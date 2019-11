Ξεκινά το 10ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας

Το 10ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου Αθήνας -AΑGFF, ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Δεκεμβρίου 2019 στην Ταινιοθήκη (αίθουσες A, B) και στο Exile Room στο Μοναστηράκι, με κάποιες από τις δράσεις του να φιλοξενούνται και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, φιλοδοξώντας να αναδείξει ότι πιο φρέσκο και ρηξικέλευθο έχει συμβεί στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Το φετινό Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 10ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας περιλαμβάνει 9 ταινίες μυθοπλασίας αλλά και ντοκιμαντέρ, νέων κατά βάση σκηνοθετών που μας έρχονται από σπουδαία φεστιβάλ (από τις Κάνες έως το Λοκάρνο), σχεδόν όλες σε πανελλαδική πρεμιέρα.

Θα πραγματοποιηθούν αφιερώματα στον σπουδαίο Πορτογάλο σκηνοθέτη Manoel de Oliveira (12 ταινίες, oι περισσότερες σε πανελλαδική ή αθηναϊκή πρεμιέρα), στον διακεκριμένο Ιταλό σκηνοθέτη Marco Bellocchio, στην πρωτοποριακή και τολμηρή γαλλίδα σκηνοθέτιδα Marie Losier αλλά και στην σημαντική Ελληνίδα ντοκιμαντερίστα Εύα Στεφανή. Προσκεκλημένος του 10ου Φεστιβάλ θα είναι επίσης ο διακεκριμένος Γάλλος δημιουργός ντοκιμαντέρ Florent Marcie για τον οποίο έχει ετοιμαστεί ξεχωριστή ενότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα: Φεστιβάλ Φοιτητικού Κινηματογράφου, το ενδιαφέρον αφιέρωμα “Sexual liberations, visual revolutions”, κι ένα ακόμα στον Αμερικανικό πειραματικό και πρωτοποριακό κινηματογράφο με ταινίες του κινηματογραφιστή, επιδραστικού καλλιτέχνη και επιμελητή του έργου του Γκρέγκορι Μαρκόπουλος Robert Beavers, αλλά και της σημαντικής καλλιτέχνιδας του πειραματικού αμερικανικού κινηματογράφου Suzan Pitt, σε επιμέλεια του διευθυντή του Harvard Film Archive, καθηγητή Haden Guest.

Στην ενότητα «Αθηναϊκές Πρεμιέρες» θα προβληθεί μεταξύ άλλων, η νέα, βραβευμένη με Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Λοκάρνο, ταινία του Πέδρο Κόστα «Vitalina Varela».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι γνωστές ενότητες του ΦΠΚΑ “Some like it short” (με ελληνικές και ξένες επιλογές μικρού μήκους) και «Αποκατεστημένες και υπέροχες».



Ο ελληνικός κινηματογράφος εκπροσωπείται με δύο αφιερώματα: το Μοντέρνο ως πείραμα και το Κάτι τρέχει με την οικογένεια, που περιλαμβάνουν ταινίες σταθμούς στην ελληνική κινηματογραφία αλλά και μικρού μήκους με θέμα την οικογένεια.

Τέλος, με αφορμή το αμερικανικό ντοκιμαντέρ πρόσφατης παραγωγής Hitchcock/Truffaut (βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο το οποίο καταγράφει τη σειρά συνεντεύξεων του Άλφρεντ Χίτσκοκ προς τον Φρανσουά Τριφό), θα προβληθεί ένας σημαντικός αριθμός ταινιών του κάθε σκηνοθέτη σε μια μεταξύ τους «συνομιλία».

Αξίζει να προσθέσουμε πως στην ενότητα Αποκατεστημένες και υπέροχες θα παιχθούν μεταξύ άλλων, το φιλμ «Το τσίρκο - The circus» με τον Τσάρλι Τσάπλιν (την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019 στις 12 το μεσημέρι στην Ταινιοθήκη Ελλάδος) και η θρυλική ταινία του 1969, «Ξέγνοιαστος Καβαλάρης» όπου παίζει και Πίτερ Φόντα που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή (προβάλλεται το Σάββατο 23/11 στις 22.00 & στις 2/12 στις 21.30 στην Ταινιοθήκη Ελλάδος).

