλη που θα μπορούσε να προκαλέσει δυνητικά ανεπανόρθωτες ζημιές στην μοναρχία. Και δεν το λέω αυτό ελαφρά την καρδία.

Χωρίς να κάνω λάθος, ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ με την απόφασή τους αυτή προκαλούν έναν σεισμό που θα κλονίσει τα ίδια τα θεμέλια της βασιλικής οικογένειας, ειδικά την στιγμή που έρχεται τόσο σύντομα, αφότου ο πρίγκιπας Άντριου παραιτήθηκε εξαιτίας της φιλίας του με τον φίλο και δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο Τζέφρεϊ Επστάιν. Και όπως έκανε με τον δεύτερο γιο της, η βασίλισσα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά για να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κρίση. Πώς στο διάολο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο μόλις δύο χρόνια μετά από έναν γάμο που χαιρετίστηκε με παγκόσμιο ενθουσιασμό και έπαινο;

Ποιος φταίει για όλα αυτά; Η χειριστική Μέγκαν Μαρκλ που πατά επί πτωμάτων για να πετύχει τον στόχο της

Δύο λέξεις: Μέγκαν Μαρκλ.

Δεν έχω κρύψει την αρνητικότητα και την δυσπιστία μου για την Μέγκαν Μαρκλ. Ήμασταν φίλοι για λίγο καιρό, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Είπε στον κόσμο με δημόσια tweets της (τώρα διαγραμμένα) για την γνωριμία μας, προτού καν οι περισσότεροι άνθρωποι στην Βρετανία ακούσουν το όνομά της, και ενώ με ρωτούσε σε μια τοπική παμπ για συμβουλές για τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά από την στιγμή που γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι, με πέταξε πιο γρήγορα και από μία τσίχλα, κολλημένη στο κάτω μέρος των Louboutin τακουνιών της. Για κάποιο διάστημα συνέχισα να την υποστηρίζω δημόσια, αρνούμενος να πιστέψω πως κάποιος που φαινόταν τόσο ωραίο και κανονικός, θα μπορούσε να είναι τόσο αδίστακτος.

Αλλά δεν είχα ποτέ ξανά νέα της και όταν την είδα να κάνει το ίδιο στον ίδιο της τον πατέρα, τον Τόμας, συνειδητοποίησα πως αυτό είναι που κάνει η Μέγκαν Μαρκλ όταν οι άνθρωποι δεν της είναι πλέον χρήσιμοι ή μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στο δρόμο για ένα μεγαλύτερο έπαθλο

Για να το θέσω ωμά, είναι μια χειριστική γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Χάρι και χρησιμοποίησε την τυφλή αγάπη του ως πλατφόρμα για να καταστρέψει όλα όσα τον είχαν κάνει μέχρι τώρα αγαπητό.

Η Μέγκαν Μαρκλ απομάκρυνε τον Χάρι από όλους

Προκάλεσε μια τεράστια διαμάχη μεταξύ του Χάρι και του Γουίλιαμ. Κατέστρεψε την φήμη του Χάρι που θεωρούνταν ένα εύθυμο άτομο, ξένοιαστη ψυχή, μετατρέποντάς τον σε μίζερο. Και τώρα τον απομάκρυνε από την αγαπημένη του γιαγιά, την βασίλισσα Ελισάβετ. Κανένα από αυτά δεν με εξέπληξε. Η Μέγκαν Μαρκλ κάνει τέτοιου είδους πράγματα σε όλη την ενήλικη ζωή της. Έχει αποκηρύξει το 99% της δικής της οικογένειας. Έχει απομακρυνθεί από πολλούς παλιούς φίλους της. Έχει ξεφορτωθεί τον πρώην σύζυγό της όταν «γεύτηκε« την τηλεοπτική ζωή. Και το πρώην κορίτσι του τηλεπαιχνιδιού Deal, τα έκανε όλα αυτά χωρίς να ρίξει ούτε μία ματιά πίσω της. Τίποτα δεν έλεγε περισσότερα από την ημέρα του γάμου της, για τον εγωιστικό χαρακτήρα της, όσο η λίστα των διάσημων φίλων της όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ που βρέθηκαν μπροστά μπροστά στην τελετή, στις θέσεις που συνήθως βάζει κάποιος την οικογένειά του.

