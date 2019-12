"Έλα να με βρεις", η συνέχεια του "Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου" του Andre Aciman

«Find me» είναι ο τίτλος της νέας νουβέλας του συγγραφέα André Aciman που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό στο εξωτερικό και αποτελεί το σίκουελ στο βιβλίο του «Call Me by Your Name – Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2007 και δέκα χρόνια αργότερα έγινε ταινία από τον Λούκα Γκουαντανίνο που το 2018 θριάμβευσε στα Όσκαρ ξεκινώντας την εξαιρετική πορεία του από το Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα.

Τώρα ένα χρόνο αφότου το «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, έρχεται και το «Find me», με ελληνικό τίτλο «Έλα να με βρεις».

Μπεστ σέλερ των New York Times

Βιβλίο της χρονιάς σύµφωνα µε το Publishers Weekly και τη Washington Post.

Την μετάφραση έχει επιμεληθεί ο Νίκος Α. Μάντης.

Ξαναερωτευτείτε τον Έλιο και τον Όλιβερ, τους πρωταγωνιστές της πιο αγαπημένης σύγχρονης ιστορίας αγάπης, του εμβληματικού μυθιστορήματος Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου.

Μετρ στην απόδοση των πιο µύχιων στιγµιότυπων και των πιο λεπτών συναισθηµατικών αποχρώσεων που συνιστούν την ουσία του πάθους, ο συγγραφέας Andre Aciman µας ξανασυστήνει τους ήρωές του, τους οποίους βρίσκουµε χρόνια µετά την πρώτη τους γνωριµία σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους.

Ο πατέρας του Έλιο, ο Σάµιουελ, ταξιδεύει από τη Φλωρεντία στη Ρώµη για να επισκεφθεί τον Έλιο, ο οποίος σταδιοδροµεί ως προικισµένος κλασικός πιανίστας. Μια τυχαία συνάντηση στο τρένο µε µια όµορφη νεαρή γυναίκα θα ανατρέψει τα σχέδια του Σάµι και θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα.

Ο Έλιο µετά από λίγο καιρό µετακοµίζει στο Παρίσι, όπου θα αποκτήσει µια σηµαντική σχέση, ενώ ο Όλιβερ, οικογενειάρχης και καθηγητής πλέον στη Νέα Αγγλία, σκέφτεται σοβαρά να ξαναδιασχίσει τον Ατλαντικό για ένα ταξίδι επιστροφής στην Ευρώπη.

Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα για τις πολλές και διαφορετικές όψεις του έρωτα που προσπαθεί να δώσει απάντηση στο αγωνιώδες ερώτημα: Πεθαίνει ποτέ η αληθινή αγάπη;

Ένας λυρικός στοχασµός για το τέλος µιας εποχής, για την ανάγκη να ξαναζήσεις τη µαγεία του πρώτου πάθους… Συγκινητικά µελαγχολικό. - New York Times Book Review

Ο Aciman χαρίζει στους αναγνώστες µια υπέροχη ιστορία αγάπης του 21ου αιώνα, έναν στοχασµό για όσα πέρασαν και για το κουράγιο που χρειάζεται να αποδεχτείς το µέλλον. - Library Journal

Θα σας ξελογιάσει, όπως και το προηγούµενο. – ELLE

*Ο Andre Aciman (Αντρέ Ασιμάν) έχει γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια το 1951. Η οικογένειά του –εβραίοι µε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και την Ιταλία– αναγκάστηκε να φύγει από την Αίγυπτο το 1965 επί Νάσερ για να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Το 1968 µετακόµισαν εκ νέου στη Νέα Υόρκη όπου ο Ασιµάν ζει µέχρι σήµερα. Πτυχιούχος του Lehman College και του Harvard, υπότροφος Guggenheim, διακεκριµένος καθηγητής Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο City University της Νέας Υόρκης και ειδικός στον Προυστ, είναι επίσης συγγραφέας τεσσάρων µυθιστορηµάτων και αρκετών δοκιµίων.

Έργα του έχουν δηµοσιευτεί στο New Yorker, New York Review of Books, New York Times, Paris Review και στη συγκεντρωτική έκδοση The Best American Essays. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, το αυτοβιογραφικό του Έξοδος από την Αίγυπτο (Μεταίχµιο, 2013) τιµήθηκε µε το Whiting Writers’ Award. Το προηγούµενο µυθιστόρηµά του «Να µε φωνάζεις µε τ’ όνοµά σου» (Μεταίχµιο, 2018) γνώρισε τεράστια επιτυχία διεθνώς και µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο µε πρωταγωνιστές τους Timothee Chalamet και Armie Hammer.