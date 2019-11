Η βραβευμένη ταινία "Θεός Υπάρχει, το Όνομα της είναι Πετρούνια" από 21/11 στην Ελλάδα

Έχοντας λάβει το Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βερολίνου 2019 καταφθάνει από την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Ama Films, η ταινία «Θεός Υπάρχει, το Όνομα της είναι Πετρούνια – God exists Her Name is Petrunia». Η σκηνοθεσία είναι της δημιουργού της ταινίας «Γεννήθηκα στο Τίτο Βέλες», Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέβσκα.

Το φιλμ που είναι υποψήφιο και για το βραβείο Lux 2019, έχει λάβει κριτικές 4 και 5 αστέρων από σημαντικά ευρωπαικά Μέσα ενημέρωσης.

Θεοφάνεια. Σε μια μικρή πόλη, κάπου στη Βόρεια Μακεδονία, ο αγιασμός των υδάτων είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές για την κοινότητα, καθώς επικρατεί η πεποίθηση πως το πρόσωπο που πιάνει τον σταυρό θα έχει ευλογία και καλή τύχη στη ζωή του. Τη μεγάλη μέρα, κόντρα σε ό,τι ορίζει η παράδοση, μια άνεργη ανύπαντρη γυναίκα βουτάει στο νερό και πιάνει τον σταυρό. Εξοργισμένοι που έμειναν με άδεια χέρια, οι άντρες την κατηγορούν για ασέβεια. Η γυναίκα, όμως, αρνείται να παραδώσει τον σταυρό. Διότι είναι πια έτοιμη να αντισταθεί στα έμφυλα στερεότυπα ενός κόσμου συντηρητικού.

Κοινωνικός ρατσισμός, σεξισμός, θρησκευτικές προκαταλήψεις, στοιχειοθετούν ένα κοινωνικό δράμα με ξεκάθαρες πολιτικές προεκτάσεις, σκηνοθετημένο με σωστό ρυθμό και νεύρο & με μία χειμαρρώδη ερμηνεία από την Ζορίτσα Νούτσεβα.

Στο φιλμ από τη γειτονική μας Βόρεια Μακεδονία παίζουν και οι: Stefan Vujisic, Moni Damevski, Labina Mitevska, Dzevdet Jasari.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Το φιλμ βγαίνει αρχικά στις κινηματογραφικές αίθουσες Άστυ και Πτι Παλαί.