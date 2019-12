After XMas Party: Πέμπτη απόγευμα το πιο "hot" ραντεβού των γιορτινών ημερών

Σπεύστε: Μεγάλο συναπάντημα προμηνύεται τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων στο Distinto Mall, στην καρδιά της Πάτρας, με τη διοργάνωση της εταιρείας Harris the Events του δημοφιλούς event planner Χάρη Παναγόπουλου. Το λεγόμενο After Xmas party που ξεσηκώνει τη νεολαία (κάθε ηλικίας) δεσπόζει στη γιορτινή ατζέντα των ημερών και συγκαταλέγεται στα πολύ επιτυχημένα αντίστοιχα events των μεγάλων αργιών του έτους, τα οποία έχουν αγαπηθεί πολύ. Σε άκρως χριστουγεννιάτικο κλίμα, πολλοί και πολλές θα σμίξουν την Πέμπτη το βραδάκι στη γνώριμη εμπορική στοά, πολύ πιο χαλαροί από τις οικογενειακές υποχρεώσεις της παραμονής και ανήμερα των Χριστουγέννων. Διασκέδαση με εκρηκτικά χορευτικά hits και το party mood στο κατακόρυφο είναι ήδη talk of the town στο πλαίσιο της επιτυxημένης συνεργασίας του Harris με το πολυσύνχαστο στέκι Distinto. (Το επόμενο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για ανήμερα των Φώτων με καινούριο concept).

*Πεμπτη 26.12.19 και ωρα 19.00 sto Distinto Mall.

Kρατήσεις:6937 144 344

Harris the Events, Φιλοποίμενος 36- 40 και Μαιζώνος, Μέγαρο Πραπόπουλου

https://harristheevents.gr/