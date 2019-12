Θεατρικό εργαστήρι την Τετάρτη από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο Λιθογραφείον

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας διοργανώνει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στις 10 το πρωί στο θέατρο «Λιθογραφείον» (Μαιζώνος 172Β & Τριών Ναυάρχων, στην Πάτρα) διαδραστικό εργαστήριο με θέμα «Θεατρικοί οργανισμοί και τοπικές κοινότητες». Το εργαστήριο είναι αφιερωμένο στην προώθηση της συνεργασίας των πολιτιστικών οργανισμών –με έμφαση στους θεατρικούς– με τους φορείς διαχείρισης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τις μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις.

Στόχος του εργαστηρίου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είναι να συζητηθούν ευκαιρίες συνεργασίας των θεατρικών οργανισμών της Πάτρας με το δημιουργικό δυναμικό της πόλης και να παρουσιαστούν τρόποι δικτύωσής τους, αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και ανάπτυξης του κοινού των πολιτιστικών δράσεων.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism» (NeTT) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

10.00 – 10.30 Εγγραφές

10.30 – 11.30 Ο νέος ρόλος των θεατρικών οργανισμών

Σταύρος Τσακίρης, καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

11.30 – 12.30 Τεχνολογία, νέα μέσα και κοινωνικά δίκτυα - Ιωάννα Φωτοπούλου, social media expert

12.30 – 13.30 Το θέατρο συναντά τις δημιουργικές κοινότητες της πόλης - Ανδρέας Τσιλίρας, πολιτιστικός διαχειριστής

13.30 – 14.00 Διάλειμμα –φαγητό

14.00 – 16.00 Οι πολιτιστικοί οργανισμοί και το κοινό τους - Γιώργος Σάρλης, πολιτιστικός διαχειριστής

16.00 – 16.30 Συμπεράσματα.

Η φωτ. του Παναγιώτη Μουλίνου είναι από την παράσταση "Το αλύχτισμα" που είχε παρουσιαστεί στο Λιθογραφείον.