Το Τσίρκο

Μυθοπλασία/Fiction, ΗΠΑ/USA, 1928, 71 ́, DCP, α/μ/b&w, Xωρίς ήχο/Silent

Ο Σαρλό βρίσκει καταφύγιο σ’ ένα τσίρκο, διότι τον καταδιώκει η αστυνομία επειδή νομίζει ότι είναι πορτοφολάς. Την ώρα του προγράμματος, ο Σαρλό κατρακυλάει στην πίστα. Η εμφάνισή του κάνει το κοινό να γελά και ο διευθυντής του τσίρκου τον προσλαμβάνει αμέσως σαν κλόουν. Ο Σαρλό ερωτεύεται την όμορφη κόρη του ιδιοκτήτη, που όμως τελικά ερωτεύεται έναν ακροβάτη. Το ζευγάρι θα παντρευτεί και θα ξαναγυρίσουν στο τσίρκο απαιτώντας την επαναπρόσληψη και του Σαρλό. Ανάμεσα στις πολλές κωμικές σκηνές, αξιοσημείωτη είναι η σκηνή, στην οποία ο Σαρλό μπαίνει στο κλουβί ενός λιονταριού. Πρόκειται για μια από τις δύσκολες και επίπονες σκηνές στην καριέρα του ιδιοφυή Τσάρλι Τσάπλιν, μιας και χρειάστηκε να επαναληφθεί πάνω από 200 φορές.



Charlie Chaplin // Ο Τσάρλι Τσάπλιν (1889-1977), κωμικός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και μουσικός, είναι μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του βωβού κινηματογράφου. Αντιστάθηκε στο ολιγοπωλιακό σύστημα των στούντιο του Χόλιγουντ, όταν το 1919 συνίδρυσε την εταιρεία διανομής United Artists, διασφαλίζοντας έτσι τον πλήρη έλεγχο του έργου του.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Charles Chaplin, ο οποίος έχει επιμεληθεί και το μοντάζ, την μουσική ενώ είναι και παραγωγός.

Ηθοποιοί/Cast: Charles Chaplin, Merna Kennedy, Allan Garcia, Harry Crocker, Henry Bergman.

Πηγή κόπιας / Film Source MK2.

Ξένοιαστος καβαλάρης - Easy rider

Μυθοπλασία/Fiction, ΗΠΑ/USA, 1969, 95 ́, DCP, Έγχρ./Color, Mε ήχο/Sound

Ο Γουάιτ και ο Μπίλ, τους οποίους υποδύονται ο συν-σεναριογράφος Πίτερ Φόντα και ο σκηνοθέτης της ταινίας Ντένις Χόπερ αντίστοιχα, ύστερα από μια μεταφορά ναρκωτικών, αποφασίζουν να περιπλανηθούν με τις τσόπερ μοτοσυκλέτες τους στις αμερικάνικές πολιτείες. Γνωρίζουν τον παρακμιακό δικηγόρο Τζορτζ Χάνσον (Τζακ Νίκολσον), και χίπιδες που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους ζωής. Βιώνουν όμως και την εχθρότητα της συντηρητικής αμερικανικής επαρχίας. Πρόκειται για μια ταινία ορόσημο, στο κατώφλι του ανεξάρτητου Νέου Χόλιγουντ, στην οποία η παρακμή του ‘Αμερικανικού Ονείρου’ αποδίδεται με σεξ, ντραγκς και ροκ εν ρολ. Ενώ ήταν ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, απέδωσε απρόσμενα στα ταμεία, ενδεχομένως λόγω της αναπαράστασης, χωρίς λογοκρισία, της αντι-κουλτούρας του 1960.

Η σκηνοθεσία είναι του Ντένις Χόπερ (1936-2010), που παίζει κιόλας ενώ συνυπογράφει και το σενάριο με τους Peter Fonda, Terry Southern. Ο Χόπερ με την ταινία Ξένοιαστος Καβαλάρης, έγινε σύμβολο της αντι-κουλτούρας. Οι καταχρήσεις όμως επισκίασαν τη δημιουργικότητα του. Επανέκαμψε τη δεκαετία του 1980 και, μεταξύ άλλων, κέρδισε αναγνώριση από τη δουλειά του ως φωτογράφος και ζωγράφος.

Σκηνοθεσία/Direction Dennis Hopper

Σενάριο/Screenplay

Φωτογραφία/Cinematography László Kovács

Μοντάζ/Editing Donn Cambern

Ηθοποιοί / Cast Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Antonio Mendoza, Phil Spector

Παραγωγή/Production Peter Fonda for Raybert Productions Inc., The Pando Company, Inc.

Πηγή κόπιας/Print source Park Circus.