Μόνο η μητέρα της, Ντόρια, είχε την δυνατότητα να καθίσει μαζί με τις διασημότητες, με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Μαρκλ να μένουν στα σπίτια τους για να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση το γάμο.

Είχα ένα γεύμα με έναν καλό φίλο του Χάρι λίγο καιρό μετά τον γάμο και μου είπε πως τόσο αυτός όσο και άλλοι στενοί φίλοι του πρίγκιπα είχαν εκπλαγεί που δεν είχαν προσκληθεί στη θεαματική γαμήλια δεξίωση και απογοητεύτηκαν ακόμη περισσότερο όταν ανακάλυψαν πως αντί αυτών, είχαν προσκληθεί διασημότητες. «Συνειδητοποιήσαμε τότε ότι η Μέγκαν κρυβόταν πίσω από όλα αυτά» μου είπε.

Όπως ακριβώς είχε πει ο Χάρι στους αυλικούς λίγες ημέρες πριν τον γάμο κατά την διάρκεια ενός καβγά:«Αυτό που θέλει η Μέγκαν, θα το έχει».

Και τώρα θέλει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Η Μέγκαν Μαρκλ θέλει να ζήσει την ζωή της ως διασημότητα, αλλά έχοντας και όλα τα καλά της βασιλικής οικογένειας, όπως τα πολυτελή ταξίδια, τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, τα φιλανθρωπικά γκαλά και τα; πάρτι του Χόλιγουντ. Αλλά δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της όταν θα πρέπει να κάνει τα εγκαίνια ενός Stoke-on-Trent μια βροχερή Τετάρτη. Αυτό είναι για τους μικρούς βασιλικούς και όχι για μία σούπερ σταρ πριγκίπισσα όπως αυτή.

Τι ξεχνάει όμως η Μέγκαν Μαρκλ

Αυτό που η Μέγκαν Μαρκλ έχει ξεχάσει ή απλά δεν καταλαβαίνει είναι ότι αυτή και ο Χάρι δεν είναι σημαντικοί βασιλικοί, είναι μικρότεροι παίκτες με καμία πιθανότητα να βρεθούν στον θρόνο. Το μεγαλύτερο αστέρι της βασιλικής οικογένειας είναι η βασίλισσα Ελισάβετ -ακολουθούμενοι από τον γιο της, πρίγκιπα Κάρολο και κατόπιν τον μεγαλύτερο γιο του, πρίγκιπα Γουίλια, Είναι το συνταγματικό μέλλον της μοναρχίας, και όχι η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι.

Αλλά αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι ότι το ίδιο το μέλλον της μοναρχίας μπορεί να βρεθεί σε σοβαρό κίνδυνο αν αυτοί οι δύο αποστάτες γίνουν ένα ζευγάρι ανταγωνιστικών πρωταγωνιστών που θα γοητεύουν τον πλανήτη ενεργώντας σαν να είναι αυτοί οι βασιλείς, κάνοντας ότι στο διάολο θέλουν, χρησιμοποιώντας την βασιλική φήμη τους και καταστρέφοντας τον βασιλικό οίκο.

Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κανείς δεν λέει στην βασίλισσα Ελισάβετ τι να κάνει. Είναι η πιο ισχυρή γυναίκα και το πιο σεβαστό πρόσωπο στην Βρετανία. Και αυτή την στιγμή, αντιμετωπίζει μια άμεση απειλή για όλα όσα έχει εργαστεί τόσο σκληρά να διατηρήσει. Η εκπληκτικά μαγική και εγωιστική μάστιγα του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ πρέπει να κοπεί και να τους απολύσει από την βασιλική οικογένεια. Ξεφορτώσου από αυτές τις τρελαμένες με την οικολογία, γεμάτες αυταπάτες βδέλλες Κυρία μου, προτού να είναι πολύ αργά.