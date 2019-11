AMAS: Artist της δεκαετίας η Τέιλορ Σουίφτ, style icon η Ντούα Λίπα

«Περίπατος» ήταν για την Τέιλορ Σουίφτ τα καθιερωμένα American Music Awards ή αλλιώς AMAS στο Microsoft Theater του Λος Αντζελες, καθώς η 29χρονη, πανίσχυρη και δημοφιλέστατη ξανθούλα super star αναδείχθηκε: «Artist of the Year» και «Favourite Female Arist» με το καλύτερο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «You need to calm down» και το καλύτερο ποπ άλμπουμ για το «Lover» ενώ υπερίσχυσε και στην κατηγορία adult contemporary. Όλα αυτά αλλά και οι επιδόσεις των περασμένων ετών την ανέβασαν στο βάθρο της σημαντικότερης μορφής της δεκαετίας! H λαμπερή απονομή επιβράβευσε επίσης το πολύκροτο ντουέτο «Senorita» του ζεύγους Καμίλα Καμπέλο- Σάουν Μέντες και τον Μπίλι Ελλις ως κορυφαίο νέο καλλιτέχνη. Cardi B, Beoynce, Khalid, Bruno Mars υπερίσχυσαν στο είδος τους με μεμονωμένες διακρίσεις ενώ καλύτερο ποπ-ροκ κομμάτι ψηφίστηκε το “Without me” της Halsey. Οι BTS κυριάρχησαν ως συγκρότημα και για τη διαδικτυακή τους επιρροή στο κοινό.

Η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε το παρόν στο red carpet με μάξι, αστραφτερή δημιουργία Julian Mc Donald και ψηλές μπότες Giuseppe Zantotti, outfit που δεν θα αποκαλούσαμε ούτε ιδιαίτερο, ούτε trendy. Σίγουρα οι υπέρλαμπρες εμφανίσεις της στη σκηνή με ολοκέντητο κορμάκι και λευκό πουκάμισο ήταν πολύ πιο εντυπωσιακές.