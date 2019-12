Από 5 έως 9 Δεκεμβρίου 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών της Αθήνας

Για 13η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών της Αθήνας από 5 έως 9 Δεκεμβρίου 2019 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, στην Αθήνα). Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό ενώ το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι "Ζώα και κλιματική αλλαγή".

Στο φετινό Φεστιβάλ υπάρχουν αξιόλογες συμμετοχές ντοκιμαντέρ, (πάνω από 60 κυρίως από το εξωτερικό), οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπως: Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον, Ζωολογία, Βιολογία, Ιατρική, Γενετική και Τεχνητή Νοημοσύνη, Αστρονομία και Αστροφυσική, Τεχνολογία και Αρχαιολογία. Το Φεστιβάλ, από την πρώτη του κιόλας διοργάνωση το 2006, φροντίζει να πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις με στόχο την πολύπλευρη προβολή των επιστημονικών ζητημάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της θεματικής του.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα "Ζώα και Κλιματική Αλλαγή". Ζώα άγρια και ήμερα, ζώα συνηθισμένα και ζώα σπάνια που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Τα φυσικά φαινόμενα καταστρέφουν και δημιουργούν, αλλά η παρεμβατική συμπεριφορά του ανθρώπου έχει αφήσει το στίγμα της πάνω στον πλανήτη. Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο της ζωής σε αέρα, ξηρά και θάλασσα και ποιες οι συνέπειες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής η οποία αποτελεί, ίσως, τη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή στη σύγχρονη ιστορία; Τέλος, τι είναι αυτό που τελικά ονομάζουμε αγάπη, ποια ηθικά διλήμματα εγείρει η δημιουργία του υπερανθρώπου, και τι σκοτεινά μυστικά κρύβει το σύμπαν;

Στόχος του 13ου Φεστιβάλ είναι να έρθουμε σε επαφή με θέματα που αφορούν στην πανίδα και τη μεταβολή του κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, πάντοτε η φιλοδοξία του Κέντρου Κοινωνίας, Επιστήμης και Τέχνης είναι να συμβάλλει στην έγκυρη και ορθή μετάδοση της γνώσης που παράγεται και ιδανικότερα στη δημιουργία μιας ισχυρής Κοινωνίας Πολιτών που σκέφτεται και συμμετέχει ενεργά στους διαλόγους που λαμβάνουν χώρα στην παγκόσμια κοινότητα για τα επιμέρους ζητήματα.

Είναι μεγάλη μας χαρά που μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Επιστημονικών Ταινιών της Αθήνας θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε ραντεβού μαζί σας, σε μια συνάντηση επιστημονικής μελέτης μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου, σε μια προσπάθεια να αντικρίσουμε μαζί την επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα πάνω στο ζωικό βασίλειο και το φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Πέμπτη 5/12

18:00 EARTH - AIR (50')

19:00 WHALE WISDOM (50')

20.00 ANIMAL CONVERSATIONS – WHEN ANIMALS TALK TO ANIMALS (52')

21.05 AMAZING PIGS (52')

Παρασκευή 6/12

18:00 ADDICTION (52')

19:05 PLEASURE AND PAIN (52')

20.10 SUPER SAPIENS I (50')

21.10 SUPER SAPIENS II (50')

Σάββατο 7/12

18:00 CUTE LITTLE KILLERS - PREDATORS WITH POUCHES (50')

19:00 ANIMAL CONVERSATIONS – WHEN ANIMALS TALK TO HUMANS (52')

20.05 THE RACE IS ON (40')

20.55 EARTH - LAND (50')

Κυριακή 8/12

18:00 APOLLO’S DARING MISSION (54')

19:05 THE SUN – INFERNO IN THE SKY (50')

20.00 PLUTO AND BEYOND (53')

21.00 JUPITER THE GODFATHER (58')

Δευτέρα 9/12/2019

18:00 EARTH - WATER (50')

19:00 O ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (80')

20.30 MYSTERY OF THE CELTIC TOMB (50')

21.30 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ.